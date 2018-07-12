İstanbul’un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor… Elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ ve AYEDAŞ, resmi sayfaları üzerinden elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri ve kesintilerin süresini paylaştı. İşte arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında elektrik verilemeyecek yerlerin listesi!

AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- KARADENİZ Mh., 1171. Sk., 1172. Sk., 1174. Sk., 1175. Sk., 1176. Sk., 1177. Sk., 1178. Sk., 1180. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15599-28408 tm)

- MERKEZ Mh., ATATÜRK Cd., UFUK Cd., KEMALİYE Sk., ALİ RUHİ BOZKIR Sk., BURÇAK Sk., EFE Sk., MEYDANCIK Sk., BÜLBÜL Sk., BOZKIR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15644-669)

- MERKEZ Mh., BAĞ Sk., BAHAR Sk., BAĞCI Sk., AYDINLAR Sk., TAYFUN Sk., BAĞLAR Cd., SOĞANLI Cd., FEVZİ ÇAKMAK Cd., DOĞANBEY Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15643-192)

- GÜZELTEPE Mh., EMEL Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15619-9164-İLGİLİ DEPARI)

- YENİ MAHALLE Mh., 530. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15700-28286 tm)

- BALIKYOLU Mh., 476. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:30-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15725-20509 DP:6)

- NİSBETİYE Mh., AYDIN Sk., BİRLİK Sk., FECRİ EBCİOĞLU Sk., SAYDAM Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15945-3517)

- YENİ MAHALLE Mh., 539. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15831-28286 tm)

- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 1997. Sk., 1995. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15859-20308)

- BALABANAĞA Mh., BEYAZIT Mh., BİNBİRDİREK Mh., EMİN SİNAN Mh., MESİHPAŞA Mh., MİMAR HAYRETTİN Mh., MİMAR KEMALETTİN Mh., SARAÇ İSHAK Mh., SULTAN AHMET Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 00:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15845-2101 BEYAZIT İTM)

- KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., GÜMRÜK Sk., KEMANKEŞ Cd., RIHTIM Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15875-3167)

- BAHŞAYİŞ Mh., ATABEY Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15915-23593 23503)

- GAZİ Mh., 1425. Sk., YUNUS EMRE Mh., 1383. Sk., 1383/1. Sk., 1384/2. Sk., 1387/1. Sk., 1387. Sk., 1388. Sk., 1386. Sk., 1388/1. Sk., 1389. Sk., 1390. Sk., 1389/1. Sk., 1391. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15932-28001 TM)

- NİSBETİYE Mh., AYDIN Sk., BİRLİK Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15946-3868)

- HABİBLER Mh., 2705. Sk., 2706. Sk., 2707. Sk., 2708. Sk., 2710. Sk., 2714. Sk., 2714/1. Sk., 2721. Sk., 2721/1. Sk., 2721/2. Sk., 2721/3. Sk., 2722. Sk., A-1 Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15931-28968 TM )

- FENER Mh., MUSTAFA KEMAL Cd.DESİ Sk., SISKA Sk., FENER KAYNAK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15937-26004-25980-25827)

- BÜYÜK ÇAVUŞLU Mh., İSTANBUL Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15935-25841-25024-26005-25025-25191-26379-25086-25775-25987)

- EMİRGAN Mh., BOYACIKÖY YOKUŞU Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15958-4490)

- AKAT Mh., CUMHURİYET Cd., MAYA Sk., ÖZTÜRK Sk., SİTE Sk., ŞEHİT ERDOĞAN İBAN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15947-3865)

- AKAT Mh., MAYA Sk., ÖZTÜRK Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15948-3979)

- LEVAZIM Mh., KORU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15944-3155)

- LEVENT Mh., ÜSTZEREN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15949-3962)

- LEVENT Mh., ALTZEREN Sk., ÜLGEN Sk., EBULULA MARDİN Cd., KRİZANTEM Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15950-3568)

- DURSUNKÖY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15951-29600)

- GÜMÜŞDERE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15953-4390-4325-4606)

ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

ATAŞEHİR

09:30 - 17:30 saat aralığında Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 10.

