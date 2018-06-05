İOKBS ile ilgili beklenen haber geldi... İşte bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı

Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), yeni ismi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), oturumları geride bıraktığımız hafta sonu gerçekleşti. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıf öğrencileri uygulanan 2018 bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı kısa süre içerisinde http://odsgm.meb.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açıldı.

5. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN



6. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN



7. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN



8. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN



9,10,11. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



MEB’in 2018 iş takvimine göre İOKBS sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.



Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.