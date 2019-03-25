"İstanbul’un sesini dünya da duysun"

MİLLİ İRADENİN KALESİ İSTANBUL BU

“İstanbul halkıyla bir olup 25 senede bu şehri bölgesinin ve dünyanın yıldızı haline getirdik. Asırlar sonra İstanbul’u yeniden dünyanın merkezi şehirlerinden biri yaptık. Şimdi öyle bir ses verelim ki, İstanbul’un tüm ilçelerinden, tüm mahallelerinden, tüm hanelerinden duyulsun ama dünya da duysun. Ey İstanbul 31 Mart’ta gözleri hâlâ sende olanlara cevaplarını vermeye hazır mısın? Ey İstanbul 31 Mart’ta hâlâ senin camilerinden, minarelerinden dalga dalga yayılan ezanlarına, göklerinde nazlı nazlı dalgalanan bayrağına tahammül edemeyenlere mesajını vermeye hazır mısın? İşte fethin İstanbul’u bu. İşte 3 kıta, 7 iklime hükmeden İstanbul bu. İşte demokrasinin, milli iradenin kalesi İstanbul bu.

Bay Kemal diyor ki, ‘17 yılda ne yaptınız?’ Eline, diline dursun. Bak izle, izle. Haliç Kongre Merkezi’nde gelip aday tanıtımı yaptı. Buna rağmen ne yaptınız diyor. Haliç’in bataklığını bilmez ki. Bay Kemal gel bir Marmaray’dan geç. Avrasya Tüneli’nden geç. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden bir geç, Osmangazi Köprüsü’nden bir geç. Gözü var görmez, dili var hakkı söylemez. Niye? Kalpleri mühürlü. Bay Kemal bunlardan anlamaz.

BAY KEMAL BU İŞLERDEN ANLAMAZSIN

Bey Kemal sen bu işlerden anlamazsın. Getirdiğin kişi şu anda İstanbul’un bir ilçesinin belediye başkanı. Dikkat et. Bizim şu anda belediye başkan adayımız yıllarca ülkemizde Ulaştırma Bakanlığı yapmış. İstanbul Deniz Otobüsleri’nin genel müdürü. Belediye başkanlığımda beraberiz. Ondan sonra Başbakanlık, ondan sonra Meclis Başkanlığı. Yani büyük bakmış. Dolayısıyla İstanbul gibi şehre de böyle rastgele bir isim yakışmazdı. Onun için İstanbul’a biz Binali Yıldırım kardeşimizi aday olarak gösterdik.

Ankara’ya da yine şöyle kenar köşe bir ilçenin belediye başkanını aday gösterdi malum CHP. İki kez kaybetti. Peki bizim adayımız. Beş dönem Kayseri gibi bir büyük şehrin belediye başkanı olan, daha sonra belediyeciliğin devletteki üst makamı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı yapmış olan ve akabinde de yeni yönetim sistemi nedeniyle genel başkan yardımcısı yaptığım ve yerel yönetimlerden sorumlu olan Mehmet Özhaseki kardeşimizi de Ankara’ya belediye başkan adayı yaptım. Resmi rakamla dün Ankara’daki mitingimizde de 450 bin kişi vardı.

BÖYLE BİRİNİ İZMİR’E LAYIK GÖRDÜLER

İzmir’e de yine rastgele, üzerinde birçok spekülasyonun olduğu kenar köşe bir belediye başkan adayını getirdi. Hakkındaki spekülasyonlar çok ileri. Terör örgütüyle el ele, iç içe. Böyle birisini İzmir’e layık gördüler. Biz de Denizli’de iki dönem belediye başkanlığı yapmış, milletvekilimiz, daha sonra Ekonomi Bakanımız olmuş Nihat Zeybekci Bey’i getirdik. Niye? Böyle şehirlere sıradan birileri olmaz.

