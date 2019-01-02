İstanbul'un ortasında korku dolu anlar
İstanbul, Fatih’te 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki binalar boşaltılırken, binalar alevler içinde kalan evler küle döndü.
Saat 05.30 sıralarında başlayan yangın kısa sürede yandaki ahşap iki binaya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevkedildi. Tedbir amaçlı yan taraftaki binalarda yaşayanlar tahliye edildi. Yangın sırasında metruk bina çöktü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma veya ölüm olayı yaşanmazken ekipler soğutma çalışması yaptı.
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