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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İlkay DİKİCİ / İSTANBUL(DHA)
23.11.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisinin rahatlığı 'pes artık' dedirtti

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İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisinin rahatlığı 'pes artık' dedirtti

İSPARK'a ait bazı otoparklarda mesai saatleri dışında vatandaşlardan para talep eden değnekçiler önüne geçilemiyor. İstanbul en işlek yeri olan Taksim'de görüntülenen değnekçinin rahat tavırları dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi (İSPARK)'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden para talep eden kişilerin önüne geçilemiyor.

O değnekçilerden biri dün akşam İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde görüntülendi. Beyoğlu İnönü caddesinin Taksim meydanına çıktığı noktayı kendisine mesken tutan değnekçi, sürücülerden para talep etti. Sürücüleri yönlendiren değnekçi kamerayı fark etmesine rağmen rahat tavırlarıyla para istemeyi sürdürdü.

Sürücüler, değnekçilerden rahatsız olduklarını belirtiyor.

Osman Uğur, " 'Görevli misin' diyorum, 'yok görevli değilim' diyorlar. 'İSPARK mı' diyorum, 'yok' diyorlar. 'Fiş kesebiliyor musun' diyorum, kesemiyor" dedi.

Recep Duygu da, "Resmi görevli olmadığı için para talebini gerçekleştirmedim. 'Ben buradayım, araçlara göz kulak oluyorum' dedi." diye konuştu. Taksi şoförü Ahmet Öztürk ise "Değnekçilere her zaman denk geliyoruz. İş beklediğimiz yerlerde geliyorlar, ücret talep ediyorlar. En son Sahrayıceddit'te gördüm. Yenisahra'da var. Çok yerde var. Durduruyor seni yolcu oluyor mesela orada, işi verirken para istiyor. Çok fazla var" ifadelerini kullandı.

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