Haliç’te attığımız adım var ya, dünyada örnek bir adımdır. Sorabilirsiniz. Bu Haliç’i nasıl temizlediniz? Ben bir Kasımpaşalıyım. Ömrümün ciddi bir kısmı da o bölgede geçti. Sandalla karşıdan karşıya geçmeye zorlanırdık. Adacıklar belirmişti. O adacıkların arasında adeta çalım atardık sandalla. Kararı verdik. Birçok üniversiteden hocalarımız, ‘Tek çare var. Haliç’i dolduracaksınız’ dedi. Dedik ki, bunun hesabını tarih bizden sorar, doğa bizden sorar. ‘Olmaz’ dedik. Çalışmaları uzattık. Sonunda anlaştığımız müteahhit firma da gayret etti. Biz Haliç’i temizlemeye başladık. Yaklaşık 2.5 milyon metreküp balçık çıkarttık. Balçığı 9.5 kilometre uzaktaki bir taş ocağına adeta bir petrol boru hattı gibi pompalamaya başladık. Orada 650 bin metrekare alan kazandık. Şimdi orada devasa bir oyun parkı var.

BİTİRİNCE AKM’DE BİR KONSERİMİZE GELİRSİN

Çalışırsan olur. Düşünürsen olur. Dertli olacaksın dertli. Arayan mevlasını da bulur belasını da. Biz mevlamızı bulduk. Sana bir müjde daha vereyim Bay Kemal. Geçenlerde temelini attık. Nasip olursa Atatürk Kültür Merkezi’ni de kısa zamanda bitireceğiz. Ama sizlerin yaptığı gibi bir Atatürk Kültür Merkezi değil. Dünyada parmakla gösterilen bir Atatürk Kültür Merkezi yapıyoruz. Yani bizim bir yerde opera binamız olacak. Daha büyük, çok daha işlevsel, her yönüyle muhteşem. Herhalde bitirdikten sonra orada bir konserimize gelirsin. Biz çağırırız, nankörlüğümüz yok. Ankara’dakine gelemiyor.

DERDİMİZ SEN HANGİ ZİHNİYETTENSİN DEĞİL

Ankara’da külliyenin içinde bizim muhteşem bir opera binamız var. İnşallah 29 Ekim’de Fazıl Say’ın orada bir konseri olacak. 29 Ekim’de kendisinin bir güftesi olacak. Bizim derdimiz sen hangi zihniyettensin değil ya. Gelin tek millet olalım. Biz halkımızı Allah için seviyoruz. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Boşnak’ı, Arnavut’u ayrım yok. Yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Bu yola da böyle çıktık.”

FATURAYI AĞIR ÖDEYECEKLER

BU ülke birilerinin kulu, kölesi olmayacak. Bu ara birileri bizi yine provoke etmeye çalışıyorlar. Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar. Türkiye’deki işbirlikçileriyle beraber. Ey finans sektörünün içinde olanlar. Kalkıp da piyasadan dövizleri toplayın, döviz yükselecek, şöyle olacak, böyle olacak. Bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Seçimin arifesinde bu tür eylemlerin içine girenlere sesleniyorum. Hepinizin kimliğini biliyoruz. Hepinizin neler yaptığını biliyoruz. Şu an BDDK bazı adımlar attı. Ama şunu bilin ki seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğiz. Bu milleti sömüremeyeceksiniz. Bu milleti aldatamayacaksınız. Onun için de sakın ha kardeşlerim. Bunların ipiyle kuyuya inilmez. Biz paramıza sahip çıkacağız. Bizim paramız Türk lirası. Bunların oyununa gelmeyeceğiz. Bu faturayı da bunlara ödeteceğiz. Bütün çalışmalar Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Danışmanlarımız tarafından yönetiliyor. Bu faturayı ödeyecekler. Bu milleti sindiremeyecekler. Bu milletin, bu ülkenin pusulasını bunlar saptırtamayacaklar.

ERDOĞAN: 1 MİLYON 600 BİN KİŞİ YENİKAPI’DA

YENİKAPI mitingine katılım sayısını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “1 milyon 600 bin kişi” olarak duyurdu.

