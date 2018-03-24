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    İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı

    AA
    24.03.2018 - 14:05 | Son Güncelleme:

    Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde sabah başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkisini arttırdı.

    Kent merkezinde aniden başlayan kar yağışı nedeniyle şaşkınlık yaşayan vatandaşlar cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi.  İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri yoğunluk oluşmaması amacıyla sürücüleri yönlendirdi.

    Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dere ölçüldüğü Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda kar yağışı sabahtan bu yana etkisini sürdürüyor.

    Kar kalınlığı Demirköy ilçesinde 8, Kofçaz ilçesinde yer yer 10, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda 5 santimetreye ulaştı.

    İstanbulun yanı başında kar yağışı başladı

    ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 123 SANTİME ÇIKTI

    Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’a mart karı yağdı. Sezonun sonuna yaklaşılan Uludağ’da kış tatili yapan ve günübirlik gezilere çıkanlar, kar yağışının keyfini doyasıya yaşadı. Yağışın etkisiyle kar kalınlığı zirvede 123 santimetreye yükseldi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, gece en düşük sıcaklık eksi 1 derece gündüz ise en yüksek 0 derece olarak ölçüldü. Kar yağışının pazar günü de devam edeceği, hava sıcaklığının en düşük eksi 3 derece olacağı öğrenildi.

    İstanbulun yanı başında kar yağışı başladı

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    Etiketler: Kırklareli , NoMobil , hava durumu , gündem
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