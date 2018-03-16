İstanbul'un göbeğinde skandal görüntü... Şişli'de öğrenciler bu halde

TAŞYAPI tarafından yürütülen AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle 400 öğrencinin eğitim görmesi göz ardı edilerek bitişiğinde temel çukuru kazılan Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi D Blok, 6 Mart Salı günü İstanbul Valiliği tarafından boşaltılmıştı. Orada eğitim gören 400 öğrenci, prefabrik sınıflar müteahhit firma tarafından henüz tamamlanıp teslim edilmediği için, okul kampusundaki diğer binalara gönderildi. Prefabrik yapılardaki eksikliklerin bir kısmı geçen sürede tamamlandı. Elektrik, elektronik ve motor bölümünde eğitim gören yaklaşık 150 öğrenci hafta başında prefabrik yapılara taşındı.

'ELEKTRİK, SU VE ISITMA SORUNLU'

Hafta başından beri prefabrik sınıflara eşya taşıyan öğrenciler “Yeni sınıflarda elektrik, su ve ısıtma sistemlerinde sorunlar var. Dün elektrik olmadığı için öğleden sonra eve gönderildik. Bugün de derslerimiz yok. Sınıflar daha hazır değil. Okula gelip sınıflarda oturuyoruz. Bazı arkadaşlarımız da eşya taşıyor” dedi.

Okulda görev yapan eğitimciler “Normalde eşyaları müteahhit firmanın taşıması gerekiyordu. Onlar bir kısmını taşıdı. Ancak taşıma işlemi bitirilmediği için öğrenciler taşımaya başladı” dedi.

Okul müdürü Günay Bahçeci ise “Yeni sınıflara taşınma işlemleri devam ediyor. Dün yeni sınıflarda elektrik sıkıntısı oldu. Sonrasında eksiklikler giderildi. Sınıflar hazırlanıyor” dedi.

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