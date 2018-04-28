Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İşte 100 bin imza prosedürü

    İşte 100 bin imza prosedürü

    Oya ARMUTÇU / ANKARA
    28.04.2018 - 01:19 | Son Güncelleme:

    YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayının nasıl gösterileceğine ilişkin prosedürü belirledi.

    Başvurular 1 Mayıs’ta başlayacak. 2 Mayıs’ta saat 17.00’de sona erecek. 3 Mayıs saat 20.00’de başvuruları kabul edilenler ilan edilecek. 100 bin imzanın, 4-9 Mayıs tarihleri arasında toplanması gerekecek. Seçmenler, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracak. Aday gösterme formları, elektronik ortamda YSK’ya iletilecek.

    Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce yapılacak başvurular 1-5 Mayıs tarihleri arasında YSK’ya yapılacak. 13 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak.

    İttifak kararı alan partilerin, 6 Mayıs saat 17.00’ye kadar genel başkanlarının imzalarını taşıyan ittifak protokolünü YSK’ya teslim etmeleri gerekecek. Partiler, 19 Mayıs saat 17.00’ye kadar ittifak protokolünde değişiklik yapabilecek. 

    Etiketler: erken seçim , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri