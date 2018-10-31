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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
31.10.2018 - 11:57, Son Güncelleme:

İstanbul'un bitmeyen çilesi!

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İstanbul'un bitmeyen çilesi!

Tüm kısımları tamamlandığında İstanbul’un şehir içi trafiğini rahatlatması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatının Kınalı Mevkii'ne kadar olan bölümü tamamlanmaması nedeniyle TIR'ların ve otomabillerin oluşturduğu yoğunluk sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bu nedenler Mahmutbey Mevkii'nde oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Mahmutbey Bağlantı yoluna kadar biten Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatı Kınalı’ya kadar olan kısmı bitmediğinden dolayı Yavuz Sultan Selim Köprüsünden gelen TIR ve araç trafiği Mahmutbey’de kilometrelerce kuyruk oluşturuyor. Akşam iş çıkışında ise trafik durma noktasına gelen Mahmutbey’deki trafik çilesi Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatının diğer kısımlarının yapılması ile çözüme kavuşması bekleniyor. Kuzey Marmara Otoyolu’nun İstanbul Havalimanı bağlantısı yakınından geçen kısım biterken, havalimanı’ndan Kınalı’ya kadar olan yolların inşaat çalışmaları devam ediyor. Mahmutbey’de havadan çekilen görüntülerde ise yolun bitmemesi nedeniyle sürücülerin Mahmutbey’de trafikte kiometrelerce beklediği görülüyor. Görüntülerde kilometrelerce araç kuyruğu ve trafiktekilerin çilesi görülüyor. İstanbullular Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatı bir an önce biterek yaşadıkları trafik çilesinin çözüme kavuşacağı günü bekliyor.

 

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