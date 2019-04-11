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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.04.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

İstanbul’un göbeğinde taksici ile motosikletli sürücünün kavgası kamerada

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İstanbul, Dolmabahçe’de motosikletli ile müşteri almak için yol kenarına aniden direksiyon kırarak yanaşan taksici arasında kavga çıktı. Küfür, hakaret ve tehditlerin havada uçuştuğu kavgada öfkeden deliye dönen motosikletli, taksici ile tartıştı.

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde trafik ışıklarında bekleyen motosikletli, yeşil ışık yandıktan sonra Beşiktaş istikametine doğru seyretmeye başladı.

Kısa bir süre sonra en sağ şeride giren motosikletli normal hızda yoluna devam ettiği esnada 34 TVF 27 plakalı taksinin sürücüsü kaldırımda bekleyen müşteriyi gördü.

Onu almak için dikkatsiz bir şekilde sağ tarafa yanaşan taksici, direksiyonu şeridinde giden motosikletlinin üzerine kırmış oldu. Bu duruma sinirlenerek öfkeden adeta deliye dönen motosikletli, taksi sürücüsüne “Ne yapıyorsun? Müşteri alacaksın diye üstüme mi gireceksin?” diyerek tepki gösterip hakaret etti.

Aynı şekilde karşılık veren taksicinin üzerine yürüyen motosikletli, “Otur oturduğun yere kırmayayım bir taraflarını, senin ağzını burnunu kırarım” diyerek hakaret ve tehdit ettiği taksiciyi aracın içinde tartakladı.

Kavgayı gören taksideki müşterinin ve çevredeki vatandaşların araya girmesi ile taraflar birbirinden ayrıldı. Tehdit ve hakaret içeren sözlerle birbirleriyle tartışmayı sürdüren taraflar, daha sonra yollarına devam etti. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı. 

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