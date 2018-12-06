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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
06.12.2018 - 11:19, Son Güncelleme:

İşte bu vahşetin cezası

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İşte bu vahşetin cezası

Antalya'da boşanmak isteyen eşini, başına taşla vurarak yaraladığı ileri sürülen sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Recep G, müşteki Melike G. ve taraf avukatları katıldı. Söz verilen Recep G, sık sık evi terk eden eşinin kendisini darbettirmeye çalıştığını öne sürdü.

Buluştuğu eşinin yanından ayrıldığı sırada yerden taş alarak fırlattığını ve yere düştüğünü savunan Recep G, "Üzerime saldırdığı sırada elindeki taşı aldım. Alkolün etkisiyle kendimi kaybettim. Melike'ye birkaç kez vurdum, ittirdim. Yuvarlanarak başını kayaya çarptı." dedi.

Sağlık ekibini kendisinin çağırdığını belirten Recep G, öldürme kastının olmadığını, bu nedenle beraatini talep ettiğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, Recep G'yi, eşe yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Melike G, adliye çıkışında gazetecilere, bir süre hastanede kaldıktan sonra 2 ay kadar babasının kendisine baktığını söyledi.

Tedavi sürecince tek başına evin içinde bile yürüyemediğini belirten Melike G, "Daha sonra dikişlerim alındı ama parmağımdaki kırık kemik kaynamadı. Doktor ameliyat olmam gerektiğini söyledi." dedi.

Melike G, maruz kaldığı şiddetin etkileri nedeniyle çalışamadığını, bu nedenle çocuklarına kavuşamadığını dile getirdi.

Biri 5 diğer 3 yaşındaki 2 çocuğunun bir ay süreyle devlet korumasına alındıktan sonra geçici olarak kayınpederine verildiğini anlatan Melike G, "Çocuklarımı göremiyorum, arada bir konuşuyorum. Olayın etkilerini atabilmek için psikolojik tedavi görüyorum. Doktor, bu süreçte etkilenmemem için çocuklarımla görüşmemi istemiyor. Yaklaşık bir sene boyunca kendimi toparlayana kadar çocuklarımı belirli aralıklarla göreceğim." diye konuştu.

 BAŞINA 50 DİKİŞ ATILMIŞTI

Antalya'da aralarında sorunlar bulunan Recep G. (30) ile konuşmak için buluşan Melike G, 27 Ağustos'ta yaşanan kavga sırasında eşinin taşla vurması nedeniyle başı ve kolundan yaralandığını iddia etmişti. Hastaneye kaldırılan kadının başına 50 dikiş atılmış, kolu ve parmaklarında kırık ile vücudunda doku zedelenmeleri tespit edilmişti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Recep G. tutuklanmıştı.


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