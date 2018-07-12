İstanbul’un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor… Elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ ve AYEDAŞ, resmi sayfaları üzerinden elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri ve kesintilerin süresini paylaştı. İşte arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında elektrik verilemeyecek yerlerin listesi!
AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
- KARADENİZ Mh., 1171. Sk., 1172. Sk., 1174. Sk., 1175. Sk., 1176. Sk., 1177. Sk., 1178. Sk., 1180. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15599-28408 tm)
- MERKEZ Mh., ATATÜRK Cd., UFUK Cd., KEMALİYE Sk., ALİ RUHİ BOZKIR Sk., BURÇAK Sk., EFE Sk., MEYDANCIK Sk., BÜLBÜL Sk., BOZKIR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15644-669)
- MERKEZ Mh., BAĞ Sk., BAHAR Sk., BAĞCI Sk., AYDINLAR Sk., TAYFUN Sk., BAĞLAR Cd., SOĞANLI Cd., FEVZİ ÇAKMAK Cd., DOĞANBEY Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15643-192)
- GÜZELTEPE Mh., EMEL Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15619-9164-İLGİLİ DEPARI)
- YENİ MAHALLE Mh., 530. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15700-28286 tm)
- BALIKYOLU Mh., 476. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:30-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15725-20509 DP:6)
- NİSBETİYE Mh., AYDIN Sk., BİRLİK Sk., FECRİ EBCİOĞLU Sk., SAYDAM Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15945-3517)
- YENİ MAHALLE Mh., 539. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15831-28286 tm)
- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 1997. Sk., 1995. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15859-20308)
- BALABANAĞA Mh., BEYAZIT Mh., BİNBİRDİREK Mh., EMİN SİNAN Mh., MESİHPAŞA Mh., MİMAR HAYRETTİN Mh., MİMAR KEMALETTİN Mh., SARAÇ İSHAK Mh., SULTAN AHMET Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 00:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15845-2101 BEYAZIT İTM)
- KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., GÜMRÜK Sk., KEMANKEŞ Cd., RIHTIM Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15875-3167)
- BAHŞAYİŞ Mh., ATABEY Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15915-23593 23503)
- GAZİ Mh., 1425. Sk., YUNUS EMRE Mh., 1383. Sk., 1383/1. Sk., 1384/2. Sk., 1387/1. Sk., 1387. Sk., 1388. Sk., 1386. Sk., 1388/1. Sk., 1389. Sk., 1390. Sk., 1389/1. Sk., 1391. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15932-28001 TM)
- NİSBETİYE Mh., AYDIN Sk., BİRLİK Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15946-3868)
- HABİBLER Mh., 2705. Sk., 2706. Sk., 2707. Sk., 2708. Sk., 2710. Sk., 2714. Sk., 2714/1. Sk., 2721. Sk., 2721/1. Sk., 2721/2. Sk., 2721/3. Sk., 2722. Sk., A-1 Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15931-28968 TM )
- FENER Mh., MUSTAFA KEMAL Cd.DESİ Sk., SISKA Sk., FENER KAYNAK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15937-26004-25980-25827)
- BÜYÜK ÇAVUŞLU Mh., İSTANBUL Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15935-25841-25024-26005-25025-25191-26379-25086-25775-25987)
- EMİRGAN Mh., BOYACIKÖY YOKUŞU Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15958-4490)
- AKAT Mh., CUMHURİYET Cd., MAYA Sk., ÖZTÜRK Sk., SİTE Sk., ŞEHİT ERDOĞAN İBAN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15947-3865)
- AKAT Mh., MAYA Sk., ÖZTÜRK Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15948-3979)
- LEVAZIM Mh., KORU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15944-3155)
- LEVENT Mh., ÜSTZEREN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15949-3962)
- LEVENT Mh., ALTZEREN Sk., ÜLGEN Sk., EBULULA MARDİN Cd., KRİZANTEM Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15950-3568)
- DURSUNKÖY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15951-29600)
- GÜMÜŞDERE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15953-4390-4325-4606)
ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
ATAŞEHİR
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 10.
