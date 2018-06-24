İşte Diyarbakır'da ilk seçim sonuçları

Diyarbakır'da Anadolu Ajansı'nın geçtiği ilk verilere göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıkların %35'i açıldı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Demirtaş %61 ile önde gidiyor. Demirtaş'ı %30 ile Erdoğan ve %6 ile de İnce takip ediyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.