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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU/ANKARA
03.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstanbul’un vekil sayısı 2 azaldı

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İstanbul’un vekil sayısı 2 azaldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını ve seçim çevrelerini yeniden belirledi. İstanbul’un vekil sayısı 2, Mersin’in ise 1 azaldı. İstanbul’un çıkaracağı vekil sayısı 98’den 96’ya, Mersin’in çıkaracağı vekil sayısı 13’ten 12’ye düştü. Kırşehir’in vekil sayısı 2’den 3’e, Tekirdağ’ın milletvekili sayısı 7’den 8’e, Bayburt’un vekil sayısı ise 1’den 2’ye çıktı. Ankara 36, İzmir ise 28 vekil çıkaracak.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nca 31 Aralık 2018 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2018 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı belirlendi. YSK’ca yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18’e kadar olan iller bir seçim çevresi, çıkaracağı milletvekili sayısı 19’dan 35’e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü.

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