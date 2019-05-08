İstanbul’un yol haritası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul’un yol haritası
GeriGündem İstanbul’un yol haritası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Oya ARMUTÇU - ANKARA
08.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstanbul’un yol haritası

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
İstanbul’un yol haritası

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal kararının ardından bu kentteki 10 milyon 560 bin 963 seçmen 23 Haziran’da yeniden oy kullanacak. İşte YSK kararı ve Seçim Kanunu ışığında İstanbul seçimlerini yenilemenin 46 günlük yol haritası...

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini neden iptal etti?

YSK, AK Parti’nin üç valiz belge eşliğindeki 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesini 4’e karşı 7 oyla kabul etti. YSK, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu gerekçesiyle seçim iptali kararı verdi.

Maltepe ve Büyükçekmece seçim itirazları ne oldu?

YSK önceki gece AK Parti’nin Büyükçekmece; MHP’nin Maltepe ilçe belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle olağanüstü itirazlarını da görüştü ve oybirliğiyle reddetti. Büyükçekmece ve Maltepe’de seçimler yenilenmeyecek.

MHP’nin İstanbul itirazı ne oldu?

MHP Maltepe’nin yanı sıra AK Parti gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine de olağanüstü itirazda bulunmuştu. YSK önceki gece bu konuda da karar verdi. YSK kararında, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmiş olduğundan bu taleplerle ilgili ayrıca karar verilmesine yer olmadığına...” denildi. YSK’nın bu kararlarıyla İstanbul seçimlerine dönük olağanüstü itiraz maratonu tamamlandı.

YSK’nın bu kararına karşı Millet İttifakı’nın itiraz hakkı var mı?

YSK kararları anayasa kesin nitelikte ve itiraz yolu yok.

YSK, sandık kurulları konusunda daha önce benzer kararlar verdi mi?

YSK’nın aldığı ara kararlar ve izlediği olağanüstü itiraz takvimi bir ilk olma özelliği taşıyor. YSK, 31 Mart seçiminden sonra İYİ Parti’nin Bursa Mustafakemalpaşa’da 1009, 1082, 1086, 1093 ve 1182 numaralı sandıklarda görevli olan sandık kurulu başkanlarının aynı zamanda Mustafakemalpaşa belediyesinde görevli olduğu gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurusunu reddetmişti. Kararda, “Sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazların Yüksek Seçim Kurulu’nun 13/12/2018 tarih ve 2018/1105 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Takvimine göre 2 Mart 2019 tarihinde kesin olarak karara bağlanması nedeniyle tam kanunsuzluk iddiasına ilişkin talebin reddine karar verilmiştir” denilmişti. YSK’nın, bu nedenle İstanbul için de “süresinde itiraz edilmedi” gerekçesiyle ret kararı verebileceği belirtiliyordu.

Yenileme seçimi ne zaman yapılacak?

YSK’nın iptal ettiği seçimlerin 60 günlük aranın ardından ilk pazar günü yapılması gerekiyor. Ancak bu süreyi kısaltma hakkı olan YSK, İstanbul Büyükşehir için süreyi kısa tuttu ve 23 Haziran’ı oylamanın tekrarlanacağı tarih olarak belirledi. Yenileme seçimi aslında oylama tekrarı şeklinde yapılan bir seçim anlamına geliyor.

23 Haziran seçiminde aynı adaylar mı yarışacak?

Yenilenen bir seçim olduğu için 31 Mart’ta büyükşehir için aday çıkarmayan İYİ Parti ve HDP gibi partiler 23 Haziran’da da aday çıkartamayacak. Adaylar ölüm ya da adaylıktan istifa halinde değiştiği için İstanbul Büyükşehir seçiminde yine aynı isimler yarışacak. YSK, yeni bir aday belirleme süresi vermeyecek. Adaylıktan istifa halinde ise o partiye yeni bir aday belirleme hakkı tanınabilecek.

İstanbul Belediye Meclisi seçimleri de yenilenecek mi?

Hayır. YSK, sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti. Bu yüzden İstanbul’daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 39 ilçede kurulacak 31 bin 124 sandıkta oy kullanacak. Seçmen sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tek zarfla tek oy kullanacak. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019’da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen geçerli olacak.

YSK neden mazbata iptali kararı verdi?

YSK, “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle seçim iptali kararı verince mazbata iptaline de hükmediyor. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası da iptal edildi. İçişleri Bakanlığı’nca, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 46’ncı maddesi gereğince İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Yerlikaya, yeni başkan mazbata alana kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görev yapacak.

Sandık kurulları ve seçmen listeleri yeniden mi oluşturulacak?

İstanbul İl Seçim Kurulu ile ilçe seçim kurullarının YSK’nın kararındaki uyarılar doğrultusunda sandık kurullarını yeniden oluşturması gerekecek. (255 başkan ve 3 bin 500 üye yeniden kamu görevlileri arasından belirlenecek.) Seçmen listeleri ise yeniden askıya çıkmayacak. Seçmen taşınması mümkün olmayacak. YSK kararı ışığında AK Parti’nin itirazları doğrultusunda, sadece listelerden kısıtlı ve ölüler ile yerleşim yeri cezaevi olanlar çıkarılacak; 18 yaşına girenler de listeye eklenecek.

 

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya sert tepki: Reddediyoruz

CHP, seçim iptali için bugün YSK'ya başvuracak

Sınıftaki skandala tutuklama kararı

Güzel haber 16 saat sonra geldi