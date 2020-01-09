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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 09.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

İstasyon yuva oldu

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İstasyon yuva oldu

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe Metro hattı üzerindeki Kozyatağı İstasyonu, fırtınadan ve yağıştan kaçan sokak köpeklerinin yeni yuvası oldu.

Köpeklerin her biri için köşelere yataklar konuldu. Günlük yemekleri ve su ihtiyaçları da hem metro çalışanları hem de metro hattını kullanan hayvanseverler tarafından karşılanıyor. Haftada iki gün metroyu kullanan üniversite öğrencisi Leyla Yusufova, onlardan biri. “Soğuk dışarısı, burası onlar için sığınak oldu” diyen Yusufova, kendi adını verdiği ve Leyla diye seslendiği sokak köpeğinin yaralı olduğunu görünce yara bandıyla ilk müdahalesini yaptı. Karnını da doyurup yoluna devam etti.

İstasyon yuva oldu

“Her yerde köpeklere buna benzer yerler yapılması gerekiyor” diyen İrem Ata da her okula gidiş gelişinde köpeklerin yanına uğrayan hayvanseverlerden.

İstasyon yuva oldu

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