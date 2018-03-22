İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var? Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul planlı kesintiler nedeniyle zaman zaman karanlığa gömülüyor. İkamet ettikleri bölgedeki elektrik kesintileri nedeniyle günlük işlerini gerçekleştiremeyen vatandaşlar, ‘elektrikler ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek sorularına yanıt arıyor. İşte BEDAŞ'ın planlık elektrik kesintilerine yönelik duyurusu;

- YUNUS EMRE Mh., 1392/5. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12463-29220 tm)

- MAHMUTBEY Mh., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12469-31671)

- DEMİRKAPI Mh., PİRİ REİS Sk., FIRAT Sk., TURGUT REİS Sk., ONUR Sk., VELİOĞLU Cd., BARBAROS Sk., MERİÇ Sk., GURURLU Sk., BERRE Sk., ÇAVUŞ Sk., AHU Sk., FATİH Mh., AYVALI Sk., ARAS Sk., AYDINLIK Sk., AZİMLİ Sk., AYNALI Sk., AKASYA Sk., ŞEHİT HACI ALKAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12470-31529)

- TAHTAKALE Mh., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12467-12590)

- ÇIRÇIR Mh., GİDEN Cd., GÖKYÜZÜ Sk., SEVDA Cd., UYGAR Sk., BAŞAK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12613-29916 tm)

- MİTHATPAŞA Mh., GÜLERYÜZ Sk., KAYALAR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12624-CBSde gözükmüyor)

- ŞİRİNEVLER Mh., BAHADIR 1 Sk., FERHAT 1 Sk., MAHMUTBEY 18. Sk., AKGÜN Cd., KERİMÇAVUŞ Cd., MAHMUTBEY 17. Sk., CAMİ 1 Sk., NURAY Sk., GAMSIZ Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12715-220)

- YILDIRIM Mh., ATİLLA Sk., OĞUZ Sk., MİLLET Cd., SARAY Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12671-8218)

- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 1999. Sk., 1993. Sk., 2274. Sk., PİRİ REİS Mh., 2281. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12632-27245, 22395, 20569, 20545, 22527, 22216, 22839, 22840, 22232, 22985, 22766, 27222, 22221, 22220, 21681)

- KARTALTEPE Mh., BİLGEHAN Cd., 65. Sk., 64 Sk., 63. Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12672-8212)

- KARTALTEPE Mh., FATİH Cd., 66. Sk., 60. Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12673-8903)

- KARTALTEPE Mh., GÜL Sk., KARACA Sk., SALİHOĞLU Sk., MERAL Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12674-8422)

- ŞİRİNEVLER Mh., FERHAT 1 Sk., BAHADIR 1 Sk., KERİMÇAVUŞ Cd., MAHMUTBEY 18. Sk., GAZİLER Sk., AKGÜN Cd., NURAY Sk., AK Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12714-210)

- NAKKAŞ Mh., ÖRCÜNLÜ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12749-23367 23033 23112 23465 23127 23494 23576 23575 23707 23359 23669 23143 23311 23118 23564)

- YEŞİLKENT Mh., G-133 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12757-20533 DP:8)

- ATAKENT Mh., AKASYA Sk., KUŞLAR TEPESİ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12767-12115)

- ATAKENT Mh., AKASYA Sk., MANOLYA ÇIKMAZI Sk., 3. Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12768-12114)

- ATAKENT Mh., KIRLANGIÇ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12766-12116)

- GÜZELTEPE Mh., BARBAROS Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12722-28070 TM)

- GÜZELTEPE Mh., YENİ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12732-28330 TM 28432 TM)

- ATAKENT Mh., MANOLYA ÇIKMAZI Sk., 3. Cd., KAMELYA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12770-12113)

- UĞUR MUMCU Mh., 2291. Sk., MUHSİN YAZICIOĞLU Cd., N Cd., 2354. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12799-28396 TM)

- ZEKERİYAKÖY Mh., SARIYER KİLYOS Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12809-4583)

- NURTEPE Mh., ÇİLEKLİ Cd., OSMANPAŞA Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında GÜZELTEPE Mh., AKDENİZ Cd., EMEL Sk., MİMOZA Sk., MİHRİBAN Sk., YAVUZ SELİM Cd., ZÜHRE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12811-9164-İLGİLİ DEPARI)

- AKSARAY Mh., ABDÜLLATİFPAŞA Sk., İNKILAP Cd., NAMIK KEMAL Cd., SİNEKLİ BAHÇE Sk., SİNEKLİ BAHÇE ARALIĞI Sk., TURGUT ÖZAL MİLLET Cd., ÇAKIRAĞA CAMİİ Sk., ÇAKIRAĞA CAMİİ ARALIĞI Sk., SORGUÇCU Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12816-2228)

- 50. YIL Mh., 2102. Sk., 2103. Sk., 2104. Sk., 2105. Sk., 2106. Sk., 2107. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 15:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12801-29227 TM)

- GÜRPINAR Mh., İNÖNÜ Cd., ADNAN KAHVECİ Mh., AVRUPA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(13818-22308)

- PİRİ MEHMET PAŞA Mh., İNÖNÜ Cd., AHMET ÖNEY Sk., HACI PERVANE Cd., YAVUZ Sk., ALİBEY Mh., TURGUT ÖZAL Bul., CUMHURİYET Mh., DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12824-25143-25135-25373--25192-25144-25960-26178-25141-25898-25119-25536)

- İZZETTİN Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(13820-23175 23659 23471 23042 23339 23528 23034 23035 23634 23131 23413 23332 23032 23343 23341)

- AKŞEMSETTİN Mh., BEREKET Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12819-28121)

- AKALAN Mh., KALFA Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(13819-23093 23182 23664 23249 23094 23681)

- MURATPAŞA Mh., KOSOVA Cd., HAYIR Sk., GÜNDÜZ Sk., KAMİL Cd., İNAN Sk., CEMİYET Cd., ATA Cd., GÜLHAN Sk., ŞEREF Sk., MERAM Sk., ÇAYIR Sk., SİNEMA Sk., ONARIM Sk., SOFULAR Cd., KISMET Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(13821-8073)

- YEŞİLPINAR Mh., GİRNE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(13825-28449 tm)

- GAZİ Mh., 1347. Sk., 1347/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12826-28474 TM)

- KESTANELİK Mh., ÖRCÜNLÜ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(13822-23282 23317 23121 23119 23117 23386 23402)