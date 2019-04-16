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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)
16.04.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

İşte ambulansa yol vermeyen maganda için istenen ceza

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İşte ambulansa yol vermeyen maganda için istenen ceza

İstanbul, Bahçelievler'de 'de ambulansın önüne geçerek yol vermemeye çalışan sürücü Muhammed Efkan Yetişmiş (23) hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 9 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede, şüpheli Muhammed Efkan Yetişmiş'in sirenlerini çalarak yol almak isteyen ambulansa kasten yol vermediği, ambulansın geçtiği şeride geçerek fren yaptığı, önüne aracını kırdığı, kamu görevi görmekte olan ambulansın görev yerine dönüşünü-gidişini ısrarla yol istemesine rağmen cebir ve tehdit kullanmak suretiyle engellediği, trafik akışını tehlikeye soktuğu belirtildi.  

İDDİNAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 28 Şubat 2019 tarihinde Bahçelievler'de meydana gelen olay şöyle oldu: Şüpheli Muhammed Efkan Yetişmiş, E-5 Kuzey yan yol mevkiinde uyarı ve ikaz lambaları yakarak geçiş hakkı talep eden ambulans aracına yol vermedi. İçerisinde hasta bulunan  ambulansın görev yapmasına engel olduğu, yolda trafiğin olağan akışına aykırı olarak şerit değiştirmek suretiyle de tehlikeli araç kullandığına dair polise ihbar yapıldı. Şüphelinin eylemi bazı sosyal medya, basın ve yayın kuruluşlarında video olarak yayınlandı. Videoda yer alan araç plakasından Yetişmiş'in kimliği tespit edildi. Hakkında idari ve adli tahkikat başlatılan Yetişmiş, mahkemedeki ifadesinde, "Ambulans sirenleri öttürdü. Önümdeki gri renkli  araç korktu ve benim üstüme kırdı. Ben daha sonra gaza bastım. Ambulans arkama geldiğinde sirenlerini söndürmüştü. Daha sonra yanıma geldi. Ben de sirenlerini kapatınca içinde  hasta olmadığını düşündüm ve ambulansa dönerek bağırdım. Daha sonra kızdım ve içinde biri olmadığını düşündüğüm ambulansa yol vermedim. Olay nedeniyle pişmanım, yapmamam gereken bir hareketi yaptım" ifadelerini kullandı. Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Yetişmiş'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. 

"AMBULANSA KASTEN YOL VERMEDİ"

Soruşturma sonunda iddianame hazırlayan savcılık, şüpheli Yetişmiş'in üzerine atılı suçları işlediğine şüphe bulunmadığı belirtti. 

İddianamede, sirenlerini çalarak yol almak isteyen ambulansa kasten yol vermediği, ambulansın geçtiği şeride geçerek fren yaptığı, önüne aracını kırdığı, kamu görevi görmekte olan ambulansın görev yerine dönüşünü-gidişini ısrarla yol istemesine rağmen cebir ve tehdit kullanmak suretiyle engellediği, trafik akışını tehlikeye soktuğu belirtildi. Şüpheli Yetişmiş hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 9 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Yetişmiş, önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

PARA CEZASI DA KESİLMİŞTİ 

Öte yandan Yetişmiş' e olay günü "Saygısızca araç kullanmak" suçundan 108 TL, "Geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması" suçundan 108 TL, "Şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak" suçundan ise 108TL olmak üzere toplam 324 lira idari para cezası kesilmişti.  

Magandanın ambulansa "yol vermeme" çabası kameradaİstanbul'da bir trafik magandasının ambulansa yol vermeme çabası arkadan gelen bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntüler, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde bu sabah kaydedildi. Lüks araçlı trafik magandası, bir ambulansa yol vermemek için büyük çaba sarfediyor. Tepe lambaları yanan özel ambulans hangi şeride geçerse o da direksiyonu o şeride kırıyor. Ambulans yan yola girmek için manevra yaptığı sırada bile maganda sürücü yolu kapatarak ilerlemesine engel oluyor. Maganda sürücü bir süre yan yolu kapattıktan sonra D-100'e geri dönünce ambulans yan yola girerek yoluna devam ediyor.
daha fazla video için
Maganda sürücünün yol vermediği ambulansın şoförü o anları anlattı
daha fazla video için
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