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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
28.02.2019 - 23:01, Son GÃ¼ncelleme:

Ä°stanbul'un göbeÄŸinde dehÅŸet anlarÄ±... KadÄ±n öÄŸretmen kabusu yaÅŸadÄ±

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Ä°stanbul BaÄŸcÄ±lar'da kadÄ±n Ã¶ÄŸretmen hiÃ§ tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± bir erkeÄŸin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. SaldÄ±rgan Ã¶nce sÃ¶zle taciz etti ardÄ±ndan laf attÄ±ÄŸÄ± kadÄ±nÄ± darp etti. BengÃ¼l PÃ¼skÃ¼llÃ¼ adlÄ± Ã¶ÄŸretmen her gÃ¼n okula giderken, o saldÄ±rganla tekrar karÅŸÄ±laÅŸmaktan korkuyor.

Yine kadÄ±na ÅŸiddet, yine sokak ortasÄ±nda saldÄ±rÄ±, yine yakalanamayan bir saldÄ±rgan...

Kanal D Ana Haber'in haberine gÃ¶re,Â BengÃ¼l PÃ¼skÃ¼llÃ¼ bir Ã§ocuk annesi ve BaÄŸcÄ±lar'da Ã¶ÄŸretmenlik yapÄ±yor.

GeÃ§tiÄŸimiz salÄ± gÃ¼nÃ¼ alÄ±ÅŸveriÅŸ iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±. 17 yÄ±ldÄ±r oturduÄŸu mahallede markete gidecekti ancak baÅŸÄ±na hiÃ§ beklenmeyen bir ÅŸey geldi. Ã–nce sÃ¶zlÃ¼ tacize uÄŸradÄ± ardÄ±ndan da apartmanÄ±n giriÅŸinde hiÃ§ tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± biri tarafÄ±ndan darp edildi.

Ä°stanbulun gÃ¶beÄŸinde dehÅŸet anlarÄ±... KadÄ±n Ã¶ÄŸretmen kabusu yaÅŸadÄ±

48 SAAT GEÃ‡TÄ° AMA HÃ‚LÃ‚ YAKALANAMADI

BengÃ¼l PÃ¼skÃ¼llÃ¼, yaÅŸanan olayÄ±n ardÄ±ndan darp raporu aldÄ± ve ÅŸikayetÃ§i oldu ancak 48 saat geÃ§mesine raÄŸmen saldÄ±rgan yakalanamadÄ±. BengÃ¼l Ã¶ÄŸretmen her gÃ¼n okula gidiyor ancak sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda o korkuyu tekrar yaÅŸÄ±yor.

GÃ¼venlik kamerasÄ±nÄ± inceleyen polis, saldÄ±rganlarÄ±n izini sÃ¼rÃ¼yor.

Ä°stanbulun gÃ¶beÄŸinde dehÅŸet anlarÄ±... KadÄ±n Ã¶ÄŸretmen kabusu yaÅŸadÄ±

PÃ¼skÃ¼llÃ¼, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dehÅŸeti ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:

"EÅŸim ameliyat olmuÅŸtu. O yatarken ben de 'marketten bir ÅŸeyler alayÄ±m' dedim. Parka doÄŸru girdi, Bana 'Gel gel, sana gÃ¼nÃ¼nÃ¼ gÃ¶stereceÄŸim dedi. 'YÃ¼rÃ¼ git' dedim. ArkasÄ±ndan 'HiÅŸt hiÅŸt dostum." diye seslendi. GÃ¶z ucuyla baktÄ±m yukarÄ±da bana laf atan ÅŸahsÄ± gÃ¶rdÃ¼m. KÃ¼fÃ¼rlÃ¼ bir kelime sÃ¶yledi. 'Ne diyorsun sen? dedim. MeÄŸer beni Ã¶nceki marketten takip etmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ. Sana gÃ¼nÃ¼nÃ¼ gÃ¶stereceÄŸimi sÃ¶ylemedim mi dedi. Ne diyorsun dedim. Åžu taraftan bir tane vurdu."

BengÃ¼l PÃ¼skÃ¼llÃ¼'nÃ¼n eÅŸi ise, "Bir erkek olarak kanÄ±ma dokunuyor. Zoruma gidiyor. Ben bu zamana kadar laf sÃ¶ylememiÅŸken, elimi kaldÄ±rmamÄ±ÅŸken elin adamÄ± gelsin sizin eÅŸinizi yumruklasÄ±n. Bir an Ã¶nce bulunup emsal bir cezayla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum." diye konuÅŸtu.

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