Mitinge katılanlara Türk bayrağı dağıtıldı. Alanda parti amblemleri yer almadı.

Alanda dev bir Türk bayrağı açıldı. Bayrak eller üzerinde gezdirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan miting alanına Kısıklı’dan helikopterle geldi ve eşi Emine Erdoğan’la birlikte kürsüye çıkarak alanda toplanan kalabalığı selamladı.

Ardından İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım’la birlikte kürsüye çıktı.

Yıldırım’ın konuşmasının ardından kürsüye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çıkarak konuştu. Mitingin son konuşmasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi.

Erdoğan “Size bir sürprizimiz var” diyerek “İstanbul’da yaptıklarımız” başlığıyla, kente yapılan hizmetleri anlatan video izletti. Erdoğan, “Bu da sizin İstanbul’unuz” başlığıyla, alandakilere, kendilerinden önceki dönemi ait görüntülerin yer aldığı bir başka video daha izletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin ardından yine Yenikapı’da zafer kutlaması yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı, hem mitingin başında hem de sonunda çalan “Bizimkisi bir aşk hikâyesi” şarkısına eşlik etti.

İSTANBUL SÜRPRİZLERİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan yeni dönemde İstanbul’la ilgili projeleri özetle şöyle sıraladı:

Temelini attık nasip olursa Atatürk Kültür Merkezi’ni de kısa bir zamanda bitireceğiz.

İstanbul’un kuzeyinde yer alan ormanları, şehrin içine almak ve deniz ile buluşturmak için 20 koridor planladık. Yeşil koridorlar, kesintisiz bisiklet ve yaya akslarını barındırmanın yanında afet anında toplanma mekanları olarak da kullanılacak.

Şehrin her köşesinde, 300 mahalleye 955 kreş açacağız.

Denize kıyısı olan 22 ilçemizdeki 170 km’lik kıyı şeridini kesintisiz ve engelsiz şekilde düzenleyerek İstanbul halkının hizmetine sunacağız.

Pendik’te girişimci gençlerimize ve şirketlerimize destek olmak için 3.5 katrilyon lira maliyetle teknoloji geliştirme merkezi kuruyoruz.

(Biyoteknoloji Vadisi) Burada antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok ürün üretilecek, 20 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Bayrampaşa’da üniversitelerin araştırma merkezleri kurabilecekleri şirketlerin, girişimcilerin, merkez ve yerel yönetimlerin işbirliği halinde çalışabilecekleri 1.5 katrilyon lira maaliyeti olan bir teknoloji merkezi kuruyoruz.

Göktürk’e Tarımsal Teknoloji Geliştirme Merkezi’ni kuracağız.

Silivri’de 400 trilyonluk bir yatırımla jeotermal ve sağlık kampüsünü hayata geçireceğiz. Termal ve günübirlik tesis yatırımları yapacağız.

Şehrin her iki yakasında, birer tane ihtiyaç duyulan malları karşılayacak haller kuracağız.

Sirkeci-Yedikule arasındaki 8.5 kilometrelik kıyı boyunca sanat hattı oluşturacağız. Tarihi Yarımada’yı da kadim şehir ilan ederek, restorasyon seferberliği başlatacağız.

22 müze, 18 kültür merkezi, 12 gençlik merkezi kuracağız.

Sarayburnu’nda yolu yeraltına alıp Gülhane’yi denizle birleştireceğiz.

Yenikapı’ya kruvaziyer limanı yapacağız.

900 trilyon liralık bir yatırımla dev bir film platosu kuracağız.

İstanbul’daki 200 bin engelli kardeşimize hizmet verecek 17 rehabilitasyon merkezi kuracağız.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın (Yassıada) açılışını seçimden sonra yapacağız.

Hedefimiz 2023’e kadar (İstanbul’da) otopark kapasitemizi 123 bin araca çıkartmaktır.

