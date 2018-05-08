İstanbul’un birçok ilçesinde su kesintisi… Sular ne zaman gelecek?

İstanbul’un Avrupa ve Asya yakasındaki birçok ilçesinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İSKİ’nin arıza- kesinti listesine göre, içme suyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılacak onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçeye su verilemiyor. Peki sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, içme suyu şebeke hattındaki arızanın giderimi İçin yapılacak olan çalışmalar nedeniyle birçok ilçeye su verilemeyeceği duyuruldu. İkamet ettikleri bölgedeki kesintiler nedeniyle günlük işlerinde problem yaşayan vatandaşlar, ' sular ne zaman gelecek ?' sorusuna yanıt arıyor. İşte 8 Mayıs tarihli su kesintileriyle ilgili detaylar! Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 8.5.2018 - 11:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2018 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Avcılar

Etkilenen Mahalleler : Deniz köşkler Mah,Ambarlı Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 8.5.2018 - 13:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2018 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Kozyatağı Mah,19 Mayıs Mah,Bostancı Mah,Erenköy Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 8.5.2018 - 15:25

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2018 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.Kartal

Etkilenen Mahalleler : Çavuşoğlu Mah

Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 8.5.2018 - 13:56Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2018 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.