İşte 100 bin imza prosedürü

Başvurular 1 Mayıs’ta başlayacak. 2 Mayıs’ta saat 17.00’de sona erecek. 3 Mayıs saat 20.00’de başvuruları kabul edilenler ilan edilecek. 100 bin imzanın, 4-9 Mayıs tarihleri arasında toplanması gerekecek. Seçmenler, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracak. Aday gösterme formları, elektronik ortamda YSK’ya iletilecek.



Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce yapılacak başvurular 1-5 Mayıs tarihleri arasında YSK’ya yapılacak. 13 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak.



İttifak kararı alan partilerin, 6 Mayıs saat 17.00’ye kadar genel başkanlarının imzalarını taşıyan ittifak protokolünü YSK’ya teslim etmeleri gerekecek. Partiler, 19 Mayıs saat 17.00’ye kadar ittifak protokolünde değişiklik yapabilecek.