İstasyon yuva oldu

Köpeklerin her biri için köşelere yataklar konuldu. Günlük yemekleri ve su ihtiyaçları da hem metro çalışanları hem de metro hattını kullanan hayvanseverler tarafından karşılanıyor. Haftada iki gün metroyu kullanan üniversite öğrencisi Leyla Yusufova, onlardan biri. “Soğuk dışarısı, burası onlar için sığınak oldu” diyen Yusufova, kendi adını verdiği ve Leyla diye seslendiği sokak köpeğinin yaralı olduğunu görünce yara bandıyla ilk müdahalesini yaptı. Karnını da doyurup yoluna devam etti.

“Her yerde köpeklere buna benzer yerler yapılması gerekiyor” diyen İrem Ata da her okula gidiş gelişinde köpeklerin yanına uğrayan hayvanseverlerden.