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: FERAH FEZA
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YAŞAM
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEVBAHAR
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: LALEGÜL
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: BİLGE
|09:00 - 19:00 saat aralığında
|Mahalle: BARBAROS - Sokak: GÜL
Mahalle: BARBAROS - Sokak: MİMAR SİNAN
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: CEM
Mahalle: KAYIŞDAĞI
Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: ACAR
Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: SERİN
Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: SÜTÇÜBEY
Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: YEL DEĞİRMENİ
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BAYIR
Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERHAN
Mahalle: MEVLANA - Sokak: ŞEBNEM
Mahalle: MEVLANA - Sokak: KUŞKONMAZ
Mahalle: MEVLANA - Sokak: MANOLYAM
Mahalle: MEVLANA - Sokak: SAKARYA
Mahalle: MEVLANA - Sokak: SERKAN
Mahalle: MEVLANA - Sokak: NAMIK KEMAL
Mahalle: MİMAR SİNAN
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MUTLULUK
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: USTA
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKGÜVERCİN
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ANIL
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MEHTAP
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ACAR
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ATLAS
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AYBEK
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ORTABAYIR
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İSMAİL CEM
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİLEK
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ENDERBEY
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLBEYAZ
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KEMAL PAŞA
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KÜBRA
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇELEBİ MEHMET PAŞA
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞAHİNBEY
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SARI
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELVİ
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TEPE
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: UFUK
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NADİRBEY
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BETÜL
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İBRAHİM
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIBRIS
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AYAZOĞLU
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NAMIK KEMAL
BEYKOZ
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: HÜRMET ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: TUR
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: İDRAK ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: TURUNÇ ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAĞMUR
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: SÖĞÜTLÜ ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAZICISUYU
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ŞİRİN ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KİREÇOCAĞI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ATEŞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇAKMAK ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: FIRIN
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇARDAK
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KARAYEL
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: OTLU
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: NAZIM TUR
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Mahalle: BOZHANE
Mahalle: BOZHANE - Sokak: BAYIRBAŞI
Mahalle: BOZHANE - Sokak: GÖLLÜ
Mahalle: BOZHANE - Sokak: KAPADOKYA
Mahalle: BOZHANE - Sokak: BOZHANE
Mahalle: BOZHANE - Sokak: FEDAKAR ÇIKMAZI
Mahalle: BOZHANE - Sokak: PARK ÇIKMAZI
Mahalle: BOZHANE - Sokak: KILIÇLI
Mahalle: BOZHANE - Sokak: ÇARŞI
Mahalle: BOZHANE - Sokak: GÖNEN
Mahalle: BOZHANE - Sokak: ÇATALCA
Mahalle: BOZHANE - Sokak: KUYUBAŞI
Mahalle: BOZHANE - Sokak: SEYDİŞEHİR
Mahalle: BOZHANE - Sokak: BAKKAL ÇIKMAZI
Mahalle: BOZHANE - Sokak: BOZHANE YOLU
Mahalle: GÖLLÜ
Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: GÖLLÜ
Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: BARAJ YOLU
Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: YARDIMSEVER
Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: VAKIF
Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: DAYIBEY
Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: DEREBOYU YOLU
Mahalle: GÖLLÜ - Sokak: ZIPKIN
ÇEKMEKÖY
|09:00 - 10:30 saat aralığında
|Mahalle: MERKEZ
Mahalle: MERKEZ
Mahalle: MERKEZ - Sokak: SALİH
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÜSKÜDAR
Mahalle: MERKEZ - Sokak: HANÖZÜ
Mahalle: MERKEZ - Sokak: SELİMİYE
Mahalle: MERKEZ - Sokak: TUĞRA ÇIKMAZI
Mahalle: MERKEZ - Sokak: NİLAY
Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: ÖNCÜ
|16:00 - 17:30 saat aralığında
|Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÜSKÜDAR
Mahalle: MERKEZ - Sokak: SELİMİYE
Mahalle: MERKEZ - Sokak: AKSÖĞÜT
Mahalle: MERKEZ - Sokak: RECEP YAZICIOĞLU
|14:15 - 15:45 saat aralığında
|Mahalle: MERKEZ - Sokak: SELİMİYE
Mahalle: MERKEZ - Sokak: RECEP YAZICIOĞLU
|10:45 - 12:15 saat aralığında
|Mahalle: SARAY
Mahalle: MERKEZ - Sokak: SELİMİYE
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: ÖNCÜ
|12:30 - 14:00 saat aralığında
|Mahalle: CUMHURİYET
Mahalle: MERKEZ - Sokak: SELİMİYE
Mahalle: MERKEZ - Sokak: BALLICA
|11:30 - 12:30 saat aralığında
|Mahalle: MERKEZ - Sokak: NALAN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞAHİNTEPE
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞİRİN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: DELİCEPINAR
Mahalle: MERKEZ - Sokak: GÜLBEYAZ
Mahalle: MERKEZ - Sokak: TAŞKALE
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ADATEPE
Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖROĞLU
Mahalle: MERKEZ - Sokak: NUMAN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇELEBİ ÇIKMAZI
Mahalle: MERKEZ - Sokak: KARAHAN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: AY
Mahalle: MERKEZ - Sokak: GAFFAR
Mahalle: MERKEZ - Sokak: NİDA
|12:45 - 13:45 saat aralığında
|Mahalle: MERKEZ - Sokak: ZAFER
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇALIŞKAN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: BİRLİK
Mahalle: MERKEZ - Sokak: GÜRCAN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: KANDİL
Mahalle: MERKEZ - Sokak: KARATAŞ
Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖROĞLU
Mahalle: MERKEZ - Sokak: MENTEŞE
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ZÜMRE
Mahalle: MERKEZ - Sokak: BARTU
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAMOLUK
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ALLI
Mahalle: MERKEZ - Sokak: GÜLSEREN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: TUNCER
Mahalle: MERKEZ - Sokak: SUCULAR
Mahalle: MERKEZ - Sokak: KAŞIKOTU
Mahalle: MERKEZ - Sokak: NİDA
|15:15 - 16:15 saat aralığında
|Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
Mahalle: MERKEZ - Sokak: EREN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖROĞLU
Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖRFEZ ÇIKMAZI
Mahalle: MERKEZ - Sokak: GÜLBAĞI ÇIKMAZI
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ
Mahalle: MERKEZ - Sokak: YEŞİLTEPE
|14:00 - 15:00 saat aralığında
|Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇALIŞKAN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞAHİNTEPE
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞİRİN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: BİRLİK
Mahalle: MERKEZ - Sokak: KARATAŞ
Mahalle: MERKEZ - Sokak: KEÇİAĞILI
Mahalle: MERKEZ - Sokak: KIZILKAYA
Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖROĞLU
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ESENYURT
Mahalle: MERKEZ - Sokak: OKAN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: KARAHAN
|10:15 - 11:15 saat aralığında
|Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ATIŞ
Mahalle: MERKEZ - Sokak: EREN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖROĞLU
Mahalle: MERKEZ - Sokak: HANZADE
Mahalle: MERKEZ - Sokak: BİLGE
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ENGİN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: CANVER
Mahalle: MERKEZ - Sokak: AYTEKİN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ABANT
Mahalle: MERKEZ - Sokak: KALENDER
Mahalle: MERKEZ - Sokak: EKİM
Mahalle: MERKEZ - Sokak: YAKUT
|09:00 - 10:00 saat aralığında
|Mahalle: MERKEZ
Mahalle: MERKEZ - Sokak: TÜRBAN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÖZLEM
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÜSKÜDAR
Mahalle: MERKEZ - Sokak: BAL
Mahalle: MERKEZ - Sokak: BERAT
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ENES
Mahalle: MERKEZ - Sokak: İMREN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: CANVER
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ARDA
Mahalle: MERKEZ - Sokak: SÜLEYMANİYE
Mahalle: MERKEZ - Sokak: EKİM
Mahalle: MERKEZ - Sokak: BETÜL
KARTAL
|15:00 - 18:00 saat aralığında
|Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLDEN
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ASIR
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ARALIK
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SEYYAH
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: NİLAY
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AHUDUDU
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DEĞERLİ
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: HACI KAHYA
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKASYAAĞACI
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKAY
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYDOS
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AYBARS
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: SAMANDIRA
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ÖĞRETMEN
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ÇEMEN
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YAKAMOZ
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: NURLU
