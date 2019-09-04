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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.09.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

İstanbul'un pek çok ilçesinde elektrik kesintisi - Elektrikler ne zaman gelecek?

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İstanbul'un pek çok ilçesinde elektrik kesintisi - Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un pek çok bölgesine 4 Eylül 2019 tarihinde elektrik verilemeyecek. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bakım programı çalışması süresince iş sağlığı ve güvenliği de gözeterek elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden paylaştı. Her iki kurum da planlı kesintiler listesinde kesintilerden etkilenecek il, mahalle ve kesintilerin saat aralığına yer verdi. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ 4 EYLÜL KESİNTİ PROGRAMI

- BAŞAK Mh., REŞAT NURİ GÜNTEKİN Cd., MİMAR SİNAN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25171-12144 )

- CANKURTARAN Mh., AHIRKAPI İSKELESİ Sk., AHIRKAPI Cd., AMİRAL TAFTİL Sk., CANKURTARAN Cd., CANKURTARAN ÇIKMAZI Sk., CANKURTARAN MEYDANI Mey., KERESTECİ HAKKI Sk., ŞEHİT HASAN KUYU Sk., SEYİT HASAN Sk., SULTAN AHMET Mh., AHIRKAPI Cd., AHIRKAPI İSKELESİ Sk., AKBIYIK Cd., AKBIYIK CAMİİ Sk., AKBIYIK DEĞİRMENİ Sk., KENNEDY Cd., KERESTECİ HAKKI Sk., KUPACILAR Sk., TEZHİP ÇIKMAZI Sk., YENİGÜVEY Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27155-2381 TM)

- MEHMET AKİF Mh., BAHARİYE Cd., 3.ÇAM Sk., NERGİZ Sk., 3.İNÖNÜ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27164-11519)

- MEHMET AKİF Mh., DERİN Sk., 1.MİMAR SİNAN Cd., 3.İNÖNÜ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27165-11698)

- TUNA Mh., 708. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 714. Sk., 715. Sk., 716. Sk., 717. Sk., 719. Sk., 721. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27181-18216)

- ORHAN GAZİ Mh., 2.YOL Sk., 3.YOL Sk., 4.YOL Sk., 5.YOL Sk., 6.YOL Sk., 7.YOL Sk., 8.YOL Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27173-21668 21669 21670)

- ORUÇREİS Mh., 534. Sk., 543. Sk., 541. Sk., ŞEHİT ALİ KARAHAN Cd., 530. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27194-18278)

- TURGUT REİS Mh., 418. Sk., 421. Sk., 420. Sk., 422. Sk., 424. Sk., 425. Sk., 426. Sk., 428. Sk., CAMİ Sk., 400. Sk., OKUL Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27191-18283)

- 50. YIL Mh., CEBECİ Mh., ESENTEPE Mh., GAZİ Mh., UĞUR MUMCU Mh., ZÜBEYDE HANIM Mh., 75. YIL Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-07:3027192-28500 itm)

- TURGUT REİS Mh., 495. Sk., 490/1. Sk., 491. Sk., 488. Sk., 492. Sk., ADEM YAVUZ Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27201-18239)

- ELBASAN Mh., İNCEĞİZ Mh., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27211-23063 23325 23064 23510 23635 23495 23631 23065 23211 23139 23788 23378 23397 23783 23323 23067 23089 23331 23297 23355 23399 23377 23785 23382)

- NAMIK KEMAL Mh., NAMIK KEMAL Cd., KOSOVA Cd., YILDIZ Cd., 32. Sk., 33. Sk., 27. Sk., 38. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27202-18062)

- MAVİGÖL Mh., EYÜP SULTAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27214-29102)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., 1826. Sk., 1833. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27254-20490-20498)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 814. Sk., 816. Sk., 817. Sk., 818. Sk., 820. Sk., 822. Sk., 825. Sk., 825/1. Sk., 826. Sk., 827. Cd., 828. Sk., 829. Sk., 830. Sk., 831. Sk., DR. GÜRKAN CEYLAN Cd., HEKİMSUYU Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27207-28204 tm)

- ŞEMSİPAŞA Mh., SOKULLU MEHMETPAŞA Cd., 10. Sk., 11. Sk., 12. Sk., 13. Sk., 3. Sk., 4. Sk., 5. Sk., 6. Sk., 7. Sk., 8. Sk., 9. Sk., CENGİZ TOPEL Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27208-28205 TM)

- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., KARADUT Sk., MEKTEP Sk., CAMİ Sk., İSTİKLAL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27228-21698)

- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., KÖROĞLU Sk., ÜMİT Sk., LALE Sk., YILDIRIM BEYAZIT Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27229-21064)

- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., MİMARSİNAN Cd., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27230-21066)

- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., MİMARSİNAN Cd., İSTİKLAL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27231-21065)

- ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., GÜNDOĞDU Sk., KINALITEPE Sk., SIRPSINDIĞI Sk., PARK Sk., ALTAY Sk., AKPINAR Sk., TURUNÇLU Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27262-209)

- ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., GÜNEŞ Sk., KINALITEPE Sk., GÜNAY Sk., GÜNDOĞDU Sk., GÜRPINAR Sk., MURATLI Sk., NADİDE Cd., AKPINAR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27263-842)

- HASTANE Mh., AZİM Sk., SÖĞÜTÖZÜ Sk., MİRALAY Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27275-,20536,27530)

- CEVİZLİK Mh., DANTELACI Sk., FAHRİ KORUTÜRK Cd., HAFIZ ÇIKMAZI Sk., HALLAÇ HÜSEYİN Sk., HAMAM Sk., HATBOYU ÇIKIŞI Sk., HÜSREVİYE Sk., İMREN Sk., İSTANBUL Cd., İZZET MOLLA Sk., MOR SÜMBÜL Sk., MUHASEBECİ Sk., REYHAN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27304-1037)

- CEVİZLİK Mh., DANTELACI Sk., FAHRİ KORUTÜRK Cd., HAFIZ ÇIKMAZI Sk., HALLAÇ HÜSEYİN Sk., HAMAM Sk., HATBOYU ÇIKIŞI Sk., HÜSREVİYE Sk., İMREN Sk., İZZET MOLLA Sk., MOR SÜMBÜL Sk., MUHASEBECİ Sk., REYHAN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27305-1037)

- MAHMUTBEY Mh., DİLMENLER Cd., PEYAMİ SAFA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27286-31650)

- MAHMUTBEY Mh., PEYAMİ SAFA Cd., HACI BOSTAN Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27288-31646)

- MAHMUTBEY Mh., DİLMENLER Cd., PEYAMİ SAFA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27287-31559)

- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., MEHMET AKİF ERSOY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:50-13:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27298-29277)

- ALİPAŞA Mh., TPAO TESİSLERİ Sk., E-5 TEM Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27294-26330-26282-25570)

- CEVİZLİK Mh., EBUZİYA Cd., HAMDİPAŞA MEKTEBİ Sk., KARTOPU Sk., KENNEDY Cd., MUHTAR HALİT KRAL Sk., SAKIZLI YALI Sk., ZEYTİNLİK Mh., EBUZİYA Cd., KENNEDY Cd., LAMİBEY Sk., MOR MENEKŞE Sk., ODABAŞI Sk., ÖMER NACİ Sk., PANCAR Sk., ŞEHİT NUSRET Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27303-1807)

- AYAZAĞA Mh., MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26967-4194)

- AYAZAĞA Mh., MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26966-4662)

- KÜÇÜK PİYALE Mh., TOPRAK TABYA Sk., FİŞEKHANE DERESİ Cd., PİYALEPAŞA Bul., PİŞMANİYE Sk., KAPTANPAŞA Mh., PİYALEPAŞA Bul., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27107-3871)

- KÜÇÜK PİYALE Mh., YENİ YOL ARA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27108-3758)

- KAPTANPAŞA Mh., BİRLİK Sk., BÜYÜK ALTAYBAŞI Sk., BÜYÜK SİNAN PAŞA Sk., BÜYÜK Sk., CEYLAN ARALIĞI Sk., CEYLAN Sk., ÇAKMAK Sk., ÇİFTÇİLER Sk., KALAFATÇI YUSUF Sk., KULAKSIZ Cd., MAŞA Sk., MEZARLIK ARKASI Sk., SEZER Sk., SİNAN PAŞA YUMAK Sk., YAY GEÇİDİ Sk., YAY Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27106-3965)

