İstanbul'un göbeğinde sahtekarlık... Bir iki değil 46 ülke!

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde bazı terör örgütü üyelerinin ülke dışına çıkmak için sahte belgeler kullandığını belirledi. Bunun üzerine inceleme başlatan ekipler, yaptıkları istihbarat çalışmalarının ardından Fatih’te bir adrese operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 46 farklı ülkeye ait 298 pasaport, 86 kimlik kartı, ehliyet, tanıtım kartı, yüzlerce vize, THY’ye ait 56 adet boş biniş kartı, 160 adet silikon mühür, 2 adet numaratör, 600 adet farklı ülkelere ait boş pasaport hologramı, 424 bin TL, 245 bin euro ve 210 bin dolar ele geçirildi.

Ele geçirilen belgelerin üzerinden yapılan sorgulamada 50 adet belgenin İnterpol projesinden çalıntı kaydı olduğu, ayrıca belgelerde kimlik bilgileri bulunan şahısların yapılan araştırmasında 8 şahsın FETÖ/PDY terör üyesi örgütü olduğu ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Yapılan operasyonda İbrahim Ç., Ahmet A., Ahmet D. ve Mahsum U. isimli 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan Ahmet A. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer üç şahıs tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Yapılan duruşmada Mahsum U. mahkemece serbest bırakılırken diğer iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.