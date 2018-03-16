Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul'un göbeğinde skandal görüntü... Şişli'de öğrenciler bu halde

    İstanbul'un göbeğinde skandal görüntü... Şişli'de öğrenciler bu halde

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    16.03.2018 - 15:01 | Son Güncelleme:

    AVM ve rezidans inşaatinin temel kazımı sırasında yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi D Blok’taki öğrencilerin yeni yapılan prefabrik okula taşınmaları skandal görüntülere sahne oldu. Boşaltılan okulun araç gereç ve eşyaları, öğrencilere taşıtıldı. Bazı öğretmenler eşyaları müteahhit firmanın taşıması gerektiğini söyledi.

    İstanbulun göbeğinde skandal görüntü... Şişlide öğrenciler bu haldeTAŞYAPI tarafından yürütülen AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle 400 öğrencinin eğitim görmesi göz ardı edilerek bitişiğinde temel çukuru kazılan Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi D Blok, 6 Mart Salı günü İstanbul Valiliği tarafından boşaltılmıştı. Orada eğitim gören 400 öğrenci, prefabrik sınıflar müteahhit firma tarafından henüz tamamlanıp teslim edilmediği için, okul kampusundaki diğer binalara gönderildi. Prefabrik yapılardaki eksikliklerin bir kısmı geçen sürede tamamlandı. Elektrik, elektronik ve motor bölümünde eğitim gören yaklaşık 150 öğrenci hafta başında prefabrik yapılara taşındı.

    'ELEKTRİK, SU VE ISITMA SORUNLU'

    Hafta başından beri prefabrik sınıflara eşya taşıyan öğrenciler “Yeni sınıflarda elektrik, su ve ısıtma sistemlerinde sorunlar var. Dün elektrik olmadığı için öğleden sonra eve gönderildik. Bugün de derslerimiz yok. Sınıflar daha hazır değil. Okula gelip sınıflarda oturuyoruz. Bazı arkadaşlarımız da eşya taşıyor” dedi.

    Okulda görev yapan eğitimciler “Normalde eşyaları müteahhit firmanın taşıması gerekiyordu. Onlar bir kısmını taşıdı. Ancak taşıma işlemi bitirilmediği için öğrenciler taşımaya başladı” dedi.
    Okul müdürü Günay Bahçeci ise “Yeni sınıflara taşınma işlemleri devam ediyor. Dün yeni sınıflarda elektrik sıkıntısı oldu. Sonrasında eksiklikler giderildi. Sınıflar hazırlanıyor” dedi.

    İstanbulun göbeğinde skandal görüntü... Şişlide öğrenciler bu halde

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (16.03.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: Şişli , Öğrenci , skandal , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri