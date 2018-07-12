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    İstanbul’un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor… Elektrikler ne zaman gelecek?

    Hürriyet Haber
    12.07.2018 - 12:30 | Son Güncelleme:

    İstanbul’dan elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki pek çok ilçeye bakım-onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. Peki, kesintiler ne kadar sürecek? Elektrikler ne zaman gelecek?

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, resmi sayfaları üzerinden elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri ve kesintilerin süresini paylaştı. İşte arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında elektrik verilemeyecek yerlerin listesi!

    AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

    - KARADENİZ Mh., 1171. Sk., 1172. Sk., 1174. Sk., 1175. Sk., 1176. Sk., 1177. Sk., 1178. Sk., 1180. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15599-28408 tm)

    - MERKEZ Mh., ATATÜRK Cd., UFUK Cd., KEMALİYE Sk., ALİ RUHİ BOZKIR Sk., BURÇAK Sk., EFE Sk., MEYDANCIK Sk., BÜLBÜL Sk., BOZKIR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15644-669)

    - MERKEZ Mh., BAĞ Sk., BAHAR Sk., BAĞCI Sk., AYDINLAR Sk., TAYFUN Sk., BAĞLAR Cd., SOĞANLI Cd., FEVZİ ÇAKMAK Cd., DOĞANBEY Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15643-192)

    - GÜZELTEPE Mh., EMEL Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15619-9164-İLGİLİ DEPARI)

    - YENİ MAHALLE Mh., 530. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15700-28286 tm)

    - BALIKYOLU Mh., 476. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:30-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15725-20509 DP:6)

    - NİSBETİYE Mh., AYDIN Sk., BİRLİK Sk., FECRİ EBCİOĞLU Sk., SAYDAM Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15945-3517)

    - YENİ MAHALLE Mh., 539. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15831-28286 tm)

    - BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 1997. Sk., 1995. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15859-20308)

    - BALABANAĞA Mh., BEYAZIT Mh., BİNBİRDİREK Mh., EMİN SİNAN Mh., MESİHPAŞA Mh., MİMAR HAYRETTİN Mh., MİMAR KEMALETTİN Mh., SARAÇ İSHAK Mh., SULTAN AHMET Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 00:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15845-2101 BEYAZIT İTM)

    - KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., GÜMRÜK Sk., KEMANKEŞ Cd., RIHTIM Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15875-3167)

    - BAHŞAYİŞ Mh., ATABEY Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15915-23593 23503)

    - GAZİ Mh., 1425. Sk., YUNUS EMRE Mh., 1383. Sk., 1383/1. Sk., 1384/2. Sk., 1387/1. Sk., 1387. Sk., 1388. Sk., 1386. Sk., 1388/1. Sk., 1389. Sk., 1390. Sk., 1389/1. Sk., 1391. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15932-28001 TM)

    - NİSBETİYE Mh., AYDIN Sk., BİRLİK Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15946-3868)

    - HABİBLER Mh., 2705. Sk., 2706. Sk., 2707. Sk., 2708. Sk., 2710. Sk., 2714. Sk., 2714/1. Sk., 2721. Sk., 2721/1. Sk., 2721/2. Sk., 2721/3. Sk., 2722. Sk., A-1 Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15931-28968 TM )

    - FENER Mh., MUSTAFA KEMAL Cd.DESİ Sk., SISKA Sk., FENER KAYNAK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15937-26004-25980-25827)

    - BÜYÜK ÇAVUŞLU Mh., İSTANBUL Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15935-25841-25024-26005-25025-25191-26379-25086-25775-25987)

    - EMİRGAN Mh., BOYACIKÖY YOKUŞU Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15958-4490)

    - AKAT Mh., CUMHURİYET Cd., MAYA Sk., ÖZTÜRK Sk., SİTE Sk., ŞEHİT ERDOĞAN İBAN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15947-3865)

    - AKAT Mh., MAYA Sk., ÖZTÜRK Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15948-3979)

    - LEVAZIM Mh., KORU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15944-3155)

    - LEVENT Mh., ÜSTZEREN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15949-3962)

    - LEVENT Mh., ALTZEREN Sk., ÜLGEN Sk., EBULULA MARDİN Cd., KRİZANTEM Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15950-3568)

    - DURSUNKÖY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15951-29600)

    - GÜMÜŞDERE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15953-4390-4325-4606)

    ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

    ATAŞEHİR

    09:30 - 17:30 saat aralığındaMahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 10. 
    Mahalle: ÖRNEK - Sokak: FERAH FEZA 
    Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YAŞAM 
    Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEVBAHAR 
    Mahalle: ÖRNEK - Sokak: LALEGÜL 
    Mahalle: ÖRNEK - Sokak: BİLGE 
    09:00 - 19:00 saat aralığındaMahalle: BARBAROS - Sokak: GÜL 
    Mahalle: BARBAROS - Sokak: MİMAR SİNAN 
    Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: CEM 
    Mahalle: KAYIŞDAĞI 
    Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: ACAR 
    Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: SERİN 
    Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: SÜTÇÜBEY 
    Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: YEL DEĞİRMENİ 
    Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BAYIR 
    Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERHAN 
    Mahalle: MEVLANA - Sokak: ŞEBNEM 
    Mahalle: MEVLANA - Sokak: KUŞKONMAZ 
    Mahalle: MEVLANA - Sokak: MANOLYAM 
    Mahalle: MEVLANA - Sokak: SAKARYA 
    Mahalle: MEVLANA - Sokak: SERKAN 
    Mahalle: MEVLANA - Sokak: NAMIK KEMAL 
    Mahalle: MİMAR SİNAN 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MUTLULUK 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: USTA 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKGÜVERCİN 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ANIL 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MEHTAP 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ACAR 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ATLAS 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AYBEK 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ORTABAYIR 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İSMAİL CEM 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİLEK 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ENDERBEY 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLBEYAZ 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KEMAL PAŞA 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KÜBRA 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇELEBİ MEHMET PAŞA 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞAHİNBEY 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SARI 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELVİ 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TEPE 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: UFUK 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NADİRBEY 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BETÜL 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İBRAHİM 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIBRIS 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AYAZOĞLU 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NAMIK KEMAL 

     

    BEYKOZ

    09:00 - 17:00 saat aralığındaMahalle: ÇUBUKLU - Sokak: HÜRMET ÇIKMAZI 
    Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: TUR 
    Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: İDRAK ÇIKMAZI 
    Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: TURUNÇ ÇIKMAZI 
    Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAĞMUR 
    Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: SÖĞÜTLÜ ÇIKMAZI 
    Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAZICISUYU 
    Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ŞİRİN ÇIKMAZI 
    Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KİREÇOCAĞI 
    Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ATEŞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI 
    Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇAKMAK ÇIKMAZI 
    Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: FIRIN 
    Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇARDAK 
    Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KARAYEL 
    Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: OTLU 
    Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: NAZIM TUR 
    09:00 - 17:00 saat aralığındaMahalle: BOZHANE 
    Mahalle: BOZHANE - Sokak: BAYIRBAŞI 
    Mahalle: BOZHANE - Sokak: GÖLLÜ 
    Mahalle: BOZHANE - Sokak: KAPADOKYA 
    Mahalle: BOZHANE - Sokak: BOZHANE 
    Mahalle: BOZHANE - Sokak: FEDAKAR ÇIKMAZI 
    Mahalle: BOZHANE - Sokak: PARK ÇIKMAZI 
    Mahalle: BOZHANE - Sokak: KILIÇLI 
    Mahalle: BOZHANE - Sokak: ÇARŞI 
    Mahalle: BOZHANE - Sokak: GÖNEN 
    Mahalle: BOZHANE - Sokak: ÇATALCA 
    Mahalle: BOZHANE - Sokak: KUYUBAŞI 
    Mahalle: BOZHANE - Sokak: SEYDİŞEHİR 
    Mahalle: BOZHANE - Sokak: BAKKAL ÇIKMAZI 
    Mahalle: BOZHANE - Sokak: BOZHANE YOLU 
    Mahalle: GÖLLÜ 
    Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: GÖLLÜ 
    Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: BARAJ YOLU 
    Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: YARDIMSEVER 
    Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: VAKIF 
    Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: DAYIBEY 
    Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: DEREBOYU YOLU 
    Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: ZIPKIN 

    ÇEKMEKÖY

    09:00 - 10:30 saat aralığındaMahalle: MERKEZ 
    Mahalle: MERKEZ 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: SALİH 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÜSKÜDAR 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: HANÖZÜ 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: SELİMİYE 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: TUĞRA ÇIKMAZI 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: NİLAY 
    Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: ÖNCÜ 
    16:00 - 17:30 saat aralığındaMahalle: MERKEZ - Sokak: ÜSKÜDAR 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: SELİMİYE 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: AKSÖĞÜT 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: RECEP YAZICIOĞLU 
    14:15 - 15:45 saat aralığındaMahalle: MERKEZ - Sokak: SELİMİYE 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: RECEP YAZICIOĞLU 
    10:45 - 12:15 saat aralığındaMahalle: SARAY 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: SELİMİYE 
    Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇAVUŞBAŞI 
    Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: ÖNCÜ 
    12:30 - 14:00 saat aralığındaMahalle: CUMHURİYET 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: SELİMİYE 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: BALLICA 
    11:30 - 12:30 saat aralığındaMahalle: MERKEZ - Sokak: NALAN 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞAHİNTEPE 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞİRİN 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: DELİCEPINAR 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: GÜLBEYAZ 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: TAŞKALE 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: ADATEPE 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖROĞLU 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: NUMAN 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇELEBİ ÇIKMAZI 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: KARAHAN 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: AY 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: GAFFAR 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: NİDA 
    12:45 - 13:45 saat aralığındaMahalle: MERKEZ - Sokak: ZAFER 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇALIŞKAN 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: BİRLİK 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: GÜRCAN 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: KANDİL 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: KARATAŞ 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖROĞLU 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: MENTEŞE 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: ZÜMRE 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: BARTU 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAMOLUK 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: ALLI 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: GÜLSEREN 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: TUNCER 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: SUCULAR 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: KAŞIKOTU 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: NİDA 
    15:15 - 16:15 saat aralığındaMahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: EREN 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖROĞLU 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖRFEZ ÇIKMAZI 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: GÜLBAĞI ÇIKMAZI 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: YEŞİLTEPE 
    14:00 - 15:00 saat aralığındaMahalle: MERKEZ - Sokak: ÇALIŞKAN 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞAHİNTEPE 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞİRİN 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: BİRLİK 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: KARATAŞ 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: KEÇİAĞILI 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: KIZILKAYA 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖROĞLU 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: ESENYURT 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: OKAN 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: KARAHAN 
    10:15 - 11:15 saat aralığındaMahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: ATIŞ 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: EREN 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖROĞLU 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: HANZADE 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: BİLGE 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: ENGİN 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: CANVER 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: AYTEKİN 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: ABANT 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: KALENDER 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: EKİM 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: YAKUT 
    09:00 - 10:00 saat aralığındaMahalle: MERKEZ 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: TÜRBAN 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÖZLEM 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÜSKÜDAR 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: BAL 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: BERAT 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: ENES 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: İMREN 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: CANVER 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: ARDA 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: SÜLEYMANİYE 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: EKİM 
    Mahalle: MERKEZ - Sokak: BETÜL 

    KARTAL

    15:00 - 18:00 saat aralığındaMahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLDEN 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ASIR 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ARALIK 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SEYYAH 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: NİLAY 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AHUDUDU 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DEĞERLİ 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: HACI KAHYA 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKASYAAĞACI 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKAY 
    Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYDOS 
    Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AYBARS 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: SAMANDIRA 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ÖĞRETMEN 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ÇEMEN 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YAKAMOZ 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: NURLU 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: MANZARA 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: KADEM 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ÇALKANTI 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: DENİZGÜLÜ 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: MEKAN 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: TARÇIN 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: GÜLDEN 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: PAŞAZADE 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ÜZÜMCÜ 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: VELİDAYI 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: PELİT 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ŞAHLAN 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ASLAN 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YEŞİLBAĞ 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: LÜLE 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: TAKVA 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ARAKLI 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: DEREÜSTÜ 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: TULUMBA 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: DEĞERLİ 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: AYDOS 
    Mahalle: YUKARI - Sokak: BAYIR 
    10:00 - 13:00 saat aralığındaMahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MADIMAK 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SADABAT 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SOYSAL 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TAŞEREN 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BERGÜZAR 
    Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYDOS 
    12:00 - 16:00 saat aralığındaMahalle: ATALAR - Sokak: YASEMİN 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: HAZAR 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLDEN 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MİHRACE 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKKALE 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BOĞAZİÇİ 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLNİHAL 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KADER 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: YAMAÇ 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KAR ÇIKMAZI 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ASIR 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ARALIK 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TERMAL 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: NİLAY 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AHUDUDU 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AÇIKGÖZ 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AÇIKYOL 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKINCI 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKKİRAZ 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇAMOLUK 
    Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYDOS 
    Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: AKDENİZ 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YÜREK KAYALAR 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ÖZYURT 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: GÜLDEN 
    Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: SARRAF 
    14:00 - 17:30 saat aralığındaMahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: HAZAR 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ALTINÇAY 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: VEZİR ÇEŞME 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TEKEBAYIRI 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SEYRAN 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BABACAN 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: HAVADAR 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLFEM 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: NEHİR 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇAPA 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TALEBE 
    Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DEĞERLİ 
    Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: DAĞ 

