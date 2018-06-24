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    İşte Diyarbakır'da ilk seçim sonuçları

    AA ve hurriyet.com.tr
    24.06.2018 - 18:59 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır'da Anadolu Ajansı'nın geçtiği ilk verilere göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıkların %35'i açıldı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Demirtaş %61 ile önde gidiyor. Demirtaş'ı %30 ile Erdoğan ve %6 ile de İnce takip ediyor.

    TBMM seçimlerinde ise sandıkların %31'i açıldı. Buna göre %63 ile HDP önde gidiyor. AK Parti ise %23 ile bu partiyi takip ediyor.


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    Oy verme işlemi sona erdi, sayım başladıCumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi bitti. Okullarda kurulan sandıklar açılarak, oylar sayılıyor.Bugün yapılan Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle milyonlarca vatandaş sandık başına gitti. Yurtta sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona erdi. Oy verme işleminin bitmesiyle sandıklar açılmaya başlandı. Sandıkların açılmasıyla oy sayma işlemi başladı.
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    Etiketler: Diyarbakır , secim2018 , erken seçim , son dakika , haberler
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