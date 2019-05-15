İstanbul'un ilk Bengal kaplanları dünyaya geldi
Tuzla Viaport Marina'daki Aslan Park'ta 12 Mayıs Pazar günü İstanbul'un "ilk" Bengal kaplanları dünyaya geldi. 12 Mayıs Pazar günü dünyaya gelen 3 yavru Bengal kaplanı, 2 ay sonra ziyaretçiler tarafından görülebilecek.
Aslan, Sibirya kaplanı, Bengal kaplanı, karakulak, vaşak, puma, siyah leopar gibi 13 türden 27 canlıya ve sahipliği yapan Aslan Park'ta dişi Bengal kaplanının dünyaya getirdiği 3 yavrunun sevinci yaşanıyor.
Veteriner Hekim Gökçe Merve Yayla, Aslan Park'a bütün hayvanların eş olarak geldiğini dile getirerek, şunları anlattı:
"Dişi Bengal kaplanımız 3 gün önce doğum yaptı ve 3 tane yavrumuz var. Doğal süreci etkilememek için müdahale etmedik ve cinsiyetlerine bakmadık. Her yerde kameralarımız var, onları gündüz gece izliyoruz. Çiftleştikleri andan itibaren takip ettik. Doğum süresi zaten 105. Rahatsızlığı, sıkıntısı var mı bunları sürekli gözlemledik. Yavrularımız şu anda 300-400 gram civarındalar. Anne de çok mutlu, anne de iyi yavrular da durumda. Yavruların üçü de annelerini emiyor."
Anne kaplanın yavrularını bir süre emzireceğini, yavrular büyüyünce emzirmeyi bırakacağını belirten Yayla, "O süreçten sonra da biz yavaş yavaş yavruları ayırma aşamasına geçeceğiz, yaklaşık 1,5-2 ay sonra. Biz besleyip büyüteceğiz." diye konuştu.
Yayla, yavruların 2-3 aylık olduklarında 30 kilograma ulaşacağını kaydederek, Bengal kaplanlarının yetişkin kabul edildikleri 1,5-2 yaşından sonra dişilerin 130 kilogram, erkeklerin de 150-160 kilogram ağırlığına geldiğini söyledi.
Gökçe Merve Yayla, "Bağışıklığını güçlendirdikten sonra ortalama 2 ay sonra ziyaretçilerimiz Bengal kaplanlarımızı görebilir, sevebilir." dedi.
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