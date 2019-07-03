İstanbul’un vekil sayısı 2 azaldı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını ve seçim çevrelerini yeniden belirledi. İstanbul’un vekil sayısı 2, Mersin’in ise 1 azaldı. İstanbul’un çıkaracağı vekil sayısı 98’den 96’ya, Mersin’in çıkaracağı vekil sayısı 13’ten 12’ye düştü. Kırşehir’in vekil sayısı 2’den 3’e, Tekirdağ’ın milletvekili sayısı 7’den 8’e, Bayburt’un vekil sayısı ise 1’den 2’ye çıktı. Ankara 36, İzmir ise 28 vekil çıkaracak.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nca 31 Aralık 2018 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2018 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı belirlendi. YSK’ca yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18’e kadar olan iller bir seçim çevresi, çıkaracağı milletvekili sayısı 19’dan 35’e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü.
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