İşte Ankara’nın çekilme dosyası
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıkladığı 8 Ocak’ta Washington’da yapılacak Türkiye-ABD Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısında Türk tarafı, ABD’nin Suriye’den çekilme süreciyle ilgili yanıt bulması gereken sorulardan oluşan kapsamlı bir dosyayı Washington yönetiminin önüne koyacak.
SİLAHLAR NE OLACAK?
Türkiye’nin toprak bütünlüğü, sınır güvenliği ve iyi komşuluk ilkelerini dikkate alan soruların başında, ABD’nin 23 bin TIR’a tekabül eden ve büyük çoğunluğu terör örgütü PYD/YPG’ye verilmiş ağır ve farklı tür silahların durumu geliyor. Türkiye ayrıntılı bir envanterin çıkarılmasını ve teröristlerden alınmasını istiyor. ABD’nin boşaltacağı alanlara kimin nasıl yerleşeceği de önemli başlıklar arasında yer alacak.
DEAŞ MÜCADELESİ
Türkiye’nin PYD/YPG’nin yanı sıra DEAŞ’la mücadelesi de önemli gündem maddesi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da işaret ettiği, ‘DEAŞ’la mücadelede Türkiye’ye verilmesi şart olan lojistik desteğin’ nasıl sağlanabileceğiyle birlikte her türlü askeri risklerin değerlendirilerek en ince ayrıntısına kadar görüşüleceği ifade edildi.
BÖLGEDEKİ RİSKLER
Bu bölgeye Türk unsurların olası müdahalesi halinde, Türkiye sınır hattı ile söz konusu bölge arasında bulunan PYD/YPG ve rejim güçlerinden kaynaklanacak riskler de konuşulacak. Suriye’nin zengin petrol yataklarına sahip bu bölgeye Türk unsurların inmesinin uluslararası sahada nasıl değerlendirilip tepki alabileceği; Rusya ve Suriye’de kalmaya devam edeceğini açıklayan Fransa ile koordinasyonun nasıl sağlanacağı da Washington’da görüşülecek.
DEVRİYE
Suriye’den çekilmeleri 100 günü bulabileceği belirtilen ABD askerlerinin yeniden Türkiye sınır hattında faaliyette bulundukları görüldü. Daha önce kurulmuş gözlem kulesi boşaltılan Tel Abyad’da sınır hattında ABD askerlerinin zırhlı personel taşıyıcılarla kısa devriye turu attıkları gözlendi. Aynı şekilde Menbiç’in kırsal kesiminde de ABD askerlerinin dar bir alanda yer değiştirdiği belirlendi. Türk ve ABD askerlerinin 1 Kasım’da Menbiç kırsalında başlattığı ortak devriyenin yaklaşık bir aydan beri yapılmaması da dikkat çekiyor. En son ortak devriye 26 Kasım’da yapılmıştı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle