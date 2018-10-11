Ä°stanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaÅŸanÄ±yor... Elektrikler ne zaman gelecek?
Anadolu ve Avrupa YakasÄ±'ndaki birÃ§ok ilÃ§ede elektrik kesintisi yaÅŸanÄ±yor. BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek birÃ§ok ilÃ§eye elektrik verilemeyecek. BEDAÅž vr AYEDAÅž 11 Ekim PerÅŸembe tarihli planlÄ± elektrik kesintilerini internet sitesi Ã¼zerinden yayÄ±nladÄ±. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAÅž PLANLI KESÄ°NTÄ°
SEYYÄ°D Ã–MER Mh., KEÅžKEKÃ‡Ä° Sk., VEZÄ°R Cd., ÅžEHREMÄ°NÄ° Mh., SAÃ‡AKLI TÃœRBE Sk., Ä°BRAHÄ°M Ã‡AVUÅž Ã‡IKMAZI Sk., Ä°BRAHÄ°M Ã‡AVUÅž Sk., MEVLANAKAPI Cd., HACI ZÄ°HNÄ° EFENDÄ° Sk., KELAMÄ° TEKKESÄ° Sk., ZÄ°YA GÃ–KALP Sk., AHMET VEFÄ°KPAÅžA Cd., BAÅžVEKÄ°L Cd., GÃœNAYDIN Sk., KAYGULU BABA Sk., YUSUFÃ‡UK Sk., (FATÄ°H Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17446-2725 TM)
- ATAKÃ–Y 1. KISIM Mh., HALÄ°T ZÄ°YA UÅžAKLIGÄ°L Cd., (BAKIRKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 10:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17479-1001)
- KARTALTEPE Mh., AKSU Cd., KOÅžUYOLU Cd., (BAKIRKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17480-1736)
- AKÃ–REN Mh., (SÄ°LÄ°VRÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-18:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17491-23051 23168 23653 23073 23758 23751 23276 23074 23180 23753 23750 23598 23592 23589 23646 23628 23004 23498 23611 23351 23571 23278 23308 23479 23003 23159 )
- GAZÄ° Mh., 1449. Sk., (SULTANGAZÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-18:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17503-28507 tm)
- YENÄ°BOSNA MERKEZ Mh., SANAYÄ° Cd., 29 EKÄ°M Cd., (BAHÃ‡ELÄ°EVLER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17524-31501)
- YENÄ°BOSNA MERKEZ Mh., SANAYÄ° Cd., 29 EKÄ°M Cd., (BAHÃ‡ELÄ°EVLER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17525-31102)
- YENÄ°BOSNA MERKEZ Mh., 29 EKÄ°M Cd., KÃ–KNAR Sk., (BAHÃ‡ELÄ°EVLER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17526-31736)
- YENÄ°BOSNA MERKEZ Mh., SANAYÄ° Cd., (BAHÃ‡ELÄ°EVLER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17523-31202)
- GAZÄ°TEPE Mh., FABRÄ°KALAR Cd., KADIKÃ–Y Cd., (SÄ°LÄ°VRÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-18:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17553-26095-25926-25290-25421-25431-25703-25810-25634-26483-25734-25834-26511-26215-25409-25365-25432-25779-25828-25597-25266-26110-25595-25553)
- RAMÄ° CUMA Mh., YEÅžÄ°LÃ‡INAR Sk., ATABEY Sk., (EYÃœP Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-18:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17561-8025-8625-8310)
- EVLÄ°YA Ã‡ELEBÄ° Mh., BALYOZ Sk., (BEYOÄžLU Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 00:10-06:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17581-3803)
- YILDIZTABYA Mh., GÃœLSEVENLER Sk., GÃœLSERENLER Sk., TEMÄ°Z Sk., Ä°NKILAP Cd., AYBENÄ°Z Sk., YILDIZ Sk., (GAZÄ°OSMANPAÅžA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17578-28214 tm)
- GAZÄ° Mh., 1380/1. Sk., 1380. Sk., 1378. Sk., 1377/1. Sk., 1381/1. Sk., 1382. Sk., 1382/1. Sk., 1384/4. Sk., 1384/3. Sk., 1411. Sk., 1411/1. Sk., (SULTANGAZÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 12:00-18:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17579-29218 TM)
- TAÅžOLUK Mh., PAPATYA Sk., NERGÄ°S Sk., KAYRA Sk., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-18:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17587-28637)
