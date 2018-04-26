Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İşte 24 Haziran’da kullanılacak oy pusulası…

    İşte 24 Haziran’da kullanılacak oy pusulası…

    İHA
    26.04.2018 - 15:28 | Son Güncelleme:

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül canlı yayında 24 Haziran'da kullanılacak oy pusulasını gösterdi.

    Bakan Gül, "24 Haziran'da iki tercihte bulunacağız. Tek oy pusulası olmayacak, iki oy pusulası olacak. Bir oy pusulasında cumhurbaşkanı için, ikinci oy pusulasında da partilerin unvanı olacak ve herkes kendi partisinin logosunun altına tercihi yapacak. Cumhurbaşkanının seçileceği oy pusulasında adayların resmi olacak, parti amblemleri olmayacak" dedi.

    İşte 24 Haziran’da kullanılacak oy pusulası…

    ‘FETÖ ELEBAŞI İÇİN 7 KEZ İADE TALEBİNDE BULUNDUK’

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin, "ABD'den 7 defa iade talebinde bulunduk. Bu konuda hiçbir adım atılmadı. Biz bu konuda önemli bir adımın atılmasını bekliyoruz. Hiçbir devlet bir terör örgütü mensubunu koruyamaz, muhafaza edemez. Bunun gereğini yapmak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden bir terör örgütü başının iade edilmesi gerekmekte" dedi.

    Gül ayrıca "285 darbe davasından 141'i karara bağlandı. Bu önemli bir rakam. Bu rakam kapsamında da beraat eden de var ağırlaştırılmış müebbet alanda var" ifadelerini kullandı.

    'ÖMÜR BOYU NAFAKA' AÇIKLAMASI

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ömür boyu nafaka" konusuna ilişkin, "Her iki tarafı da mağdur etmeyen bir çalışma yapılıyor. Para yatırarak çocuk görme kalkacak" dedi.

    Adaylık istifaları peş peşe geliyor. İşte o isimler...Adaylık istifaları peş peşe geliyor. İşte o isimler...

    Muharrem İnceden bomba açıklamalarMuharrem İnce'den bomba açıklamalar

    Çatı aday yokÇatı aday yok

    40 yıllık sendikacıya sürpriz telefon40 yıllık sendikacıya sürpriz telefon

    Tatlısesten sürpriz karar: Bu kez Urfa değil...Tatlıses'ten sürpriz karar: Bu kez Urfa değil...

    Etiketler: oy pusulasu , canlı yayın , 24 haziran seçimleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri