İstanbul'un pek çok ilçesinde elektrik kesintisi - Elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden paylaştı. Her iki kurum da planlı kesintiler listesinde kesintilerden etkilenecek il, mahalle ve kesintilerin saat aralığına yer verdi. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ 4 EYLÜL KESİNTİ PROGRAMI

- BAŞAK Mh., REŞAT NURİ GÜNTEKİN Cd., MİMAR SİNAN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25171-12144 )



- CANKURTARAN Mh., AHIRKAPI İSKELESİ Sk., AHIRKAPI Cd., AMİRAL TAFTİL Sk., CANKURTARAN Cd., CANKURTARAN ÇIKMAZI Sk., CANKURTARAN MEYDANI Mey., KERESTECİ HAKKI Sk., ŞEHİT HASAN KUYU Sk., SEYİT HASAN Sk., SULTAN AHMET Mh., AHIRKAPI Cd., AHIRKAPI İSKELESİ Sk., AKBIYIK Cd., AKBIYIK CAMİİ Sk., AKBIYIK DEĞİRMENİ Sk., KENNEDY Cd., KERESTECİ HAKKI Sk., KUPACILAR Sk., TEZHİP ÇIKMAZI Sk., YENİGÜVEY Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27155-2381 TM)



- MEHMET AKİF Mh., BAHARİYE Cd., 3.ÇAM Sk., NERGİZ Sk., 3.İNÖNÜ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27164-11519)



- MEHMET AKİF Mh., DERİN Sk., 1.MİMAR SİNAN Cd., 3.İNÖNÜ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27165-11698)



- TUNA Mh., 708. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 714. Sk., 715. Sk., 716. Sk., 717. Sk., 719. Sk., 721. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27181-18216)



- ORHAN GAZİ Mh., 2.YOL Sk., 3.YOL Sk., 4.YOL Sk., 5.YOL Sk., 6.YOL Sk., 7.YOL Sk., 8.YOL Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27173-21668 21669 21670)



- ORUÇREİS Mh., 534. Sk., 543. Sk., 541. Sk., ŞEHİT ALİ KARAHAN Cd., 530. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27194-18278)



- TURGUT REİS Mh., 418. Sk., 421. Sk., 420. Sk., 422. Sk., 424. Sk., 425. Sk., 426. Sk., 428. Sk., CAMİ Sk., 400. Sk., OKUL Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27191-18283)



- 50. YIL Mh., CEBECİ Mh., ESENTEPE Mh., GAZİ Mh., UĞUR MUMCU Mh., ZÜBEYDE HANIM Mh., 75. YIL Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-07:3027192-28500 itm)



- TURGUT REİS Mh., 495. Sk., 490/1. Sk., 491. Sk., 488. Sk., 492. Sk., ADEM YAVUZ Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27201-18239)



- ELBASAN Mh., İNCEĞİZ Mh., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27211-23063 23325 23064 23510 23635 23495 23631 23065 23211 23139 23788 23378 23397 23783 23323 23067 23089 23331 23297 23355 23399 23377 23785 23382)



- NAMIK KEMAL Mh., NAMIK KEMAL Cd., KOSOVA Cd., YILDIZ Cd., 32. Sk., 33. Sk., 27. Sk., 38. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27202-18062)



- MAVİGÖL Mh., EYÜP SULTAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27214-29102)



- MEHMET AKİF ERSOY Mh., 1826. Sk., 1833. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27254-20490-20498)



- KAZIM KARABEKİR Mh., 814. Sk., 816. Sk., 817. Sk., 818. Sk., 820. Sk., 822. Sk., 825. Sk., 825/1. Sk., 826. Sk., 827. Cd., 828. Sk., 829. Sk., 830. Sk., 831. Sk., DR. GÜRKAN CEYLAN Cd., HEKİMSUYU Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27207-28204 tm)



- ŞEMSİPAŞA Mh., SOKULLU MEHMETPAŞA Cd., 10. Sk., 11. Sk., 12. Sk., 13. Sk., 3. Sk., 4. Sk., 5. Sk., 6. Sk., 7. Sk., 8. Sk., 9. Sk., CENGİZ TOPEL Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27208-28205 TM)



- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., KARADUT Sk., MEKTEP Sk., CAMİ Sk., İSTİKLAL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27228-21698)



- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., KÖROĞLU Sk., ÜMİT Sk., LALE Sk., YILDIRIM BEYAZIT Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27229-21064)



- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., MİMARSİNAN Cd., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27230-21066)



- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., MİMARSİNAN Cd., İSTİKLAL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27231-21065)



- ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., GÜNDOĞDU Sk., KINALITEPE Sk., SIRPSINDIĞI Sk., PARK Sk., ALTAY Sk., AKPINAR Sk., TURUNÇLU Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27262-209)



- ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., GÜNEŞ Sk., KINALITEPE Sk., GÜNAY Sk., GÜNDOĞDU Sk., GÜRPINAR Sk., MURATLI Sk., NADİDE Cd., AKPINAR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27263-842)



- HASTANE Mh., AZİM Sk., SÖĞÜTÖZÜ Sk., MİRALAY Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27275-,20536,27530)



- CEVİZLİK Mh., DANTELACI Sk., FAHRİ KORUTÜRK Cd., HAFIZ ÇIKMAZI Sk., HALLAÇ HÜSEYİN Sk., HAMAM Sk., HATBOYU ÇIKIŞI Sk., HÜSREVİYE Sk., İMREN Sk., İSTANBUL Cd., İZZET MOLLA Sk., MOR SÜMBÜL Sk., MUHASEBECİ Sk., REYHAN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27304-1037)



- CEVİZLİK Mh., DANTELACI Sk., FAHRİ KORUTÜRK Cd., HAFIZ ÇIKMAZI Sk., HALLAÇ HÜSEYİN Sk., HAMAM Sk., HATBOYU ÇIKIŞI Sk., HÜSREVİYE Sk., İMREN Sk., İZZET MOLLA Sk., MOR SÜMBÜL Sk., MUHASEBECİ Sk., REYHAN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27305-1037)



- MAHMUTBEY Mh., DİLMENLER Cd., PEYAMİ SAFA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27286-31650)



- MAHMUTBEY Mh., PEYAMİ SAFA Cd., HACI BOSTAN Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27288-31646)



- MAHMUTBEY Mh., DİLMENLER Cd., PEYAMİ SAFA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27287-31559)



- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., MEHMET AKİF ERSOY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:50-13:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27298-29277)



- ALİPAŞA Mh., TPAO TESİSLERİ Sk., E-5 TEM Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27294-26330-26282-25570)



- CEVİZLİK Mh., EBUZİYA Cd., HAMDİPAŞA MEKTEBİ Sk., KARTOPU Sk., KENNEDY Cd., MUHTAR HALİT KRAL Sk., SAKIZLI YALI Sk., ZEYTİNLİK Mh., EBUZİYA Cd., KENNEDY Cd., LAMİBEY Sk., MOR MENEKŞE Sk., ODABAŞI Sk., ÖMER NACİ Sk., PANCAR Sk., ŞEHİT NUSRET Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27303-1807)



- AYAZAĞA Mh., MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26967-4194)



- AYAZAĞA Mh., MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26966-4662)



- KÜÇÜK PİYALE Mh., TOPRAK TABYA Sk., FİŞEKHANE DERESİ Cd., PİYALEPAŞA Bul., PİŞMANİYE Sk., KAPTANPAŞA Mh., PİYALEPAŞA Bul., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27107-3871)



- KÜÇÜK PİYALE Mh., YENİ YOL ARA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27108-3758)



- KAPTANPAŞA Mh., BİRLİK Sk., BÜYÜK ALTAYBAŞI Sk., BÜYÜK SİNAN PAŞA Sk., BÜYÜK Sk., CEYLAN ARALIĞI Sk., CEYLAN Sk., ÇAKMAK Sk., ÇİFTÇİLER Sk., KALAFATÇI YUSUF Sk., KULAKSIZ Cd., MAŞA Sk., MEZARLIK ARKASI Sk., SEZER Sk., SİNAN PAŞA YUMAK Sk., YAY GEÇİDİ Sk., YAY Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27106-3965)



- MİTHATPAŞA Mh., DAVUTPAŞA Cd., KIZILÇAM Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27148-9828,9475)



- EMİN SİNAN Mh., EMİN SİNAN CAMİİ Sk., EMİN SİNAN HAMAMI Sk., MOLLA FENARİ Mh., YENİÇERİLER Cd., MİMAR HAYRETTİN Mh., ASMAKANDİL Sk., DOĞRAMACI Sk., DİVAN-I ALİ Sk., EMİN SİNAN HAMAMI Sk., GEDİKPAŞA Cd., GEDİKPAŞA CAMİİ Sk., HATTAT Sk., KARA BABA TÜRBESİ Sk., SİNEKLİ MEDRESE Sk., TİYATRO Cd., YAHYAPAŞA Sk., YENİÇERİLER Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27154-2395 TM)



- MİMAR SİNAN Mh., PAPATYA Sk., 2.DENİZ Sk., FATİH Cd., 1.CAMİ Sk., İMAM HASAN Sk., BAHÇEKÖY Cd., MANOLYA Sk., 2.ATMACA Sk., OKUL Cd., KAYNAK Sk., MİTHATPAŞA Mh., AKBABA Sk., GÜLERYÜZ Sk., ŞAHİN Sk., SELANİK Bul., 1.ÖNAL Sk., FINDIK Sk., 2.ÇİMEN Sk., AYDINLIK Sk., 1.ENDER Sk., SAFİR Sk., BAHÇEKÖY Cd., 1.ZAKKUM Sk., 1.ELMAS Sk., 1.ÇİĞDEM Sk., 3.PINAR Sk., PAPATYA Sk., GÜLNUR Sk., KARTAL Sk., 1.VEZİRTEKKE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27146-9052 T.M)