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: FERAH FEZA

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YAŞAM

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEVBAHAR

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: LALEGÜL

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: BİLGE 09:00 - 19:00 saat aralığında Mahalle: BARBAROS - Sokak: GÜL

Mahalle: BARBAROS - Sokak: MİMAR SİNAN

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: CEM

Mahalle: KAYIŞDAĞI

Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: ACAR

Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: SERİN

Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: SÜTÇÜBEY

Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: YEL DEĞİRMENİ

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BAYIR

Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERHAN

Mahalle: MEVLANA - Sokak: ŞEBNEM

Mahalle: MEVLANA - Sokak: KUŞKONMAZ

Mahalle: MEVLANA - Sokak: MANOLYAM

Mahalle: MEVLANA - Sokak: SAKARYA

Mahalle: MEVLANA - Sokak: SERKAN

Mahalle: MEVLANA - Sokak: NAMIK KEMAL

Mahalle: MİMAR SİNAN

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MUTLULUK

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: USTA

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKGÜVERCİN

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ANIL

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MEHTAP

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ACAR

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ATLAS

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AYBEK

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ORTABAYIR

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İSMAİL CEM

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİLEK

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ENDERBEY

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLBEYAZ

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KEMAL PAŞA

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KÜBRA

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇELEBİ MEHMET PAŞA

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞAHİNBEY

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SARI

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELVİ

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TEPE

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: UFUK

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NADİRBEY

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BETÜL

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İBRAHİM

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIBRIS

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AYAZOĞLU

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NAMIK KEMAL

BEYKOZ

09:00 - 17:00 saat aralığında Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: HÜRMET ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: TUR

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: İDRAK ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: TURUNÇ ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAĞMUR

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: SÖĞÜTLÜ ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAZICISUYU

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ŞİRİN ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KİREÇOCAĞI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ATEŞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇAKMAK ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: FIRIN

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇARDAK

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KARAYEL

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: OTLU

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: NAZIM TUR 09:00 - 17:00 saat aralığında Mahalle: BOZHANE

Mahalle: BOZHANE - Sokak: BAYIRBAŞI

Mahalle: BOZHANE - Sokak: GÖLLÜ

Mahalle: BOZHANE - Sokak: KAPADOKYA

Mahalle: BOZHANE - Sokak: BOZHANE

Mahalle: BOZHANE - Sokak: FEDAKAR ÇIKMAZI

Mahalle: BOZHANE - Sokak: PARK ÇIKMAZI

Mahalle: BOZHANE - Sokak: KILIÇLI

Mahalle: BOZHANE - Sokak: ÇARŞI

Mahalle: BOZHANE - Sokak: GÖNEN

Mahalle: BOZHANE - Sokak: ÇATALCA

Mahalle: BOZHANE - Sokak: KUYUBAŞI

Mahalle: BOZHANE - Sokak: SEYDİŞEHİR

Mahalle: BOZHANE - Sokak: BAKKAL ÇIKMAZI

Mahalle: BOZHANE - Sokak: BOZHANE YOLU

Mahalle: GÖLLÜ

Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: GÖLLÜ

Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: BARAJ YOLU

Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: YARDIMSEVER

Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: VAKIF

Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: DAYIBEY

Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: DEREBOYU YOLU

Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: ZIPKIN

ÇEKMEKÖY

09:00 - 10:30 saat aralığında Mahalle: MERKEZ

Mahalle: MERKEZ

Mahalle: MERKEZ - Sokak: SALİH

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÜSKÜDAR

Mahalle: MERKEZ - Sokak: HANÖZÜ

Mahalle: MERKEZ - Sokak: SELİMİYE

Mahalle: MERKEZ - Sokak: TUĞRA ÇIKMAZI

Mahalle: MERKEZ - Sokak: NİLAY

Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: ÖNCÜ 16:00 - 17:30 saat aralığında Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÜSKÜDAR

Mahalle: MERKEZ - Sokak: SELİMİYE

Mahalle: MERKEZ - Sokak: AKSÖĞÜT

Mahalle: MERKEZ - Sokak: RECEP YAZICIOĞLU 14:15 - 15:45 saat aralığında Mahalle: MERKEZ - Sokak: SELİMİYE

Mahalle: MERKEZ - Sokak: RECEP YAZICIOĞLU 10:45 - 12:15 saat aralığında Mahalle: SARAY

