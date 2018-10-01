İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahsis edilen o oda
15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü alçaklar tarafından bombalanan ve o dönemde Başbakan makamı olarak kullanılan TBMM'deki oda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tahsis edildi.
15 Temmuz darbe girişiminde uçaklar tarafından bombalanan ve o dönem Başbakan makamı olarak kullanılan Meclis'teki oda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tahsis edildi.
Oda, Başbakanlar tarafından makam odası olarak kullanılıyordu. Erdoğan'ın da Meclis'teki çalışmalara katılması halinde bu odayı kullanacak.
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