BAHÇELİ: BAŞARMAKTAN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mitingde özetle şöyle konuştu:

“(Yeni Zelanda’daki cami katliamına atıfta bulunarak) “Şu anda Avrupa kıtasındayız, işte buradayız, Yenikapı’dayız. Ey katiller, gelin de görelim, gelin de dedeleriniz gibi sizi aynen yerin dibine indirelim.

İstanbul tarihtir, medeniyettir, kardeşliktir, fetihtir, nitekim dünyanın en büyük Türk İslam kentidir. Camilerimize, minarelerimize, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kem gözle bakan kim varsa ya o gözü oyarız ya da o gözün bulunduğu melanet bedeni harabe bina gibi yıkarız. Türkiye’yi yıkmak istiyorlar, yıktırmayacağız. Türk milletini bölmek istiyorlar, böldürtmeyeceğiz. İstanbul, Kudüs’ün kardeşidir, Kerkük’ün kaderidir, Kaşgar’ın umududur. Konstantinopolis diye bir yer yoktur. Bununla birlikte Kürdistan diye bir yer asla olmayacaktır. İstanbul, Müslüman Türk milletinin namus timsalidir, hilalimizin şerefidir.

Konu vatansa, konu milletse, konu istiklal ve bekaysa nefsimize tutsak olamazdık, egolarımıza yenik düşemezdik, az kazandıran çok kaybeden çetelesi tutamazdık.

İSTANBUL İÇİN KADER SEÇİMİ

31 Mart beka seçimidir. İstanbul için bir kader seçimidir. Zillet şemsiyesi altında toplanıp Türkiye’nin kuyusunu kazanlara 31 Mart’ta izin ve icazet asla verilmemelidir. İstanbul’da PKK’ya geçit yoktur, İstanbul’da FETÖ’ye müsamaha yoktur. İstanbul’da sözde demokrasi gücü, sözde sandık ittifakı adı altında zilletin öne çıkmasına asla müsaade verilmemelidir. Helalleşme arzusu taşıdığım İP’e (İYİ Parti) oy veren kardeşlerim, gelin Cumhur İttifakı’nın millet ve devlet için yapmış olduğu ahlaklı tarihi ve milli mücadeleye destek verin.

31 Mart’ta başarmaktan başka seçeneğimiz yoktur. Bu Kılıçdaroğlu’nda hayır yoktur, ümit yoktur, gelin birlikte olalım, Cumhur İttifakı’nda buluşalım.

KÜRT KÖKENLİ KARDEŞLERİM

Kökeni, yöresi, mezhebi, anasının dili ne olursa olsun her Türk vatandaşı, milli birliğimizin ve bin yıllık kardeşliğimizin ayrılmaz kutlu bir değeri, yeri dolmaz muazzam bir nişanesidir. Hiç kimse İstanbul’daki 3 milyon şerefli Kürt kökenli kardeşimin üzerine plan yapmasın, kirli oyun kurmasın, zillete ortak olacaklarını düşünmesin.”

KANKAM OLMAYA VAR MISINIZ

AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, Yenikapı’daki konuşmasında özetle şunları söyledi: “15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dirayetiyle, liderliğiyle hainlere o gece hak ettikleri cevabı verdiğinde, Cumhurbaşkanımızdan sonra ilk görüştüğüm lider Sayın Devlet Bahçeli oldu. Yenikapı’ya ruh veren, 15 Temmuz ittifakı, Cumhur İttifakı esasında o gece kuruldu. Şimdi de beka için, milli karar, cumhur için istikrar diyen Sayın Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a bu ittifaka cumhurun geleceği için, İstanbul’un geleceği için devam ettiklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu birlik, bu beraberlik bizde olduğu müddetçe emin olun İstanbul’un da Türkiye’nin de çözülemeyecek hiçbir derdi olmaz, hiçbir sorunu yok.

ULAŞIM ÇİLE DEĞİL EĞLENCE OLACAK

İçiniz rahat olsun. Işıl ışıl bir İstanbul. Yeşile doymuş, çiçekle ağaçla hemhal olmuş. Çalışan, kolay ulaşan, huzur içinde yaşayan bir İstanbul hepimizin hakkı. Bu istanbul’da trafik, ulaşım çile olmaktan çıkacak, eğlenceye dönüşecek. Türkiye’de liderimizle, cumhurbaşkanımızla 80 vilayetimizde bunu başardık. Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz.

