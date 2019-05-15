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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.05.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

İstanbul'un ilk Bengal kaplanları dünyaya geldi

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Tuzla Viaport Marina'daki Aslan Park'ta 12 Mayıs Pazar günü İstanbul'un "ilk" Bengal kaplanları dünyaya geldi. 12 Mayıs Pazar günü dünyaya gelen 3 yavru Bengal kaplanı, 2 ay sonra ziyaretçiler tarafından görülebilecek.

Aslan, Sibirya kaplanı, Bengal kaplanı, karakulak, vaşak, puma, siyah leopar gibi 13 türden 27 canlıya ve sahipliği yapan Aslan Park'ta dişi Bengal kaplanının dünyaya getirdiği 3 yavrunun sevinci yaşanıyor.

Veteriner Hekim Gökçe Merve Yayla, Aslan Park'a bütün hayvanların eş olarak geldiğini dile getirerek, şunları anlattı:
"Dişi Bengal kaplanımız 3 gün önce doğum yaptı ve 3 tane yavrumuz var. Doğal süreci etkilememek için müdahale etmedik ve cinsiyetlerine bakmadık. Her yerde kameralarımız var, onları gündüz gece izliyoruz. Çiftleştikleri andan itibaren takip ettik. Doğum süresi zaten 105. Rahatsızlığı, sıkıntısı var mı bunları sürekli gözlemledik. Yavrularımız şu anda 300-400 gram civarındalar. Anne de çok mutlu, anne de iyi yavrular da durumda. Yavruların üçü de annelerini emiyor."

Anne kaplanın yavrularını bir süre emzireceğini, yavrular büyüyünce emzirmeyi bırakacağını belirten Yayla, "O süreçten sonra da biz yavaş yavaş yavruları ayırma aşamasına geçeceğiz, yaklaşık 1,5-2 ay sonra. Biz besleyip büyüteceğiz." diye konuştu.

Yayla, yavruların 2-3 aylık olduklarında 30 kilograma ulaşacağını kaydederek, Bengal kaplanlarının yetişkin kabul edildikleri 1,5-2 yaşından sonra dişilerin 130 kilogram, erkeklerin de 150-160 kilogram ağırlığına geldiğini söyledi.

Gökçe Merve Yayla, "Bağışıklığını güçlendirdikten sonra ortalama 2 ay sonra ziyaretçilerimiz Bengal kaplanlarımızı görebilir, sevebilir." dedi.

 

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