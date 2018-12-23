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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

İşte Ankara’nın çekilme dosyası

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
İşte Ankara’nın çekilme dosyası

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıkladığı 8 Ocak’ta Washington’da yapılacak Türkiye-ABD Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısında Türk tarafı, ABD’nin Suriye’den çekilme süreciyle ilgili yanıt bulması gereken sorulardan oluşan kapsamlı bir dosyayı Washington yönetiminin önüne koyacak.

SİLAHLAR NE OLACAK?

Türkiye’nin toprak bütünlüğü, sınır güvenliği ve iyi komşuluk ilkelerini dikkate alan soruların başında, ABD’nin 23 bin TIR’a tekabül eden ve büyük çoğunluğu terör örgütü PYD/YPG’ye verilmiş ağır ve farklı tür silahların durumu geliyor. Türkiye ayrıntılı bir envanterin çıkarılmasını ve teröristlerden alınmasını istiyor. ABD’nin boşaltacağı alanlara kimin nasıl yerleşeceği de önemli başlıklar arasında yer alacak.

DEAŞ MÜCADELESİ

Türkiye’nin PYD/YPG’nin yanı sıra DEAŞ’la mücadelesi de önemli gündem maddesi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da işaret ettiği, ‘DEAŞ’la mücadelede Türkiye’ye verilmesi şart olan lojistik desteğin’ nasıl sağlanabileceğiyle birlikte her türlü askeri risklerin değerlendirilerek en ince ayrıntısına kadar görüşüleceği ifade edildi.

BÖLGEDEKİ RİSKLER

Bu bölgeye Türk unsurların olası müdahalesi halinde, Türkiye sınır hattı ile söz konusu bölge arasında bulunan PYD/YPG ve rejim güçlerinden kaynaklanacak riskler de konuşulacak. Suriye’nin zengin petrol yataklarına sahip bu bölgeye Türk unsurların inmesinin uluslararası sahada nasıl değerlendirilip tepki alabileceği; Rusya ve Suriye’de kalmaya devam edeceğini açıklayan Fransa ile koordinasyonun nasıl sağlanacağı da Washington’da görüşülecek.

DEVRİYE

Suriye’den çekilmeleri 100 günü bulabileceği belirtilen ABD askerlerinin yeniden Türkiye sınır hattında faaliyette bulundukları görüldü. Daha önce kurulmuş gözlem kulesi boşaltılan Tel Abyad’da sınır hattında ABD askerlerinin zırhlı personel taşıyıcılarla kısa devriye turu attıkları gözlendi. Aynı şekilde Menbiç’in kırsal kesiminde de ABD askerlerinin dar bir alanda yer değiştirdiği belirlendi. Türk ve ABD askerlerinin 1 Kasım’da Menbiç kırsalında başlattığı ortak devriyenin yaklaşık bir aydan beri yapılmaması da dikkat çekiyor. En son ortak devriye 26 Kasım’da yapılmıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR


Son 24 saatte ne oldu? (22.12.2018) -2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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