‘İstanbul’un heyecanını hissediyorum'
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak YSK’nın seçimlerin yenilenmesi kararından sonra mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.
Akşener, “Her şey iyi olacak” dedi. Görüşmenin ardından konuşan İmamoğlu şunları söyledi: “Gündemimiz, demokrasiye vurulan darbe. Bu darbeyi ortadan kaldırmak duyarlı vatandaşlarımıza düşüyor. Sayın Meral Akşener’le bunları konuştuk, fikirlerimizi paylaştık. Her şeyin güzel olacağı yönündeki duygularımı milletimize üst seviyede iletmek istiyorum. İstanbul’un heyecanını hissediyorum ve beklentilerini biliyorum.” İmamoğlu, Fox Ana Haber’de yaptığı açıklamada ise “Bütün AK Parti’li dostlarımın vicdanına sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu İmamoğlu’na yapılan doğru mudur diye. Benim vatandaşım sakin olacak. Biz mücadeleyi sandıkla vereceğiz” dedi. Kendisine destek tweet’leri atan sanatçılarla ilgili ise İmamoğlu “Tebrik ediyorum sanatçıları. O sanatçıların hiçbirinin benden çıkarı yok” yorumunu yaptı.
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