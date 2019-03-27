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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.03.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

"İstanbul'un geleceği için, herkesten destek istiyoruz"

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"İstanbul'un geleceği için, herkesten destek istiyoruz"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "HDP aday göstermediğine göre HDP'lileri bağlayacak bir şey yok. Bu yüzden ben HDP'nin Kürtlerin oylarını pazara çıkarmasının çok dürüst bir iş olmadığını düşünüyorum. Pazarlık yapılmasının siyaseten de etik olmadığını düşünüyorum." dedi.

Binali Yıldırım'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Yıldırım, gazetecilerle Hıdiv Kasrı'nda bir araya gelerek kampanya sürecini değerlendirdi.

Şehrin geleceği için İstanbullu kimliğini oluşturmanın çok önemli olduğuna işaret eden Yıldırım, "'İstanbul benim ortak paydam' diyerek kucaklayıcı ve kapsayıcı bir yönetim sürdüreceğiz. Siyasi görüşü ne olursa olsun, hangi partiye gönül verirse versin, İstanbul'un geleceği için, evlatlarımızın geleceği için herkesten destek istiyoruz. Buna HDP'ye oy verenler de dahil. Benim dediğim şu: HDP aday göstermediğine göre, HDP'lileri bağlayacak bir şey yok. Bu yüzden ben HDP'nin Kürtlerin oylarını pazara çıkarmasının çok dürüst bir iş olmadığını düşünüyorum. Pazarlık yapılmasının siyaseten de etik olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İnsan odaklı siyaseti çok önemsediğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hizmette siyasetin olmayacağını hep söylüyorum. Hizmeti kimin aldığının hiçbir önemi yok, buna bakmam. Bunu da 16 yıllık geçmişimizde hep ortaya koyduk, ispatladık. Bölgeye, batıya göre 4,5 kat fazla yatırım yaptık. 2003'te ülkenin ortalama milli geliri 3 bin 200 dolardı, bölgenin ortalaması 600-700 dolardı. Şimdi bölgenin ortalaması 3 bin doların üzerine çıktı. Açığı kapattık yaptığımız yatırımlarla. Hizmet herkes için. Etnik kimliğimize biz karar vermiyoruz. Yani hangi anadan babadan doğacağımıza biz karar vermiyoruz. Etnik kimliğin bir insanın doğuştan gelen, onur-şeref duyacağı bir özelliği olduğuna inanıyorum. Kimse etnik kimliğiyle ötekileştirilmemeli, aşağılanmamalı, bundan da utanmamalı. Bu kabul edilemez. Tabi etnik kimliğimizi gururla ifade ederken ay yıldızlı bayrağımızı, vatan toprağımızı, milletimizi ve devletimizi aynı inançla ifade etmemiz lazım."

"İstanbul kimliğini" çok önemli bulduğunu da belirten Yıldırım, "Belediye başkanı olursam şehre aidiyeti geliştireceğim. Bunun da yolu İstanbulluları şehrin geleceğine ortak etmekten geçiyor. İstanbullu kimliğinin üst kimlik olarak yerleşmesi lazım. Şehrin geleceği ve marka değeri için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Nasıl başaracağız? Şehir aidiyetini kazandırmakla. İstanbul'un geleceği ile ilgili önemli kararlarda, projelerde her konuda mutlaka paydaşlarıyla konuşacağız, görüşeceğiz. İstanbul kimliğini kabullendirmeye çalışacağız. İstanbul benim ortak paydam olacak. 'Biz seçildik, artık siz karışmayın' yok." değerlendirmesinde bulundu.

Binali Yıldırım, İstanbul'dan daha çok vergi alınması gerektiği yönünde bir beyanatının olmadığına da dikkati çekerek, "'İstanbul'dan daha çok vergi alacağım' diye bir ifadem yok. İstanbul Türkiye'nin vergisinin yüzde 50'sini veriyor ama yüzde 10'unu bile almıyor. Türkiye'yi taşıyan bir şehir ve daha fazla pay alması gerekir." ifadelerini kullandı. 
Bir soru üzerine, seçime katılım oranının düşeceğini tahmin etmediğini söyleyen Yıldırım, "Sandığa gidilmeli. İstanbul'un geleceği, bu şehirde yaşayan ve oy kullanan 10,5 milyon hemşehrimizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla 'Söyleyecek sözüm var' diyen herkes sandığa gitmeli diye düşünüyorum. Genel seçim değil bu, şehrimizle ilgili seçimimiz." diye konuştu. 

MHP'YE TEŞEKKÜR

MHP'nin desteğine ilişkin bir soruya ise Yıldırım, "Benim görebildiğim kadarıyla çok yüksek oranda destek veriyor. Sıkıntı yok orada, ayrışma yok. Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatına teşekkür ederim." dedi. 

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