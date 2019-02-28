Ä°stanbul'un göbeÄŸinde dehÅŸet anlarÄ±... KadÄ±n öÄŸretmen kabusu yaÅŸadÄ±
Ä°stanbul BaÄŸcÄ±lar'da kadÄ±n Ã¶ÄŸretmen hiÃ§ tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± bir erkeÄŸin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. SaldÄ±rgan Ã¶nce sÃ¶zle taciz etti ardÄ±ndan laf attÄ±ÄŸÄ± kadÄ±nÄ± darp etti. BengÃ¼l PÃ¼skÃ¼llÃ¼ adlÄ± Ã¶ÄŸretmen her gÃ¼n okula giderken, o saldÄ±rganla tekrar karÅŸÄ±laÅŸmaktan korkuyor.
Yine kadÄ±na ÅŸiddet, yine sokak ortasÄ±nda saldÄ±rÄ±, yine yakalanamayan bir saldÄ±rgan...
Kanal D Ana Haber'in haberine gÃ¶re,Â BengÃ¼l PÃ¼skÃ¼llÃ¼ bir Ã§ocuk annesi ve BaÄŸcÄ±lar'da Ã¶ÄŸretmenlik yapÄ±yor.
GeÃ§tiÄŸimiz salÄ± gÃ¼nÃ¼ alÄ±ÅŸveriÅŸ iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±. 17 yÄ±ldÄ±r oturduÄŸu mahallede markete gidecekti ancak baÅŸÄ±na hiÃ§ beklenmeyen bir ÅŸey geldi. Ã–nce sÃ¶zlÃ¼ tacize uÄŸradÄ± ardÄ±ndan da apartmanÄ±n giriÅŸinde hiÃ§ tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± biri tarafÄ±ndan darp edildi.
48 SAAT GEÃ‡TÄ° AMA HÃ‚LÃ‚ YAKALANAMADI
BengÃ¼l PÃ¼skÃ¼llÃ¼, yaÅŸanan olayÄ±n ardÄ±ndan darp raporu aldÄ± ve ÅŸikayetÃ§i oldu ancak 48 saat geÃ§mesine raÄŸmen saldÄ±rgan yakalanamadÄ±. BengÃ¼l Ã¶ÄŸretmen her gÃ¼n okula gidiyor ancak sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda o korkuyu tekrar yaÅŸÄ±yor.
GÃ¼venlik kamerasÄ±nÄ± inceleyen polis, saldÄ±rganlarÄ±n izini sÃ¼rÃ¼yor.
PÃ¼skÃ¼llÃ¼, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dehÅŸeti ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:
"EÅŸim ameliyat olmuÅŸtu. O yatarken ben de 'marketten bir ÅŸeyler alayÄ±m' dedim. Parka doÄŸru girdi, Bana 'Gel gel, sana gÃ¼nÃ¼nÃ¼ gÃ¶stereceÄŸim dedi. 'YÃ¼rÃ¼ git' dedim. ArkasÄ±ndan 'HiÅŸt hiÅŸt dostum." diye seslendi. GÃ¶z ucuyla baktÄ±m yukarÄ±da bana laf atan ÅŸahsÄ± gÃ¶rdÃ¼m. KÃ¼fÃ¼rlÃ¼ bir kelime sÃ¶yledi. 'Ne diyorsun sen? dedim. MeÄŸer beni Ã¶nceki marketten takip etmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ. Sana gÃ¼nÃ¼nÃ¼ gÃ¶stereceÄŸimi sÃ¶ylemedim mi dedi. Ne diyorsun dedim. Åžu taraftan bir tane vurdu."
BengÃ¼l PÃ¼skÃ¼llÃ¼'nÃ¼n eÅŸi ise, "Bir erkek olarak kanÄ±ma dokunuyor. Zoruma gidiyor. Ben bu zamana kadar laf sÃ¶ylememiÅŸken, elimi kaldÄ±rmamÄ±ÅŸken elin adamÄ± gelsin sizin eÅŸinizi yumruklasÄ±n. Bir an Ã¶nce bulunup emsal bir cezayla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum." diye konuÅŸtu.
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