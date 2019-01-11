İşte dehşet evi! Ukrayna'daki Türk kızların evi görüntülendi
Ukrayna’da iki kız öğrencinin vahşice katledildiği evin görüntüleri ortaya çıktı. Talihsiz kızlardan geriye yarım fincan kahve, kitaplar ve notlar kaldı.
Sabah Gazetesi'nden Erhan Öztürk'ün haberine göre Ukrayna'da öldürülen Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi'nin (22) kaldıkları evden yürekleri sızlatan görüntüler ortaya çıktı. Yıldız ve Hüsünbeyi'nden geriye, yarım fincan kahve, kitaplar ve notlar kaldı. Katil zanlısı Hüsnü Can Ç.'nin kanlı ellerinde Zeynep'in gitarı ve Buket'in bavulu vardı.
MANZARA ŞOKE ETTİ
SABAH, Ukrayna'daki dehşet evinden görüntülere ulaştı. Ukrayna'dan dün dönen Yıldız'ın annesi Canan Yıldız, amcası Bülent Yıldız ve halası Seval Metin ile Hüsünbeyi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi polise ifade verdikten sonra dehşet evine gitti. Gördükleri manzara karşısında büyük acı duyan aileleri, polis ve konsolosluk görevlileri teskin etti. Baba Hikmet Levent Yıldız, kızının alçakça öldürüldüğü evindeki masayı görünce Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" şarkısının aklına geldiğini belirterek "Şair Nevzat Çelik, şiirinde 'Geride, masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem' diyordu. Bu acıya nasıl dayanılır bilmiyorum" dedi. İşte cinayet soruşturmasındaki yeni bulgular ve dehşet evinden detaylar:
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