    TUZLA

    12:00 - 15:00 saat aralığındaMahalle: YAYLA - Sokak: NESLİGÜL 
    Mahalle: POSTANE - Sokak: GÖKDENİZ 
    Mahalle: POSTANE - Sokak: DALGAKIRAN 
    Mahalle: POSTANE - Sokak: ELİF 
    Mahalle: POSTANE - Sokak: BADEM 
    Mahalle: POSTANE - Sokak: ULUHAN 
    Mahalle: POSTANE - Sokak: YILDIZLAR 
    15:00 - 18:00 saat aralığındaMahalle: YAYLA - Sokak: IŞIKLAR 
    Mahalle: YAYLA - Sokak: GÜRKAN 
    Mahalle: YAYLA - Sokak: SANCAKTAR 
    Mahalle: YAYLA - Sokak: PAZAR 
    Mahalle: YAYLA - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK 
    Mahalle: YAYLA - Sokak: LÜTUF 
    Mahalle: YAYLA - Sokak: ALİ İHSAN PAŞA 
    Mahalle: AYDINLI - Sokak: UYGAR 
    12:00 - 15:00 saat aralığındaMahalle: YAYLA - Sokak: YENİÇERİ 
    Mahalle: YAYLA - Sokak: HAKİKAT 
    Mahalle: YAYLA - Sokak: ÖZAYDIN 
    Mahalle: YAYLA - Sokak: KARAOĞLAN 
    Mahalle: YAYLA - Sokak: BARIŞ 
    Mahalle: YAYLA - Sokak: VATAN 
    Mahalle: YAYLA - Sokak: SARNIÇ 
    Mahalle: POSTANE - Sokak: AŞİYAN 
    Mahalle: POSTANE - Sokak: GÜLTEN 
    Mahalle: POSTANE - Sokak: YILDIZLAR 
    Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: GÜVERCİN 
    15:00 - 18:00 saat aralığındaMahalle: YAYLA - Sokak: NİZAM 
    Mahalle: YAYLA - Sokak: ERLER 
    Mahalle: YAYLA - Sokak: LÜTUF 
    Mahalle: YAYLA - Sokak: EBRU 
    Mahalle: YAYLA - Sokak: AYSEV 
    Mahalle: AYDINLI - Sokak: MİMOZA 

    ÜMRANİYE

    14:15 - 15:15 saat aralığındaMahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KIBLE 
    Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KULE 
    Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KIZKALESİ 
    Mahalle: TATLISU - Sokak: GÖKSU 
    Mahalle: TATLISU - Sokak: MÜNEVVER 
    Mahalle: TATLISU - Sokak: TEZCAN 
    Mahalle: TATLISU - Sokak: ÇETİN 
    11:30 - 14:00 saat aralığındaMahalle: ŞERİFALİ - Sokak: MÜNEVVER 
    Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KULE 
    Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KALE 
    Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TURCAN 
    Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: HENDEM 

    ÜSKÜDAR

    09:30 - 17:00 saat aralığındaMahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ÇENGELKÖY HAMAM ÇEŞMESİ 
    Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ÇENGELKÖY KUYU 
    Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ÇENGELOĞLU 
    10:00 - 15:00 saat aralığındaMahalle: ALTUNİZADE - Sokak: SIRMAPERDE 
    Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: YETİMHANE 
    Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: BAYRAMAĞA 
    Mahalle: BARBAROS - Sokak: GÜLBAHÇE 
    Mahalle: BARBAROS - Sokak: VEYSİPAŞA 

    Etiketler: elektrikler ne zaman gelecek , istanbul elektrik kesintisi
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