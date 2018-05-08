İstanbul’un birçok ilçesinde su kesintisi… Sular ne zaman gelecek?

Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 8.5.2018 - 11:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2018 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Deniz köşkler Mah,Ambarlı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 8.5.2018 - 13:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2018 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Kozyatağı Mah,19 Mayıs Mah,Bostancı Mah,Erenköy Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 8.5.2018 - 15:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2018 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.Kartal
Etkilenen Mahalleler : Çavuşoğlu Mah
Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 8.5.2018 - 13:56Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2018 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.