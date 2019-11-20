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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali ABLAY / DHA
20.11.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Mezarlıkta çırılçıplak bulunmuştu! İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama...

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FERİKÖY Mezarlığı'nda gece saatlerinde kendisine tecavüz iddiası ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Şişli'de bulanan Feriköy Mezarlığı'ndan gece saatlerinde kadın çığlıkları duyan akaryakıt istasyonu çalışanları, yolun kenarında bulunan tabelaların altında çırılçıplak bir kadınla karşılaşmıştı. Kendisine tecavüz edilmek istendiğini söyleyen kadın polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülmüştü. Olayın ardından tecavüz ettiği iddia edilen İ.Ç. gözaltına alındı. Kendisine tecavüz edilmek istenildiğini iddia eden İ.Ü. ve şüpheli İ.Ç. birbirlerinden şikayetçi oldu. Konu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,  "20.11.2019 tarihi saat 05.25 sıralarında İlimiz Şişli ilçesi Feriköy Mahallesi Hasret Caddesinde İ.Ü. (36) isimli şahsın cinsel saldırıya uğramış olabileceği bilgisi edinilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında; Bahse konu adrese görevlilerimizce ivedilikle geçilmiş, olayın İ.Ü. ve İ.Ç. (36) isimli şahıslar arasında yaşandığı, İ.Ü' Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna giderek, burada bulunan istasyon çalışanlarına, kuzeni tarafından tanıştırıldığı biri tarafından kendisine tecavüz edilmeye çalışıldığını belirterek, polise haber verilmemesini ve kendisine bir taksi çağırmalarını istemiştir. İstasyon çalışanları tarafından polise haber verilmiş İ.Ü olay yerinden taksi ile ayrılmak üzereyken muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli İ.Ç ise İ.Ü ile saati 150 TL'ye  fuhuş için anlaştığını ancak kadının parasını alarak kaçtığı gerekçesiyle Piyalepaşa Caddesi üzerinde gördüğü polis ekiplerine şikayette bulunmuştur." denildi. 

İKİSİNİN DE SUÇ KAYDI KABARIK 

İ.Ü.'nün  2 uyuşturucu kullanmak, 3 uyuşturucu ticareti, 2 hırsızlık, 9 yaralama, 3 tehdit, mala zarar verme, hakaret, 2 aile hukukundan kaynaklanan hükmün ihlali ve 2 ailenin korunması kanunun ihlali olmak üzere toplam 25 suç kaydı bulunduğu tespit edilirken, İ.Ç.'nin ise 3 uyuşturucu kullanmak, yağma, yaralama, mala zarar verme, hakaret, parada sahtecilik, hırsızlık ve görev yaptırmamak için direnmek suçundan 10 suç kaydı olduğu tespit edildi. 

Şişli’de tecavüz girişimi dehşeti Mezarlıkta çığlık atan kadın çırılçıplak bulundu…
Şişli’de tecavüz girişimi dehşeti! Mezarlıkta çığlık atan kadın çırılçıplak bulundu…
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