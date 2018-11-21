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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
21.11.2018 - 09:46, Son Güncelleme:

İşte E-5 trafiğini kilitleyenler! Araçlarını bırakıp gidiyorlar

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İstanbul'da trafiğin en yoğun yaşandığı E-5 Karayolu Avcılar yan yolda bir de yola park eden sürücüler ve duba koyan esnaf da eklenince trafik içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Otobüsler ise sorumsuz sürücüler yüzünden yol ortasında vatandaşları indirirken, yolun tek şeride dönerek kilitlendiği anlar havadan görüntülendi.

E-5 Küçükçekmece Avcılar yan yolda trafikte yoğunluk yaşanırken, bu yoğunluğu sorumsuz sürücüler daha da arttırıyor. İki şerit olan yola park eden sürücüler trafiği durma noktasına getirirken, yola duba bırakan esnaf da trafiği daha da arttırıyor. Yolun tek şeride inmesi nedeniyle otobüsler de yolcuları yolun ortasında indirmek zorunda kalıyor. Çift şeritli olan yan yolun sorumsuz sürücüler yüzünden tek şeride düştüğü ve trafiğin kilitlendiği anlar ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde araç sürücüleri yol üzerine park eden araçlar yüzünden ilerlemekte güçlük çekti. Otobüsler ise durma noktasına gelen trafikte yol üzerinde yolcu indirmek zorunda kalıyor.

“Araçlarını sürekli yol üzerine bırakıyorlar”

Avcılar E-5 yan yol üzerinde bir mağazada çalıştığını ifade eden Azat Çakmak, “ Akşamdan gelip araçlarını yol üzerine bırakıyorlar. Araçlarını sürekli yol üzerine bırakıyorlar, mağazaya malzeme indiremiyoruz. Akşamdan arabalarını bırakıyorlar burası tek şeride düşüyor, buraya park etmemeleri hem bizim açımızdan hem trafik açısından çok daha iyi olur. Böylece trafik daha akıcı olur” ifadelerini kullandı” ifadelerini kullandı.

İşte E-5 trafiğini kilitleyenler Araçlarını bırakıp gidiyorlar



“Türkiye’nin en çok trafik olan bölgesi”

Yan yola araçların park etmesinden dolayı trafiğin olduğunu vurgulayan Mustafa Erdem, “Başkaları araçlarını çekip gidiyor, binada oturanlar araçlarını çekiyor" dedi.                     

İşte E-5 trafiğini kilitleyenler Araçlarını bırakıp gidiyorlar


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