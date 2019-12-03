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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.12.2019 - 22:20, Son Güncelleme:

İstanbul'un yanı başı... Kar yağışı başladı

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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, havanın soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Kırklareli'nde akşam başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Etkili şekilde yağan kar kısa sürede Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerini beyaza bürüdü.

İstanbulun yanı başı... Kar yağışı başladı


Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, trafikte aksamaların yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri denetimlerde bulunuyor.

Bu arada, bazı vatandaşlar araçların üzerindeki kar birikintileriyle kar topu oynarken, bazıları da yağışı fotoğrafladı.

İstanbulun yanı başı... Kar yağışı başladı

Vatandaşlardan Vahit Akay, "Mevsimin ilk karı düşmeye başladı. Maşallah çok güzel yağıyor." dedi.

Kar yağışının yarın akşama kadar etkili olması bekleniyor.

İstanbulun yanı başı... Kar yağışı başladı

EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan’a sınır köyleri Vaysal, Hamzabeyli, Ömeroba ve Hacıdanışment’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının -1 derece düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.

Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza bürünürken, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Meteorolojiden Marmaraya kar uyarısı... 4 Aralık il il hava durumu raporu
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