- MİTHATPAŞA Mh., DAVUTPAŞA Cd., KIZILÇAM Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27148-9828,9475)

- EMİN SİNAN Mh., EMİN SİNAN CAMİİ Sk., EMİN SİNAN HAMAMI Sk., MOLLA FENARİ Mh., YENİÇERİLER Cd., MİMAR HAYRETTİN Mh., ASMAKANDİL Sk., DOĞRAMACI Sk., DİVAN-I ALİ Sk., EMİN SİNAN HAMAMI Sk., GEDİKPAŞA Cd., GEDİKPAŞA CAMİİ Sk., HATTAT Sk., KARA BABA TÜRBESİ Sk., SİNEKLİ MEDRESE Sk., TİYATRO Cd., YAHYAPAŞA Sk., YENİÇERİLER Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27154-2395 TM)

- MİMAR SİNAN Mh., PAPATYA Sk., 2.DENİZ Sk., FATİH Cd., 1.CAMİ Sk., İMAM HASAN Sk., BAHÇEKÖY Cd., MANOLYA Sk., 2.ATMACA Sk., OKUL Cd., KAYNAK Sk., MİTHATPAŞA Mh., AKBABA Sk., GÜLERYÜZ Sk., ŞAHİN Sk., SELANİK Bul., 1.ÖNAL Sk., FINDIK Sk., 2.ÇİMEN Sk., AYDINLIK Sk., 1.ENDER Sk., SAFİR Sk., BAHÇEKÖY Cd., 1.ZAKKUM Sk., 1.ELMAS Sk., 1.ÇİĞDEM Sk., 3.PINAR Sk., PAPATYA Sk., GÜLNUR Sk., KARTAL Sk., 1.VEZİRTEKKE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27146-9052 T.M)

- YUNUS EMRE Mh., 445. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27179-20573 - DEPAR 1)

- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:10-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27297-29336)

AYEDAŞ 4 EYLÜL KESİNTİ PROGRAMI

ATAŞEHİR

10:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCA SİNAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 16. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 5. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: YEDİTEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 6. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 18. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 9. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 14. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ÜSKÜDAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 12. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: HAKAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KARGI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ÜNLÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AKIN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYKUT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYNUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYSEL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYSUN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: BAHAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: DURSUNBEY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERCAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERDEMBEY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: EREN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERHAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: GÜL KULE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KAHRAMAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KANDEMİR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ÜSKÜDAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KUZEY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILDIZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILMAZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: HİCAZ 
10:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCA SİNAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: KARADENİZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 1. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 56. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 101. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: AYTAŞI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 16. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 5. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 13. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ÜSKÜDAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SAMANDIRA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: MURATBEY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AKŞEMSETTİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ÇAKMAKBEY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: EMİRLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: EREN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERHAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ÜSKÜDAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: LEMAN ANA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: MİTHATPAŞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ÖZTÜRK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: SARIÇİÇEK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILDIZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILMAZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DURSUNBEY 

ÇEKMEKÖY

13:00 - 18:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BAŞÖĞRETMEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BARIŞ YOLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜNDEM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ELVAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AYBARS 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: PINAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YAVUZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ÇİFTLİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜLDESTE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: DEMET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: SAİD NURSİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AHSEN

 

BEYKOZ

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: KASIMPATI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: MARMARA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: ULUBATLI ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: NEFER ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: POSTACI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: SİNAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: FATİH 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: AŞIK VEYSEL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: TÜRKMEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: BUDAK DERE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: HIZMA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: MELİKE 
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: KIVRIM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: TAŞKÖPRÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: NEZİH 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: POSTACI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: SEMPATİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: YAHYA KEMAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: ŞAHİKA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: ÇİZGİ ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: ÇİFTLİKKÖY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: CENGAVER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: AKYAZI ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: ŞEHİTLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: ZEYNUR ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: FİNİKE ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: İMAMOĞLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: ÇEVRE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: ŞEREF ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: TORTUM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: DAĞLAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: FATİH 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: NAZİK ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: ODAK ÇIKMAZI 
13:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: ÇARKIFELEK ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: MİZAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: MARAŞAL MUSTAFA KEMAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: YARGI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: FANİ ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: YAKAMOZ 

