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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.08.2018 - 00:07, Son Güncelleme:

İşte 'bedelli'de ilk iki hafta sonucu

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
İşte 'bedelli'de ilk iki hafta sonucu

Bedelli askerlikten yararlanmak için ilk 2 haftada 340 bin kişi başvurdu.

 AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un askeri kaynaklara dayandırarak verdiği bu rakam, geçmişteki 5 bedelli uygulamasından yararlananların toplam sayısına 3 aylık başvuru süresinin daha ikinci haftasında yaklaşıldığını ortaya koydu. 1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarındaki bedelli askerlik uygulamasından toplam 398 bin 731 kişi yararlanmıştı. Bedellideki bu rekor başvuru sayısı, uygulamadan yararlanacaklara ilişkin yapılan 400 bin tahmininin de fazlasıyla aşılacağı beklentisine yol açtı. 1 Ocak 1994’te ve öncesinde doğanları kapsayan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 15 bin TL, 38 yaş sınırının da kaldırıldığı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin Euro ödeyecek.

İşte bedellide ilk iki hafta sonucu


CELP VE YER PLANLAMASI
Milli Savunma Bakanlığı da 3 Kasım’da sona erecek sürenin sonunda kesin sayısı belli olacak başvurulara göre oluşturulacak celp dönemleri ile 21 günlük temel askerlik eğitiminin yapılacağı birliklerle ilgili planlamaları yapıyor. Askerlik şubelerinin yanı sıra konsolosluklar ve e-Devlet üzerinden de yapılabilen başvuruların sayısına göre ayrı celp dönemleri oluşturulacak. Başvuru sayısı, 21 günlük temel askerlik eğitiminin yapılacağı kışlaların sayısını da belirleyecek. Buna göre, bazı eğitim birlikleri sadece bedelli askerlik yapacaklar için ayrılırken bazı eğitim birliklerinde ise ara celplerde bedelli askerlik yapacaklar silah altına alınacak.

Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun’daki eğitim merkezlerinin sadece bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor. Ara celp dönemlerinde ise bedelli askerlik yapacakların Amasya, Erzincan, İzmir, Konya, Manisa, Sivas ve Tokat’taki eğitim komutanlıklarında silah altına alınması öngörülüyor. Yurtdışındakiler ise temel eğitimlerini internet aracılığıyla uzaktan tamamlayacak. Profesyonelleşme çalışmaları süren ve 31 Temmuz 2019’dan itibaren er almaması öngörülen Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı eğitim birlikleri ise bu çalışma kapsamında yer almadı.

YÖKten öğrencilere bedelli askerlik izni ve mazeret sınav hakkı
YÖK'ten öğrencilere bedelli askerlik izni ve mazeret sınav hakkı
Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır Bedelli askerlik başvurusu için son gün ne zaman
Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik başvurusu için son gün ne zaman?

 

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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