- YUNUS EMRE Mh., 445. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27179-20573 - DEPAR 1)



- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:10-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27297-29336)

AYEDAŞ 4 EYLÜL KESİNTİ PROGRAMI

ATAŞEHİR

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCA SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 16.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 5.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: YEDİTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 6.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 18.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 9.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 14.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ÜSKÜDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 12.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: HAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KARGI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ÜNLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYNUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYSUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: BAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: DURSUNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERDEMBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: EREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: GÜL KULE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KAHRAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KANDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ÜSKÜDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KUZEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: HİCAZ 10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCA SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 1.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 56.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 101.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: AYTAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 16.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 5.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 13.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ÜSKÜDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SAMANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: MURATBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AKŞEMSETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ÇAKMAKBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: EMİRLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: EREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ÜSKÜDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: LEMAN ANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: MİTHATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ÖZTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: SARIÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DURSUNBEY

ÇEKMEKÖY

13:00 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BAŞÖĞRETMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BARIŞ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜNDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ELVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AYBARS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: PINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ÇİFTLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜLDESTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: DEMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: SAİD NURSİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AHSEN

BEYKOZ

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: KASIMPATI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: MARMARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: ULUBATLI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: NEFER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: POSTACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: AŞIK VEYSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: TÜRKMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: BUDAK DERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: HIZMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: MELİKE 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: KIVRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: TAŞKÖPRÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: NEZİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: POSTACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: SEMPATİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: YAHYA KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: ŞAHİKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: ÇİZGİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: ÇİFTLİKKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: CENGAVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: AKYAZI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: ŞEHİTLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: ZEYNUR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: FİNİKE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: İMAMOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: ÇEVRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: ŞEREF ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: TORTUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: DAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: NAZİK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: ODAK ÇIKMAZI 13:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: ÇARKIFELEK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: MİZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: MARAŞAL MUSTAFA KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: YARGI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: FANİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: YAKAMOZ

KADIKÖY

08:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: İSKELE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: TAVUS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: YASA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KÖRLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MUVAKKITHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: YASA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: ALBAY FAİK SÖZDENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: RIHTIM 09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: YESARİ ASIM ARSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ETHEMEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: NİMET EKŞİOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: SADİ YAVER ATAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ARSAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: YALÇINKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: HATBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: GÖKAY

KARTAL

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ABDİ İPEKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ENDER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ONUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÖNAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YURTOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CEYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: UTKU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÖZGE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ADNAN KAHVECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ZİYABEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: EDAGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ENVAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ADNAN KAHVECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: NİLSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÇITIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: EMEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BERKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ABDİ İPEKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TATLISU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ARI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MELDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: NİHAVENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SALİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GARİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TAHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MASAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BAYRAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ZAHİRECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: EBEGÜMECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: HAMARAT 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: DİPÇİK 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: DİPÇİK 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: AYBERK 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: KUBİLAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: GALİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: ERDEMLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: DÖNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: ARKOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: ÖZBAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: BURÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: MAVİSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: ŞEHİT AHMET YALÇIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: KEKLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: GÜLİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: FASIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: DİPÇİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: KESTANEAĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: PEHLİVAN

MALTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: NADİRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: KARAOĞLANOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: NADİRELİ ÇIKMAZI 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: BÜLBÜL DERESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKBABALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: E

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: BİLGİNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: BAŞACAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: KİRMAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: KELEBEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ÖZLÜ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ESEN 10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: TOLGA 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: MALAZGİRT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞİRİNEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: YURDAGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: SADUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: NADİRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKARSU

PENDİK

13:00 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÖNÜLLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÖKBAKIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÖKNELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HÜRRİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YESEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TEKMİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KALENDER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YEŞİLYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YILDIZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TÜREV

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZERRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: VAKFİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SUSAMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MERYEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SULTANAHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇOBAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DERGAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KUMLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DÜZGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: FASİKÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: RIZALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇARDAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: OKUYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ADIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: EMİRGAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇALIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: OZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖĞÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SİMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SOHBET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SUYAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TAPTUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SEVİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SIRMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞEHİTLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAL

TUZLA

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: KATİP ÇELEBİ 10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: FETTAH BAŞARAN 10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: FETTAH BAŞARAN

ÜSKÜDAR