KADIKÖY

08:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: İSKELE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: TAVUS 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: YASA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KÖRLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MUVAKKITHANE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: YASA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: ALBAY FAİK SÖZDENER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: RIHTIM 
09:30 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: YESARİ ASIM ARSOY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ETHEMEFENDİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: NİMET EKŞİOĞLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: SADİ YAVER ATAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ARSAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: YALÇINKAYA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: HATBOYU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: GÖKAY 

KARTAL

09:30 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SELEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ABDİ İPEKÇİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ENDER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ONUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARAMAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÖNAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YURTOĞLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CEYHAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: UTKU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÖZGE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ADNAN KAHVECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ZİYABEY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: EDAGÜL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ENVAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ADNAN KAHVECİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: NİLSU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÇITIR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: EMEK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BERKİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ABDİ İPEKÇİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TATLISU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ARI ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MELDA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: NİHAVENT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SALİM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GARİP 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TAHİR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MASAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BAYRAM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ZAHİRECİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: EBEGÜMECİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: HAMARAT 
09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: DİPÇİK 
09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: DİPÇİK 
09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: AYBERK 
09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: KUBİLAY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: GALİP 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: ERDEMLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: DÖNER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: ARKOZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: ÖZBAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: BURÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: MAVİSU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: ŞEHİT AHMET YALÇIN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: KEKLİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: GÜLİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: FASIL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: DİPÇİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: KESTANEAĞACI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: PEHLİVAN 

MALTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: NADİRE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: KARAOĞLANOĞLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: NADİRELİ ÇIKMAZI 
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: BÜLBÜL DERESİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKBABALAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: E
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: BİLGİNER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: BAŞACAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: KİRMAN ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: KELEBEK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ÖZLÜ ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: ESEN 
10:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: TOLGA 
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: MALAZGİRT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞİRİNEVLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: YURDAGÜL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: SADUN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: NADİRE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKARSU 

PENDİK

13:00 - 18:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÖNÜLLÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÖKBAKIR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÖKNELİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAZAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HÜRRİYET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YESEVİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TEKMİL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KALENDER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YEŞİLYURT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YILDIZTEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TÜREV 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZERRE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: VAKFİYE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SUSAMLI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MERYEM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SULTANAHMET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇOBAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DERGAH 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KUMLA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DÜZGÜN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: FASİKÜL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: RIZALI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇARDAK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: OKUYAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ADIM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: EMİRGAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇALIŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: OZAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖĞÜN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SİMA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SOHBET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SUYAKAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TAPTUK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SEVİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SIRMA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞEHİTLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAL 

TUZLA

10:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: KATİP ÇELEBİ 
10:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: FETTAH BAŞARAN 
10:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: FETTAH BAŞARAN 

ÜSKÜDAR

13:00 - 18:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ÇEÇEN 
09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KASIMPATI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: MEVLANA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: NİZAMI CEDİT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: GÜLTEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ESKİ ORTA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: YAVUZ SULTAN SELİM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: NEJAT UYGUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: MORMENEKŞE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ADALET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: REŞAT NURİ GÜNTEKİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ESKİ HÜSEYİN EFENDİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ÜSTÜN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: CAMİ YOLU (ÇAMLICA) 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: GÜRGEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: OĞUZHAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ÇAMLICA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ALİZE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ERSOY 
09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: LADİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: YENİ AYAZMA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: GAZİOSMANPAŞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: BAHADIR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: MEFKURE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: OĞUZHAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: MEFKURE ARALIĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: TAŞLIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: NURİBEY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: DEREİÇİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: BAHARÇİÇEĞİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: YEŞİLÇİMEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: ALATURKA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: İKBAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: BAĞGÜLÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: SARAY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: ATLAS ÇİÇEĞİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: KAYNAK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: AYAZMA ALTI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: GÜZELDERE ALT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: NURŞEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: SARMAŞIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: GÜZELDERE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: NARÇİÇEĞİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: ÖZBEK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: EYLÜL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: SARAY CAMİİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: NURİBEY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: KİROĞLU CAMİİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: TALATPAŞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: HATTAT HASAN ÇELEBİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: BAHARİYE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: AHMET MUHTARPAŞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: YAZMACI EMİNE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: ÇAYBAŞI 
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