İşte 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alanlar

28 Şubat sürecine ilişkin aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir’in de aralarında bulunduğu 103 sanığın darbe suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Engin Alan, Ergin Celasin, Erdal Ceylanoğlu ve Celalettin Bacanlı'nın da bulunduğu 68 sanık hakkında beraat kararı verilirken, ölüm nedeniyle 4 kişinin davası düştü.



İŞTE MÜEBBET ALAN İSİMLER



İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir, Çetin Doğan, Kemal Gürüz, İlhan Kılıç, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Dizdar, Çetin Saner, Erdoğan Öznal, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, Kenan Deniz, Muhittin Erdal Şenel, Vural Avar ve Yıldırım Türkeri de müebbet hapis cezasına çarptırıldı. da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası verildi. Ancak mahkeme, yaşları, sağlık durumları da dikkate alınarak haklarında yurt dışına çıkma yasağı ve imza karşılığında adli kontrol uygulanması kararını verdi.





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