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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU - ANKARA
21.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İşte Adli Tıp raporu: Ölümü trafik kazasına bağlı değil

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
İşte Adli Tıp raporu: Ölümü trafik kazasına bağlı değil

Görele Başsavcılığı, Giresun ve Trabzon’dan sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan, 28 Mart’ta Rabia Naz raporu istedi. Başsavcılık, adli tıptan, “Çocuğun atladığı konusunda şüpheye düşülen terastan söz konusu sundurmaya çarpmadan düşüp düşemeyeceği, bu şekilde çarpmadan düşmüş olsa bile vücudundaki yaralanmasının ne şekilde olacağı, ölüm sebebinin trafik kazasına mı, yoksa yüksekten düşmeye mi bağlı olduğunu” sordu.

1. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nca 13 gün içinde, 10 Nisan’da rapor verildi. Bir profesör, bir doçent ve bir doktor oybirliğiyle rapor hazırladı. Rapor, aynı gün 10 Nisan’da yazıyla e-imzalı olarak Görele Başsavcılığı’na iletildi. Raporun sonuç bölümünde şöyle denildi:

‘SUNDURMAYA ÇARPMADAN DÜŞEBİLİR’

“Dosyada kayıtlı bilgiler, olay yeri inceleme bulguları, çocuğun yaralı olarak bulunduğu ortam, bulunuş şekli, ölü muayene ve otopsisinde tespit edilen, çocuğun ölümüne neden olan travmatik değişimlerin lokalizasyonları, özellikleri ve ağırlıkları, her iki ayakta yumuşak dokularda yırtıklar olması, ayak topuk kemik kırıkları bulunması, vücudun diğer bölgelerinde tespit edilen kırıkların özellikleri itibarıyla ayaklar üzerine yüksekten düşmeye bağlı spesifik bulgular olması dikkate alındığında; Tamamının olay yeri inceleme raporunda özellikleri belirtilen apartmanın çatısından düşmekle husullerinin mümkün olduğu, sorulduğu üzere apartmanın çatısından koşarak aşağıya atlaması durumunda söz konusu sundurmaya çarpmadan düşebileceği, ölümünün trafik kazasına bağlı olmadığı oy birliğiyle mütalaa olunur.”

AVUKAT: SKANDAL RAPOR

Vatan ailesinin avukatı Emel Bodur Kılıç rapora ilişkin olarak, “Bu rapor bir skandaldır ve hukuk rezaletidir. Kabul etmiyoruz. Yüksek Sağlık Şûrası’na başvuracağız. Çatıdan düşmüş olabilme ihtimalini de kabul etmiyorum. Bu olay cinayet ve örtbas edilmeye çalışılıyor. O çocuk o çatıya hiç çıkmadı. İntihar da yok” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ali Rıza Tümer imzalı, 13 Eylül 2018 tarihli raporda ise, “Ölü muayene tutanağı ve otopsi raporunda belirtilen bulguların trafik kazasına bağlı çarpma sonucu meydana gelmiş olabileceği” değerlendirmesi yapılmıştı.

 

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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