Mahalle: MERKEZ - Sokak: SELİMİYE

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇAVUŞBAŞI

Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: ÖNCÜ 12:30 - 14:00 saat aralığında Mahalle: CUMHURİYET

Mahalle: MERKEZ - Sokak: SELİMİYE

Mahalle: MERKEZ - Sokak: BALLICA 11:30 - 12:30 saat aralığında Mahalle: MERKEZ - Sokak: NALAN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞAHİNTEPE

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞİRİN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: DELİCEPINAR

Mahalle: MERKEZ - Sokak: GÜLBEYAZ

Mahalle: MERKEZ - Sokak: TAŞKALE

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ADATEPE

Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖROĞLU

Mahalle: MERKEZ - Sokak: NUMAN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇELEBİ ÇIKMAZI

Mahalle: MERKEZ - Sokak: KARAHAN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: AY

Mahalle: MERKEZ - Sokak: GAFFAR

Mahalle: MERKEZ - Sokak: NİDA 12:45 - 13:45 saat aralığında Mahalle: MERKEZ - Sokak: ZAFER

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇALIŞKAN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: BİRLİK

Mahalle: MERKEZ - Sokak: GÜRCAN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: KANDİL

Mahalle: MERKEZ - Sokak: KARATAŞ

Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖROĞLU

Mahalle: MERKEZ - Sokak: MENTEŞE

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ZÜMRE

Mahalle: MERKEZ - Sokak: BARTU

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAMOLUK

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ALLI

Mahalle: MERKEZ - Sokak: GÜLSEREN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: TUNCER

Mahalle: MERKEZ - Sokak: SUCULAR

Mahalle: MERKEZ - Sokak: KAŞIKOTU

Mahalle: MERKEZ - Sokak: NİDA 15:15 - 16:15 saat aralığında Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI

Mahalle: MERKEZ - Sokak: EREN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖROĞLU

Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖRFEZ ÇIKMAZI

Mahalle: MERKEZ - Sokak: GÜLBAĞI ÇIKMAZI

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ

Mahalle: MERKEZ - Sokak: YEŞİLTEPE 14:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇALIŞKAN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞAHİNTEPE

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞİRİN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: BİRLİK

Mahalle: MERKEZ - Sokak: KARATAŞ

Mahalle: MERKEZ - Sokak: KEÇİAĞILI

Mahalle: MERKEZ - Sokak: KIZILKAYA

Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖROĞLU

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ESENYURT

Mahalle: MERKEZ - Sokak: OKAN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: KARAHAN 10:15 - 11:15 saat aralığında Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ATIŞ

Mahalle: MERKEZ - Sokak: EREN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖROĞLU

Mahalle: MERKEZ - Sokak: HANZADE

Mahalle: MERKEZ - Sokak: BİLGE

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ENGİN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: CANVER

Mahalle: MERKEZ - Sokak: AYTEKİN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ABANT

Mahalle: MERKEZ - Sokak: KALENDER

Mahalle: MERKEZ - Sokak: EKİM

Mahalle: MERKEZ - Sokak: YAKUT 09:00 - 10:00 saat aralığında Mahalle: MERKEZ

Mahalle: MERKEZ - Sokak: TÜRBAN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÖZLEM

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÜSKÜDAR

Mahalle: MERKEZ - Sokak: BAL

Mahalle: MERKEZ - Sokak: BERAT

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ENES

Mahalle: MERKEZ - Sokak: İMREN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: CANVER

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ARDA

Mahalle: MERKEZ - Sokak: SÜLEYMANİYE

Mahalle: MERKEZ - Sokak: EKİM

Mahalle: MERKEZ - Sokak: BETÜL

KARTAL

15:00 - 18:00 saat aralığında Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLDEN

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ASIR

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ARALIK

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SEYYAH

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: NİLAY

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AHUDUDU

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DEĞERLİ

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: HACI KAHYA

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKASYAAĞACI

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKAY

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYDOS

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AYBARS

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: SAMANDIRA

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ÖĞRETMEN

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ÇEMEN

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YAKAMOZ

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: NURLU

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: MANZARA

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: KADEM

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ÇALKANTI

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: DENİZGÜLÜ

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: MEKAN

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: TARÇIN

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: GÜLDEN

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: PAŞAZADE

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ÜZÜMCÜ

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: VELİDAYI

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: PELİT

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ŞAHLAN

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ASLAN

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YEŞİLBAĞ

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: LÜLE

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: TAKVA

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ARAKLI

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: DEREÜSTÜ

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: TULUMBA

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: DEĞERLİ

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: AYDOS

Mahalle: YUKARI - Sokak: BAYIR 10:00 - 13:00 saat aralığında Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MADIMAK

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SADABAT

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SOYSAL

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TAŞEREN

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BERGÜZAR

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYDOS 12:00 - 16:00 saat aralığında Mahalle: ATALAR - Sokak: YASEMİN

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: HAZAR

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLDEN

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MİHRACE

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKKALE

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BOĞAZİÇİ

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLNİHAL

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KADER

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: YAMAÇ

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KAR ÇIKMAZI

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ASIR

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ARALIK

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TERMAL

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: NİLAY

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AHUDUDU

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AÇIKGÖZ

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AÇIKYOL

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKINCI

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKKİRAZ

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇAMOLUK

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYDOS

Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: AKDENİZ

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YÜREK KAYALAR

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ÖZYURT

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: GÜLDEN

Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: SARRAF 14:00 - 17:30 saat aralığında Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: HAZAR

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ALTINÇAY

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: VEZİR ÇEŞME

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TEKEBAYIRI

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SEYRAN

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BABACAN

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: HAVADAR

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLFEM

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: NEHİR

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇAPA

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TALEBE

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DEĞERLİ

Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: DAĞ

TUZLA

12:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: YAYLA - Sokak: NESLİGÜL

Mahalle: POSTANE - Sokak: GÖKDENİZ

Mahalle: POSTANE - Sokak: DALGAKIRAN

Mahalle: POSTANE - Sokak: ELİF

Mahalle: POSTANE - Sokak: BADEM

Mahalle: POSTANE - Sokak: ULUHAN

Mahalle: POSTANE - Sokak: YILDIZLAR 15:00 - 18:00 saat aralığında Mahalle: YAYLA - Sokak: IŞIKLAR

Mahalle: YAYLA - Sokak: GÜRKAN

Mahalle: YAYLA - Sokak: SANCAKTAR

Mahalle: YAYLA - Sokak: PAZAR

Mahalle: YAYLA - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK

Mahalle: YAYLA - Sokak: LÜTUF

Mahalle: YAYLA - Sokak: ALİ İHSAN PAŞA

Mahalle: AYDINLI - Sokak: UYGAR 12:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: YAYLA - Sokak: YENİÇERİ

Mahalle: YAYLA - Sokak: HAKİKAT

Mahalle: YAYLA - Sokak: ÖZAYDIN

Mahalle: YAYLA - Sokak: KARAOĞLAN

Mahalle: YAYLA - Sokak: BARIŞ

Mahalle: YAYLA - Sokak: VATAN

Mahalle: YAYLA - Sokak: SARNIÇ

Mahalle: POSTANE - Sokak: AŞİYAN

Mahalle: POSTANE - Sokak: GÜLTEN

Mahalle: POSTANE - Sokak: YILDIZLAR

Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: GÜVERCİN 15:00 - 18:00 saat aralığında Mahalle: YAYLA - Sokak: NİZAM

Mahalle: YAYLA - Sokak: ERLER

Mahalle: YAYLA - Sokak: LÜTUF

Mahalle: YAYLA - Sokak: EBRU

Mahalle: YAYLA - Sokak: AYSEV

Mahalle: AYDINLI - Sokak: MİMOZA

ÜMRANİYE

14:15 - 15:15 saat aralığında Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KIBLE

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KULE

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KIZKALESİ

Mahalle: TATLISU - Sokak: GÖKSU

Mahalle: TATLISU - Sokak: MÜNEVVER

Mahalle: TATLISU - Sokak: TEZCAN

Mahalle: TATLISU - Sokak: ÇETİN 11:30 - 14:00 saat aralığında Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: MÜNEVVER

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KULE

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KALE

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TURCAN

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: HENDEM

ÜSKÜDAR