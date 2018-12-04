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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.12.2018 - 13:25, Son Güncelleme:

Ankara kulisleri hareketlendi... İYİ Parti'nin kırmızı çizgisi...

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31 Mart yerel seçimleri öncesinde CHP ile İYİ Parti arasında sürdürülen ittifak görüşmeleri hız kazandı. CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, CHP-İYİ Parti cephesindeki son gelişmeleri aktardı.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Canova, şunları söyledi:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sordum. Birazdan CHP grup toplantısı var. Kılıçdaroğlu da Meclis’e girişinde sorumuzu yanıtladı. “Bugün bir görüşme beklemeyin” ifadesini kullandı. Bu konuya ilişkin detaya da girmek istemedi. Görüşmenin yarın gerçekleşeceğini söylemek mümkün gibi görünüyor. Neden? Perşembe günü PM toplantısı var. Cuma günü CHP liderinin KKTC’ye ziyaret gerçekleştireceğini öğrendik. Geriye sadece Çarşamba günü kalıyor.

Kulisler bir yandan da iki parti arasındaki görüşmelerde neler olduğuna dönük hareketli. Benim edindiğim genel çerçeve belirlenmiş ancak her iki taraf da birkaç pürüzün varlığından söz ediliyor. Bu pürüzlerin giderilmesi daha sonra liderlere bazı kararların bırakılması üzerinde duruluyor. Peki nasıl bir işbirliği? İYİ Parti cephesinden bazı illerde stratejik işbirliği ifadesi kullanılıyor ki daha önce bunun 9 ya da 12 il arasında olabileceği belirtiliyordu. Son edindiğim bilgilere göre bu işbirliğinin çerçevesi 4 – 5 ille sınırlı tutulabilir deniyor.

İYİ Parti kaynakların ifadesine göre sürecin iltihaplanmaması için, uzadıkça sıkıntı çıkabiliyor. Diğer yandan İYİ Parti ile CHP arasındaki işbirliği biraz daha genişlerse o noktada, CHP HDP arasındaki temaslar ve Cumhur İttifakı’nın daha önce genel seçimde kullandığı söylemler hatırlatılıyor, İYİ Parti’nin bundan zarar görmek istemediğinin altı çiziliyor. O nedenle kısıtlı bir ilden söz ediyoruz diyorlar.

İstanbul, Ankara, Antalya, Manisa ve belki Mersin… Neden Mersin? Bugün Burhanettin Kocamaz İYİ Parti’ye katıldı. Bunu da İYİ Partililere sorduğumuzda “bizim adayımız belli” CHP destek verecek mi sorusuna da “görüşmeler devam ediyor” ifadesi kullanılıyor.

İYİ PARTİ'NİN KIRMIZI ÇİZGİSİ... 

Sorunlu illerden biri de Ankara’ydı. İYİ Parti için kırmızı çizgi olarak ifade edilmişti. Bugün itibariyle Ankara konusundaki görüşlerinin aynı olduğunu söylemek mümkün. İYİ Parti’ye göre, sayısal olarak olmasa da siyasal olarak üstünlük var. Dolayısıyla İYİ Partili bir isimle seçime gidilmesi durumunda Ankara’nın kazanılacağı ifade ediliyor. Ama son kararları iki lider verecek. Yarın Kılıçldaroğlu ve Akşener arasındaki görüşme bu işbirliğinin çerçevesinin 4-5 illerle mi sınırlı olacağı, hangi illerin CHP hangi illerin İYİ Parti’de kalacağı netleşecek.

 

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