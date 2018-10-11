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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
11.10.2018 - 09:23, Son GÃ¼ncelleme:

Ä°stanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaÅŸanÄ±yor... Elektrikler ne zaman gelecek?

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Ä°stanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaÅŸanÄ±yor... Elektrikler ne zaman gelecek?

Anadolu ve Avrupa YakasÄ±'ndaki birÃ§ok ilÃ§ede elektrik kesintisi yaÅŸanÄ±yor. BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek birÃ§ok ilÃ§eye elektrik verilemeyecek. BEDAÅž vr AYEDAÅž 11 Ekim PerÅŸembe tarihli planlÄ± elektrik kesintilerini internet sitesi Ã¼zerinden yayÄ±nladÄ±. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAÅž PLANLI KESÄ°NTÄ°

SEYYÄ°D Ã–MER Mh., KEÅžKEKÃ‡Ä° Sk., VEZÄ°R Cd., ÅžEHREMÄ°NÄ° Mh., SAÃ‡AKLI TÃœRBE Sk., Ä°BRAHÄ°M Ã‡AVUÅž Ã‡IKMAZI Sk., Ä°BRAHÄ°M Ã‡AVUÅž Sk., MEVLANAKAPI Cd., HACI ZÄ°HNÄ° EFENDÄ° Sk., KELAMÄ° TEKKESÄ° Sk., ZÄ°YA GÃ–KALP Sk., AHMET VEFÄ°KPAÅžA Cd., BAÅžVEKÄ°L Cd., GÃœNAYDIN Sk., KAYGULU BABA Sk., YUSUFÃ‡UK Sk., (FATÄ°H Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17446-2725 TM)

- ATAKÃ–Y 1. KISIM Mh., HALÄ°T ZÄ°YA UÅžAKLIGÄ°L Cd., (BAKIRKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 10:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17479-1001)

- KARTALTEPE Mh., AKSU Cd., KOÅžUYOLU Cd., (BAKIRKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17480-1736)

- AKÃ–REN Mh., (SÄ°LÄ°VRÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-18:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17491-23051 23168 23653 23073 23758 23751 23276 23074 23180 23753 23750 23598 23592 23589 23646 23628 23004 23498 23611 23351 23571 23278 23308 23479 23003 23159 )

- GAZÄ° Mh., 1449. Sk., (SULTANGAZÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-18:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17503-28507 tm)

- YENÄ°BOSNA MERKEZ Mh., SANAYÄ° Cd., 29 EKÄ°M Cd., (BAHÃ‡ELÄ°EVLER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17524-31501)

- YENÄ°BOSNA MERKEZ Mh., SANAYÄ° Cd., 29 EKÄ°M Cd., (BAHÃ‡ELÄ°EVLER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17525-31102)

- YENÄ°BOSNA MERKEZ Mh., 29 EKÄ°M Cd., KÃ–KNAR Sk., (BAHÃ‡ELÄ°EVLER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17526-31736)

- YENÄ°BOSNA MERKEZ Mh., SANAYÄ° Cd., (BAHÃ‡ELÄ°EVLER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17523-31202)

- GAZÄ°TEPE Mh., FABRÄ°KALAR Cd., KADIKÃ–Y Cd., (SÄ°LÄ°VRÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-18:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17553-26095-25926-25290-25421-25431-25703-25810-25634-26483-25734-25834-26511-26215-25409-25365-25432-25779-25828-25597-25266-26110-25595-25553)

- RAMÄ° CUMA Mh., YEÅžÄ°LÃ‡INAR Sk., ATABEY Sk., (EYÃœP Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-18:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17561-8025-8625-8310)

- EVLÄ°YA Ã‡ELEBÄ° Mh., BALYOZ Sk., (BEYOÄžLU Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 00:10-06:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17581-3803)

- YILDIZTABYA Mh., GÃœLSEVENLER Sk., GÃœLSERENLER Sk., TEMÄ°Z Sk., Ä°NKILAP Cd., AYBENÄ°Z Sk., YILDIZ Sk., (GAZÄ°OSMANPAÅžA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17578-28214 tm)

