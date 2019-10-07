İşte CHS’nin ilk yıl raporu: Arabulucu bakan geliyor
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin birinci yılına ilişkin ‘sistem raporu’nu Kızılcahamam kampında milletvekillerine sundu.
Hürriyet’in ulaştığı raporda 7 sorun tespiti ve 8 çözüm başlığı yer aldı. Ekonomide yaşanan dalgalanma, genel seçimlerin Kasım 2019 yerine 24 Haziran 2018’de yapılması nedeniyle yeni hükümet sistemine 17 ay erken geçilmesi, 6 ay süren yerel seçim süreci, Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmelerin bölgeye etkisi, sorun başlıkları arasında yer aldı. Oktay, “yetki devri” konusunun önemli sorun alanlarından biri olduğunu belirterek, bakanlara yetki devrinde başlangıçta yüzde 39 olan oranının yüzde 45’e çıktığını, ancak bunun daha yükselmesi gerektiğini belirtti. Oktay’ın sunumundan bazı öneriler şöyle:
İLAVE YAPIYA ÖNLEM
Yönetim kademelerinde devredilebilecek yetkiler belirlenecek. İmza yetkileri yönergeleri, sisteme uygun olarak tekrar çalışılacak. Devredilen yetkilerin kullanımı ve uygulaması kontrol edilecek.
Sorumluluğu olmayan yetkisiz aktörler, imza yetkilileri arasına alınmayacak.
Vekaleten yapılan atamalara sınırlama getirilecek.
Bakanlık, kurum ve kuruluşların Cumhurbaşkanlığı’ndaki işlemlerini takip edebilecekleri irtibat noktaları belirlenecek.
Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı birimleri arasında işbirliği ve iletişim güçlendirilecek.
Bakanlıklarda bakan başkanlığında en geç iki haftada bir koordinasyon toplantısı olacak.
Birden çok bakanlığı ilgilendiren kararname ve kararlarda ilgili taraflarla istişare güçlendirilecek. Kesişen alanlarda çözüme ulaşılmayan konularda koordinasyon eksikliğini gidermek amacıyla ‘arabulucu bakan’ şeklinde ara birim oluşturulacak.
Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak yürüttüğü görevlerin ifasına ilişkin usuller belirlenecek.
Tüm vatandaşlara sistem tanıtılacak, medya ile aktif iletişim güçlendirilecek. Sosyal medya/YouTube daha aktif kullanılacak.
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