- FATÄ°H Mh., ÃœNVERDÄ° Cd., 852. Sk., 879. Sk., 873. Sk., 872. Sk., URFALILAR Cd., 880. Sk., 881. Sk., 874. Sk., 875. Sk., 876. Sk., 963. Sk., 853. Sk., 854. Sk., 868. Sk., 877. Sk., 860. Sk., 859. Sk., 858. Sk., 857. Sk., 861. Sk., BAÄžLARÃ‡EÅžME Mh., ONDOKUZ MAYIS Bul., PINAR Mh., 1250. Sk., 1246. Sk., 1268. Sk., 1264. Sk., 1280. Sk., 1278. Sk., 1267. Sk., 1282. Sk., 1272. Sk., (ESENYURT Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:00-18:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17590-20611-21403-22382-21789)
- ORHAN GAZÄ° Mh., 1683. Sk., TUNÃ‡ Cd., HADIMKÃ–Y - Ä°STANBUL Cd., ISISO Cd., SANAYÄ° Cd., (ESENYURT Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 00:01-12:01 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17556-21030-21004-20450-20392-21562-20043-20421-22881-20497-27485-20421-)
- NAMIK KEMAL Mh., 121. Sk., ADÄ°LE NAÅžÄ°T Bul., (ESENYURT Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-18:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17603-20110)
- HADIMKÃ–Y Mh., HADIMKÃ–Y Cd., AYASOFYA Cd., YASSIÃ–REN Mh., MÃœHENDÄ°S Sk., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:00-18:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17613-20810-20720-20717-20718-20719-20723-20839-21911-22617)
- KOCA MUSTAFAPAÅžA Mh., ARAP KUYUSU Ã‡IKMAZI Sk., ARAP KUYUSU Sk., HACI HASANAÄžA MEKTEBÄ° Sk., HACI HÃœSEYÄ°N CAMÄ°Ä° Sk., KENNEDY Cd., NARLIKAPI Cd., NARLIKAPI Ã‡IKMAZI Sk., AKINCI Sk., GÃœMÃœÅž YÃœKSÃœK Sk., IÅžKIRLAK Sk., MUALLÄ°M FEVZÄ° Sk., NAZLI EBE Sk., NURÄ° EFENDÄ° Sk., ORG. ABDURRAHMAN NAFÄ°Z GÃœRMAN Cd., SABUNHANE Ã‡IKMAZI Sk., TARAKÃ‡I HÃœSNÃœ Sk., TÃœTÃœNLÃœK Sk., Ä°Ã‡ KALPAKÃ‡I Sk., BÃœYÃœK KULELÄ° Sk., YEDÄ°KULE Mh., BUCAKBAÅžI Ã‡IKMAZI Sk., KENNEDY Cd., MERMER KULE Sk., (FATÄ°H Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-21:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17601-2353 -2083-2149-2051)
- ÅžÄ°RÄ°NEVLER Mh., ADNAN KAHVECÄ° Bul., MEHMET AKÄ°F ERSOY Cd., MAREÅžAL FEVZÄ° Ã‡AKMAK 1. Sk., MAREÅžAL FEVZÄ° Ã‡AKMAK 2. Sk., MAREÅžAL FEVZÄ° Ã‡AKMAK 3. Sk., MAREÅžAL FEVZÄ° Ã‡AKMAK 4. Sk., MAREÅžAL FEVZÄ° Ã‡AKMAK 5. Sk., MAREÅžAL FEVZÄ° Ã‡AKMAK Cd., FETÄ°H Cd., YILDIRIM 1 Sk., NÄ°L Sk., FIRAT Sk., (BAHÃ‡ELÄ°EVLER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-18:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17605-071)
- BALABAN Mh., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-18:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17595-28612-28560-29066-28885)
- TÃœRKOBA Mh., KOOPERATÄ°FLER Cd., (BÃœYÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17611-24076)
- FATÄ°H Mh., BEGONYA 1 Sk., (BÃœYÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-18:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17612-22101)
- SELÄ°MPAÅžA Mh., HALASKARGAZÄ° Cd., MADEN Cd., FIRIN ARKASI Sk., MUSTAFA ORUÃ‡ Sk., SEMRA Ã–ZAL Cd., 1031. Sk., MEHMET AKÄ°F ERSOY Cd., KADÄ°R HAS Cd., Ä°ZZET GÃœRÃ‡AY Cd., VAPUR Sk., MEHTER Sk., ESKÄ° ÅžARAPHANE Sk., ZÄ°ÅžAN Sk., KALE ARKASI Sk., (SÄ°LÄ°VRÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17615-24148)
- YENÄ°KÃ–Y Mh., SULTAN Cd., TALATPAÅžA Cd., SAHÄ°L Cd., MADEN YOLU Cd., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-18:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17618-28876)
AYEDAÅž PLANLI KESÄ°NTÄ°
Beykoz
08:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±nda
Mahalle: POSTANEÂ
Mahalle: GÃ–KSU - Sokak: HEKÄ°MBAÅžI Ã‡Ä°FTLÄ°KÂ
Mahalle: YENÄ° MAHALLE - Sokak: SÄ°VRÄ° Ã‡IKMAZIÂ
Mahalle: YENÄ° MAHALLE - Sokak: CANSUÂ
Mahalle: YENÄ° MAHALLE - Sokak: DÃœZENÂ