- GAZÄ° Mh., 1380/1. Sk., 1380. Sk., 1378. Sk., 1377/1. Sk., 1381/1. Sk., 1382. Sk., 1382/1. Sk., 1384/4. Sk., 1384/3. Sk., 1411. Sk., 1411/1. Sk., (SULTANGAZÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 12:00-18:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17579-29218 TM)

- TAÅžOLUK Mh., PAPATYA Sk., NERGÄ°S Sk., KAYRA Sk., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-18:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17587-28637)

- FATÄ°H Mh., ÃœNVERDÄ° Cd., 852. Sk., 879. Sk., 873. Sk., 872. Sk., URFALILAR Cd., 880. Sk., 881. Sk., 874. Sk., 875. Sk., 876. Sk., 963. Sk., 853. Sk., 854. Sk., 868. Sk., 877. Sk., 860. Sk., 859. Sk., 858. Sk., 857. Sk., 861. Sk., BAÄžLARÃ‡EÅžME Mh., ONDOKUZ MAYIS Bul., PINAR Mh., 1250. Sk., 1246. Sk., 1268. Sk., 1264. Sk., 1280. Sk., 1278. Sk., 1267. Sk., 1282. Sk., 1272. Sk., (ESENYURT Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:00-18:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17590-20611-21403-22382-21789)

- ORHAN GAZÄ° Mh., 1683. Sk., TUNÃ‡ Cd., HADIMKÃ–Y - Ä°STANBUL Cd., ISISO Cd., SANAYÄ° Cd., (ESENYURT Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 00:01-12:01 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17556-21030-21004-20450-20392-21562-20043-20421-22881-20497-27485-20421-)

- NAMIK KEMAL Mh., 121. Sk., ADÄ°LE NAÅžÄ°T Bul., (ESENYURT Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-18:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17603-20110)

- HADIMKÃ–Y Mh., HADIMKÃ–Y Cd., AYASOFYA Cd., YASSIÃ–REN Mh., MÃœHENDÄ°S Sk., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:00-18:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17613-20810-20720-20717-20718-20719-20723-20839-21911-22617)

- KOCA MUSTAFAPAÅžA Mh., ARAP KUYUSU Ã‡IKMAZI Sk., ARAP KUYUSU Sk., HACI HASANAÄžA MEKTEBÄ° Sk., HACI HÃœSEYÄ°N CAMÄ°Ä° Sk., KENNEDY Cd., NARLIKAPI Cd., NARLIKAPI Ã‡IKMAZI Sk., AKINCI Sk., GÃœMÃœÅž YÃœKSÃœK Sk., IÅžKIRLAK Sk., MUALLÄ°M FEVZÄ° Sk., NAZLI EBE Sk., NURÄ° EFENDÄ° Sk., ORG. ABDURRAHMAN NAFÄ°Z GÃœRMAN Cd., SABUNHANE Ã‡IKMAZI Sk., TARAKÃ‡I HÃœSNÃœ Sk., TÃœTÃœNLÃœK Sk., Ä°Ã‡ KALPAKÃ‡I Sk., BÃœYÃœK KULELÄ° Sk., YEDÄ°KULE Mh., BUCAKBAÅžI Ã‡IKMAZI Sk., KENNEDY Cd., MERMER KULE Sk., (FATÄ°H Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-21:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17601-2353 -2083-2149-2051)

- ÅžÄ°RÄ°NEVLER Mh., ADNAN KAHVECÄ° Bul., MEHMET AKÄ°F ERSOY Cd., MAREÅžAL FEVZÄ° Ã‡AKMAK 1. Sk., MAREÅžAL FEVZÄ° Ã‡AKMAK 2. Sk., MAREÅžAL FEVZÄ° Ã‡AKMAK 3. Sk., MAREÅžAL FEVZÄ° Ã‡AKMAK 4. Sk., MAREÅžAL FEVZÄ° Ã‡AKMAK 5. Sk., MAREÅžAL FEVZÄ° Ã‡AKMAK Cd., FETÄ°H Cd., YILDIRIM 1 Sk., NÄ°L Sk., FIRAT Sk., (BAHÃ‡ELÄ°EVLER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-18:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17605-071)

- BALABAN Mh., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-18:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17595-28612-28560-29066-28885)

- TÃœRKOBA Mh., KOOPERATÄ°FLER Cd., (BÃœYÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17611-24076)

- FATÄ°H Mh., BEGONYA 1 Sk., (BÃœYÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-18:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17612-22101)

- SELÄ°MPAÅžA Mh., HALASKARGAZÄ° Cd., MADEN Cd., FIRIN ARKASI Sk., MUSTAFA ORUÃ‡ Sk., SEMRA Ã–ZAL Cd., 1031. Sk., MEHMET AKÄ°F ERSOY Cd., KADÄ°R HAS Cd., Ä°ZZET GÃœRÃ‡AY Cd., VAPUR Sk., MEHTER Sk., ESKÄ° ÅžARAPHANE Sk., ZÄ°ÅžAN Sk., KALE ARKASI Sk., (SÄ°LÄ°VRÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17615-24148)

- YENÄ°KÃ–Y Mh., SULTAN Cd., TALATPAÅžA Cd., SAHÄ°L Cd., MADEN YOLU Cd., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-18:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(17618-28876)

AYEDAÅž PLANLI KESÄ°NTÄ°

Beykoz

08:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±nda

Mahalle: POSTANEÂ 
Mahalle: GÃ–KSU - Sokak: HEKÄ°MBAÅžI Ã‡Ä°FTLÄ°KÂ 
Mahalle: YENÄ° MAHALLE - Sokak: SÄ°VRÄ° Ã‡IKMAZIÂ 
Mahalle: YENÄ° MAHALLE - Sokak: CANSUÂ 
Mahalle: YENÄ° MAHALLE - Sokak: DÃœZENÂ 
Mahalle: YENÄ° MAHALLE - Sokak: MÄ°NEÂ 

09:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±nda
Mahalle: Ã‡Ä°ÄžDEM - Sokak: SUYOLU Ä°BRAHÄ°MBEYÂ 
Mahalle: Ã‡Ä°ÄžDEM - Sokak: KATIRCIÂ 
Mahalle: SOÄžUKSU - Sokak: KATIRCIÂ 

Ã‡ekmekÃ¶y

09:30 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaMahalle: KÃœPLÃœCEÂ 
Mahalle: MEHMET AKÄ°F - Sokak: DALYANÂ 
Mahalle: MEHMET AKÄ°F - Sokak: SULTANÂ 
Mahalle: MEHMET AKÄ°F - Sokak: ALINTERÄ°Â 
Mahalle: MEHMET AKÄ°F - Sokak: MESUTÂ 
Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN - Sokak: ESÄ°LAÂ 
Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN - Sokak: MESUTÂ 

Sancaktepe

09:00 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±nda,

Mahalle: ABDURRAHMANGAZÄ° - Sokak: MERALÂ 
Mahalle: MERVEÂ 
Mahalle: MERVE - Sokak: CENAPÂ 
Mahalle: MERVE - Sokak: ATATÃœRKÂ 

Kartal

13:00 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±nda

Mahalle: SOÄžANLIK YENÄ° - Sokak: ÅžEHÄ°T ERDEM KAYAKLIÂ 

09:30 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±nda

Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: FERMANÂ 
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: Ã‡Ä°LEÂ 
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: PARILTIÂ 
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: NÄ°HATÂ 
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: CEVÄ°ZÂ 
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: TUTKUÂ 
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: ÅžEREFÂ 
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: SENAÂ 
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: BEGÃœMÂ 
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: GÃœZELSUÂ 
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: ÅžEHÄ°T CÄ°HAN KIZILTAÅžÂ 

09:30 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±nda

Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: NERMÄ°NÂ 
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: GÃœZ Ã‡IKMAZIÂ 
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: Ã‡Ä°LEÂ 
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: ÅžEFKATÂ 
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: ÅžÃœKÃœRÂ 
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: NÄ°HATÂ 
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: YAZYURDUÂ 
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: SEDEFÂ 
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: CEVÄ°ZÂ 
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: TUTKUÂ 
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: HANEDANÂ 
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: ÅžEHÄ°T CÄ°HAN KIZILTAÅžÂ 
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ERDOÄžANÂ 

Tuzla

13:00 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â 

Mahalle: SOÄžANLIK YENÄ°
Mahalle: YAYLA - Sokak: KARTAL
Mahalle: POSTANE
Mahalle: ÅžÄ°FA - Sokak: HÃœKÃœMET
Mahalle: ÅžÄ°FA - Sokak: KEVSER
Mahalle: ÅžÄ°FA - Sokak: CÄ°HANGÄ°R
Mahalle: ÅžÄ°FA - Sokak: ATMACA
Mahalle: ÅžÄ°FA - Sokak: KIYMETLÄ°
Mahalle: ÅžÄ°FA - Sokak: SAKA
Mahalle: ÅžÄ°FA - Sokak: BALLI
Mahalle: ÅžÄ°FA - Sokak: ERBATUR
Mahalle: ÅžÄ°FA - Sokak: AYDAN
Mahalle: ÅžÄ°FA - Sokak: ARPA

09:00 - 15:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â 

Mahalle: POSTANE - Sokak: UÄžURLU
Mahalle: POSTANE - Sokak: SAÄžLIK
Mahalle: POSTANE - Sokak: BEGONYA
Mahalle: POSTANE - Sokak: ATASEV
Mahalle: POSTANE - Sokak: ASMA

09:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â

Mahalle: BATI - Sokak: GAZÄ°PAÅžA
Mahalle: AYDINTEPE
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: EVREN
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ÃœNSÄ°YET
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YURDAGÃœL
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: HUDUT
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: TERSANE
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BAÄžDAT
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GÃœNCEL
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DÄ°NÃ‡EL
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ÅžEHÄ°T KANBER KÃœTÃœK
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: Ã–ZNUR
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: 100. YIL
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YAVUZ
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ARI
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YEÅžÄ°LDERE
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DR. SADIK AHMET
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: ÅžEHADET
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: TAYFUN
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GÄ°RNE
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: EROÄžLU
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: DEMÄ°RCÄ°
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: VURAL
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KÃ–ÅžE
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GÃœLLE
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: YEÅžÄ°LÃ‡AY
Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÃœLER

09:00 - 15:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â 

Mahalle: POSTANE - Sokak: Ã–ÄžÃœT
Mahalle: POSTANE - Sokak: RAUF ORBAY

09:00 - 15:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â 

Mahalle: POSTANE - Sokak: SAÄžLIK
Mahalle: POSTANE - Sokak: RAUF ORBAY

Ãœmraniye

11:15 - 13:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±nda

Mahalle: FATÄ°H SULTAN MEHMET - Sokak: YEÅžÄ°L VADÄ°Â 
14:00 - 15:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±nda

Mahalle: FATÄ°H SULTAN MEHMET - Sokak: YEÅžÄ°L VADÄ°Â 
09:30 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±nda

Mahalle: MADENLERÂ 
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: DOÄžANÂ 
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: MÃœNASÄ°PÂ 
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: MÃœMTAZÂ 
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: OLCAYÂ 
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: 19 MAYISÂ 
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: ILICAÂ 
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: Ã‡Ä°Ã‡EKÂ 
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: SAMETÂ 
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: MAZHARÂ 
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: GÃœNALANÂ 
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: SULTAN VELEDÂ 
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: YAVUZÂ 
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: YILMAZÂ 
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: BUSEÂ 
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: GÃ–KDOÄžANÂ 
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: KÃœBRAÂ 
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: HACI LEYLA BÄ°NGÃ–LÂ 
Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: ZÄ°YAPAÅžAÂ 
10:00 - 11:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±nda

Mahalle: FATÄ°H SULTAN MEHMET - Sokak: YEÅžÄ°L VADÄ°Â 

Maltepe

09:30 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaMahalle: CEVÄ°ZLÄ°Â 
Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: ESENYURTÂ 
Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: ESENYURDUM Ã‡IKMAZIÂ 
Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: KARAKAÅžÂ 
Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: TARÃ‡Ä°N Ã‡IKMAZIÂ 
Mahalle: BAÄžLARBAÅžI - Sokak: ESENYURTÂ 

