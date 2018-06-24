İşte Diyarbakır'da ilk seçim sonuçları

Diyarbakır'da Anadolu Ajansı'nın geçtiği ilk verilere göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıkların %35'i açıldı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Demirtaş %61 ile önde gidiyor. Demirtaş'ı %30 ile Erdoğan ve %6 ile de İnce takip ediyor.

TBMM seçimlerinde ise sandıkların %31'i açıldı. Buna göre %63 ile HDP önde gidiyor. AK Parti ise %23 ile bu partiyi takip ediyor.





DİYARBAKIR SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