Mahalle: YENÄ° MAHALLE - Sokak: MÄ°NEÂ
09:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±nda
Mahalle: Ã‡Ä°ÄžDEM - Sokak: SUYOLU Ä°BRAHÄ°MBEYÂ
Mahalle: Ã‡Ä°ÄžDEM - Sokak: KATIRCIÂ
Mahalle: SOÄžUKSU - Sokak: KATIRCIÂ
Ã‡ekmekÃ¶y
09:30 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaMahalle: KÃœPLÃœCEÂ
Mahalle: MEHMET AKÄ°F - Sokak: DALYANÂ
Mahalle: MEHMET AKÄ°F - Sokak: SULTANÂ
Mahalle: MEHMET AKÄ°F - Sokak: ALINTERÄ°Â
Mahalle: MEHMET AKÄ°F - Sokak: MESUTÂ
Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN - Sokak: ESÄ°LAÂ
Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN - Sokak: MESUTÂ
Sancaktepe
09:00 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±nda,
Mahalle: ABDURRAHMANGAZÄ° - Sokak: MERALÂ
Mahalle: MERVEÂ
Mahalle: MERVE - Sokak: CENAPÂ
Mahalle: MERVE - Sokak: ATATÃœRKÂ
Kartal
13:00 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±nda
Mahalle: SOÄžANLIK YENÄ° - Sokak: ÅžEHÄ°T ERDEM KAYAKLIÂ
09:30 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±nda
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: FERMANÂ
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: Ã‡Ä°LEÂ
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: PARILTIÂ
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: NÄ°HATÂ
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: CEVÄ°ZÂ
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: TUTKUÂ
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: ÅžEREFÂ
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: SENAÂ
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: BEGÃœMÂ
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: GÃœZELSUÂ
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: ÅžEHÄ°T CÄ°HAN KIZILTAÅžÂ
09:30 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±nda
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: NERMÄ°NÂ
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: GÃœZ Ã‡IKMAZIÂ
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: Ã‡Ä°LEÂ
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: ÅžEFKATÂ
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: ÅžÃœKÃœRÂ
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: NÄ°HATÂ
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: YAZYURDUÂ
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: SEDEFÂ
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: CEVÄ°ZÂ
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: TUTKUÂ
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: HANEDANÂ
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: ÅžEHÄ°T CÄ°HAN KIZILTAÅžÂ
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ERDOÄžANÂ
Tuzla
13:00 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â
Mahalle: SOÄžANLIK YENÄ°
Mahalle: YAYLA - Sokak: KARTAL
Mahalle: POSTANE
Mahalle: ÅžÄ°FA - Sokak: HÃœKÃœMET
Mahalle: ÅžÄ°FA - Sokak: KEVSER
Mahalle: ÅžÄ°FA - Sokak: CÄ°HANGÄ°R
Mahalle: ÅžÄ°FA - Sokak: ATMACA
Mahalle: ÅžÄ°FA - Sokak: KIYMETLÄ°
Mahalle: ÅžÄ°FA - Sokak: SAKA
Mahalle: ÅžÄ°FA - Sokak: BALLI
Mahalle: ÅžÄ°FA - Sokak: ERBATUR
Mahalle: ÅžÄ°FA - Sokak: AYDAN
Mahalle: ÅžÄ°FA - Sokak: ARPA
09:00 - 15:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â
Mahalle: POSTANE - Sokak: UÄžURLU
Mahalle: POSTANE - Sokak: SAÄžLIK
Mahalle: POSTANE - Sokak: BEGONYA
Mahalle: POSTANE - Sokak: ATASEV
Mahalle: POSTANE - Sokak: ASMA
09:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â
Mahalle: BATI - Sokak: GAZÄ°PAÅžA
Mahalle: AYDINTEPE
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: EVREN
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ÃœNSÄ°YET
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YURDAGÃœL
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: HUDUT
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: TERSANE
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BAÄžDAT
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GÃœNCEL
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DÄ°NÃ‡EL
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ÅžEHÄ°T KANBER KÃœTÃœK
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: Ã–ZNUR
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: 100. YIL
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YAVUZ
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ARI
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YEÅžÄ°LDERE
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DR. SADIK AHMET
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ÅžEHADET
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: TAYFUN
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GÄ°RNE
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: EROÄžLU
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DEMÄ°RCÄ°
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: VURAL
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KÃ–ÅžE
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GÃœLLE
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YEÅžÄ°LÃ‡AY
Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÃœLER
09:00 - 15:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â
Mahalle: POSTANE - Sokak: Ã–ÄžÃœT
Mahalle: POSTANE - Sokak: RAUF ORBAY
09:00 - 15:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â
Mahalle: POSTANE - Sokak: SAÄžLIK
Mahalle: POSTANE - Sokak: RAUF ORBAY
Ãœmraniye
11:15 - 13:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±nda
Mahalle: FATÄ°H SULTAN MEHMET - Sokak: YEÅžÄ°L VADÄ°Â
14:00 - 15:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±nda
Mahalle: FATÄ°H SULTAN MEHMET - Sokak: YEÅžÄ°L VADÄ°Â
09:30 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±nda
Mahalle: MADENLERÂ
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: DOÄžANÂ
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: MÃœNASÄ°PÂ
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: MÃœMTAZÂ
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: OLCAYÂ
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: 19 MAYISÂ
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: ILICAÂ
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: Ã‡Ä°Ã‡EKÂ
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: SAMETÂ
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: MAZHARÂ
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: GÃœNALANÂ
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: SULTAN VELEDÂ
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: YAVUZÂ
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: YILMAZÂ
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: BUSEÂ
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: GÃ–KDOÄžANÂ
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: KÃœBRAÂ
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: HACI LEYLA BÄ°NGÃ–LÂ
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: ZÄ°YAPAÅžAÂ
10:00 - 11:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±nda
Mahalle: FATÄ°H SULTAN MEHMET - Sokak: YEÅžÄ°L VADÄ°Â
Maltepe
09:30 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaMahalle: CEVÄ°ZLÄ°Â
Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: ESENYURTÂ
Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: ESENYURDUM Ã‡IKMAZIÂ
Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: KARAKAÅžÂ
Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: TARÃ‡Ä°N Ã‡IKMAZIÂ
Mahalle: BAÄžLARBAÅžI - Sokak: ESENYURTÂ
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ÃœskÃ¼dar
08:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â
Mahalle: KÃœÃ‡ÃœKSU - Sokak: HEKÄ°MBAÅžI Ã‡Ä°FTLÄ°K
09:00 - 11:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â
Mahalle: ACIBADEM
Mahalle: ALTUNÄ°ZADE - Sokak: TOPHANELÄ°OÄžLU
Mahalle: BARBAROS - Sokak: SEDEF
Mahalle: BARBAROS - Sokak: TOPHANELÄ°OÄžLU
11:30 - 13:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â
Mahalle: KURFALLI
Mahalle: MURATREÄ°S - Sokak: GAZÄ°
Mahalle: MURATREÄ°S - Sokak: SEBÄ°LCÄ° MOLLA
Mahalle: MURATREÄ°S - Sokak: TIKNEFES
Mahalle: MURATREÄ°S - Sokak: GÃœLSEV
Mahalle: MURATREÄ°S - Sokak: KONCAGÃœL
Mahalle: MURATREÄ°S - Sokak: ARAPGÃœL
Mahalle: MURATREÄ°S - Sokak: TAÅžKIRAN
Mahalle: MURATREÄ°S - Sokak: YENÄ°DERSHANE
Mahalle: MURATREÄ°S - Sokak: SÄ°LAHTARBAHÃ‡E
Mahalle: SELAMÄ° ALÄ° - Sokak: GÃ–RÃœMCE
Mahalle: SELAMÄ° ALÄ° - Sokak: CÄ°NALÄ°
Mahalle: SELAMÄ° ALÄ° - Sokak: MEKTEP
Mahalle: SELAMÄ° ALÄ° - Sokak: ÃœZÃœMKIZI
Mahalle: SELAMÄ° ALÄ° - Sokak: Ã‡AY
Mahalle: SELAMÄ° ALÄ° - Sokak: EKMEKÃ‡Ä°BAÅžI
Mahalle: SELAMÄ° ALÄ° - Sokak: GAZÄ°
Mahalle: SELAMÄ° ALÄ° - Sokak: KOZANOÄžLU
10:30 - 15:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â
Mahalle: CAMÄ°
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: YEÅžÄ°LÃ‡AM
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: AKIN
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: FERHATOÄžLU
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: MALKOÃ‡
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: KAHRAMAN
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: CAMÄ° ALTI SAYAL
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: MEHMET AKÄ°F ERSOY
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: BASÄ°RET
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: BAYRAKLI
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: VÄ°ZYON
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: BAHARCIK
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: AKAR
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: KAVAKLI
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: ASKAPTAN
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: KAZDAL
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: CAMÄ° ALTI SAYLAN
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: EMRAH
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: ALKAN
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: KÃœÃ‡ÃœK KARACA
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: HACI
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: ORHAN SEYFÄ° ORHON
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: Ã–ZEL
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: REÅžAT DOÄžAN
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: SAÄžLIK
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: TÃœRKÃ–ZÃœ
Mahalle: KULELÄ° - Sokak: YILMAZ
Mahalle: MEHMET AKÄ°F ERSOY
Mahalle: MEHMET AKÄ°F ERSOY - Sokak: AÄžASAR Ã‡IKMAZI
Mahalle: MEHMET AKÄ°F ERSOY - Sokak: AÄžASAR
Mahalle: MEHMET AKÄ°F ERSOY - Sokak: ARZU
Mahalle: MEHMET AKÄ°F ERSOY - Sokak: HANCI Ã‡IKMAZI
Mahalle: MEHMET AKÄ°F ERSOY - Sokak: GÄ°RESUN
Mahalle: MEHMET AKÄ°F ERSOY - Sokak: KÃœLTÃœR
Mahalle: MEHMET AKÄ°F ERSOY - Sokak: Ã‡AVUÅžOÄžLU
Mahalle: KÃœÃ‡ÃœK Ã‡AMLICA - Sokak: BAYIR Ã‡IKMAZI
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