Güneşte yanmadan, yağmurda ıslanmadan her yere rahat ulaşacaksınız. İstanbul’da yaşamanın tadını çıkartalım birlikte. Bilgimiz, tecrübemiz, planlarımız, projelerimiz hazır. Bütün İstanbullu hemşerilerimizi mutlu edecek çok güzel planlarımız var. Anneler, çocuklarınız en güzel anaokuluna gidecek. Bunu siz hak ediyorsunuz. Dünyada hangi meslek geçerliyse onun diplomasını alacak. İstanbul’da çalışmak isteyene iş, destek bizden.

Müjde veriyorum. Gençler gelin, İstanbul’da birlikte bu şehri birlikte akıllı şehir yapalım. Çünkü bunu siz hak ediyorsunuz. İstanbul’da çalışmak isteyen iş, kendi işini kurmak isteyenlere destek bizden. Birlikte çalışmaya, benim kankam olmaya var mısınız? Beni bir ortaokul öğrencisinden Binali Yıldırım yapan bu mübarek şehre borcum var. İşte şimdi bu borcu ödeme zamanı geldi.”

MİLLETİN İTTİFAKI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan mitingde Bahçeli ile sohbet etti, konuşmasında “Cumhur İttifakı sadece iki partinin değil tüm Türkiye’nin, tüm milletin ittifakıdır. Böyle olduğu için de Türkiye’yi hedef alan herkes Cumhur İttifakı’na saldırıyor” mesajı verdi.

ÇİLLER DE MİTİNGE KATILDI

ESKİ Başbakan Tansu Çiller de Yenikapı mitingine katıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la sohbet etti. Çiller şunları söyledi: “Yine bir milli şuurla bugün buradayız. Türkiye hedefte, ülkemiz hedefte. Bugün özellikle bunun için buradayım. Hedef İslam, hedef Türkiye, hedef Türk milleti ve hedef onun seçtiği Cumhurbaşkanı... Herkes diyor ki, ne ilgisi var bunun, mahalli seçimlere gidiyoruz... Tam da işte bu nedenle. Çünkü bu bir genel seçim değil. Genel seçimde Türkiye kararını verdi. başkanını seçti, ona hükümetini kur dedi. Bu yetki, görev duruyor orada. Bu 4.5 yılı nasıl geçireceğiz meselesi var. İstikrarsız bir Türkiye’de kısırdöngülerle mi geçireceğiz bunu? Yoksa hep birlikte daha büyük bir Türkiye’ye mi yürüyeceğiz. Herkes bir şey söyler. Millet de son sözü söyler.”

145 METRELİK DEV SAHNE

‘Büyük İstanbul Mitingi’ için 16 metre yüksekliğinde, 145 metre genişliğinde sahne kuruldu.

Sahnede 170 metrekare büyüklüğünde LED ekran yer aldı. Miting alanının çevresine 12 dev ekran yerleştirildi.

Miting alanının farklı noktalarına 18 ses kulesi kuruldu.

Protokol, engelli, şehit yakını, gaziler ve gazeteciler için ayrı alanlar oluşturuldu.

Mitingde 7 bin 300 polis görev aldı. Ayrıca 340 teknik personel görev yaptı.

Alan içinde ve çevresinde 800 sağlık personeli görev yaptı. 80 ambulans hazır bekledi. Miting alanında donanımlı bir sahra hastanesi kuruldu.

Mescitler, polis çadırı, lojistik çadırı, sağlık çadırları olmak üzere toplam 2 bin 840 metrekare çadır kuruldu.

Miting alanı ve çevresinde 5 itfaiye aracı hazır bekledi.

Mitinge katılanlar otobüslerle, vapurlarla, metroyla gelerek alanı doldurdu.