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ÃœskÃ¼dar

08:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â

Mahalle: KÃœÃ‡ÃœKSU - Sokak: HEKÄ°MBAÅžI Ã‡Ä°FTLÄ°K

09:00 - 11:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â

Mahalle: ACIBADEM
Mahalle: ALTUNÄ°ZADE - Sokak: TOPHANELÄ°OÄžLU
Mahalle: BARBAROS - Sokak: SEDEF
Mahalle: BARBAROS - Sokak: TOPHANELÄ°OÄžLU

11:30 - 13:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â

Mahalle: KURFALLI
Mahalle: MURATREÄ°S - Sokak: GAZÄ°
Mahalle: MURATREÄ°S - Sokak: SEBÄ°LCÄ° MOLLA
Mahalle: MURATREÄ°S - Sokak: TIKNEFES
Mahalle: MURATREÄ°S - Sokak: GÃœLSEV
Mahalle: MURATREÄ°S - Sokak: KONCAGÃœL
Mahalle: MURATREÄ°S - Sokak: ARAPGÃœL
Mahalle: MURATREÄ°S - Sokak: TAÅžKIRAN
Mahalle: MURATREÄ°S - Sokak: YENÄ°DERSHANE
Mahalle: MURATREÄ°S - Sokak: SÄ°LAHTARBAHÃ‡E
Mahalle: SELAMÄ° ALÄ° - Sokak: GÃ–RÃœMCE
Mahalle: SELAMÄ° ALÄ° - Sokak: CÄ°NALÄ°
Mahalle: SELAMÄ° ALÄ° - Sokak: MEKTEP
Mahalle: SELAMÄ° ALÄ° - Sokak: ÃœZÃœMKIZI
Mahalle: SELAMÄ° ALÄ° - Sokak: Ã‡AY
Mahalle: SELAMÄ° ALÄ° - Sokak: EKMEKÃ‡Ä°BAÅžI
Mahalle: SELAMÄ° ALÄ° - Sokak: GAZÄ°
Mahalle: SELAMÄ° ALÄ° - Sokak: KOZANOÄžLU

10:30 - 15:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â

Mahalle: CAMÄ°
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: YEÅžÄ°LÃ‡AM
Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: AKIN
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: FERHATOÄžLU
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: MALKOÃ‡
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: KAHRAMAN
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: CAMÄ° ALTI SAYAL
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: MEHMET AKÄ°F ERSOY
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: BASÄ°RET
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: BAYRAKLI
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: VÄ°ZYON
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: BAHARCIK
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: AKAR
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: KAVAKLI
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: ASKAPTAN
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: KAZDAL
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: CAMÄ° ALTI SAYLAN
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: EMRAH
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: ALKAN
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: KÃœÃ‡ÃœK KARACA
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: HACI
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: ORHAN SEYFÄ° ORHON
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: Ã–ZEL
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: REÅžAT DOÄžAN
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: SAÄžLIK
Mahalle: KÄ°RAZLITEPE - Sokak: TÃœRKÃ–ZÃœ
Mahalle: KULELÄ° - Sokak: YILMAZ
Mahalle: MEHMET AKÄ°F ERSOY
Mahalle: MEHMET AKÄ°F ERSOY - Sokak: AÄžASAR Ã‡IKMAZI
Mahalle: MEHMET AKÄ°F ERSOY - Sokak: AÄžASAR
Mahalle: MEHMET AKÄ°F ERSOY - Sokak: ARZU
Mahalle: MEHMET AKÄ°F ERSOY - Sokak: HANCI Ã‡IKMAZI
Mahalle: MEHMET AKÄ°F ERSOY - Sokak: GÄ°RESUN
Mahalle: MEHMET AKÄ°F ERSOY - Sokak: KÃœLTÃœR
Mahalle: MEHMET AKÄ°F ERSOY - Sokak: Ã‡AVUÅžOÄžLU
Mahalle: KÃœÃ‡ÃœK Ã‡AMLICA - Sokak: BAYIR Ã‡IKMAZI

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