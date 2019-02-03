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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
03.02.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

İstanbul'un ortasında terör estirdi: 1 yaralı

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MALTEPE’de güzergah dışına çıktığı ve sokak arasında aşırı sürat yaptığı belirtilen minibüs sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredekiler minibüslerin yoğun trafiği atlatmak için güzergah dışına çıktığını söyledi.

Kaza, Maltepe’de dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Pendik-Kadıköy hattında çalışan Ali Varol (35) yolcu minibüsüyle güzergah dışındaki bir yola girdi. Hızlı olduğu öne süren minibüs ara yoldan çıkarken, karşıdan karşıya geçemeye çalışan Ayten Demir’e (47) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralı kadına çevredekiler koşarak yardım etmeye çalışırken durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

DURUMU AĞIR OLDUĞU BELİRTİLDİ

Sağlık ekipleri olay yerine gelerek Ayten Demir’e ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldıran Ayten Demir’in durumu ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI.

Olay yerine gelen trafik polisi kaza yerinde incelemeler de bulunurken minibüs sürücüsü Ali Varol kaza ilgili ifadesi alınması için Küçükyalı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olay yerindeki minibüs çekici yardımıyla en yakın polis otoparkına çekildi.

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MİNİBÜSLER YOLCU KAPMAK İÇİN YARIŞ HALİNDE

Kazayı gören İlhan Şöhret, "Minibüs kendi yolunda değil. Ara yoldan geliyor. Sırf yarış yapmak için ya da birbirlerini geçmek için gelen minibüs yukarıdan gelen kadın normal yaya yolunda ilerlerken bir anda kadının önüne çıkıyor. Hızlıca kadına vuruyor. Kadının durumu hakkında henüz bir şey bilmiyoruz. Burada mutlaka kaza oluyor. Minibüs güzergahı olmamasına rağmen uyarılarımızı yapmamıza rağmen ısrarla minibüs sürücüleri bize tepki gösteriyor. Burada ne polisinin bir önlemi var ne de belediyenin hiç kimsenin bir önlemi yok" dedi.

MİNİBÜSLER GÜZERGAH BIRAKIP TRAFİKTEN KAÇMAK İÇİN KULLANIYOR

Olayı gören bir başka kişi ise, "Bizim mahallemizde bu olaylar sürekli yaşanıyor. Hafta da birkaç kez oluyor. Bu sokak minibüs yolu olmadığı halde minibüsler güzergahı bırakıp trafikten kaçmak için sokağı kullanıyorlar. Bu dört yol acemisi de ve bilen kişilerde hızlı geliyor. Önlem alınmasını istiyoruz. Çok hızlı gidiyorlar minibüs sürücüleri, resmen yarışı andırıyor. Zaten minibüsçüler yolcu kapmak için yarış halindeler sürekli" diye konuştu.

OLAY ANI KAMERADA

Bu arada minibüsünün kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde minibüs ara sokaktan hızlı bir şekilde ilerlediği sırada yolun karşıdan karşıya geçmeyen çalışan kişiye hızlıca çarptığı görülüyor.

TRAFİK POLİSİ MİNİBÜSLERE YÖNELİK DENETİM YAPTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri Pendik-Kadıköy hattı minibüs sürücülere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde takılan minibüs sürücülerine ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapılırken alkol metre ile alkol kontrollü yaptı. Bazı minibüsler güzergah dışını kullandığı ve eksik evrakları bulunduğu için cezai işlem uygulandı.

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