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: MANZARA
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: KADEM
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ÇALKANTI
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: DENİZGÜLÜ
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: MEKAN
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: TARÇIN
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: GÜLDEN
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: PAŞAZADE
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ÜZÜMCÜ
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: VELİDAYI
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: PELİT
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ŞAHLAN
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ASLAN
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YEŞİLBAĞ
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: LÜLE
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: TAKVA
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ARAKLI
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: DEREÜSTÜ
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: TULUMBA
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: DEĞERLİ
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: AYDOS
Mahalle: YUKARI - Sokak: BAYIR
|10:00 - 13:00 saat aralığında
|Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MADIMAK
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SADABAT
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SOYSAL
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TAŞEREN
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BERGÜZAR
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYDOS
|12:00 - 16:00 saat aralığında
|Mahalle: ATALAR - Sokak: YASEMİN
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: HAZAR
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLDEN
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MİHRACE
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKKALE
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BOĞAZİÇİ
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLNİHAL
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KADER
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: YAMAÇ
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KAR ÇIKMAZI
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ASIR
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ARALIK
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TERMAL
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: NİLAY
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AHUDUDU
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AÇIKGÖZ
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AÇIKYOL
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKINCI
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKKİRAZ
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇAMOLUK
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYDOS
Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: AKDENİZ
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YÜREK KAYALAR
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ÖZYURT
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: GÜLDEN
Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: SARRAF
|14:00 - 17:30 saat aralığında
|Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: HAZAR
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ALTINÇAY
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: VEZİR ÇEŞME
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TEKEBAYIRI
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SEYRAN
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BABACAN
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: HAVADAR
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLFEM
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: NEHİR
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇAPA
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TALEBE
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DEĞERLİ
Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: DAĞ
TUZLA
|12:00 - 15:00 saat aralığında
|Mahalle: YAYLA - Sokak: NESLİGÜL
Mahalle: POSTANE - Sokak: GÖKDENİZ
Mahalle: POSTANE - Sokak: DALGAKIRAN
Mahalle: POSTANE - Sokak: ELİF
Mahalle: POSTANE - Sokak: BADEM
Mahalle: POSTANE - Sokak: ULUHAN
Mahalle: POSTANE - Sokak: YILDIZLAR
|15:00 - 18:00 saat aralığında
|Mahalle: YAYLA - Sokak: IŞIKLAR
Mahalle: YAYLA - Sokak: GÜRKAN
Mahalle: YAYLA - Sokak: SANCAKTAR
Mahalle: YAYLA - Sokak: PAZAR
Mahalle: YAYLA - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
Mahalle: YAYLA - Sokak: LÜTUF
Mahalle: YAYLA - Sokak: ALİ İHSAN PAŞA
Mahalle: AYDINLI - Sokak: UYGAR
|12:00 - 15:00 saat aralığında
|Mahalle: YAYLA - Sokak: YENİÇERİ
Mahalle: YAYLA - Sokak: HAKİKAT
Mahalle: YAYLA - Sokak: ÖZAYDIN
Mahalle: YAYLA - Sokak: KARAOĞLAN
Mahalle: YAYLA - Sokak: BARIŞ
Mahalle: YAYLA - Sokak: VATAN
Mahalle: YAYLA - Sokak: SARNIÇ
Mahalle: POSTANE - Sokak: AŞİYAN
Mahalle: POSTANE - Sokak: GÜLTEN
Mahalle: POSTANE - Sokak: YILDIZLAR
Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: GÜVERCİN
|15:00 - 18:00 saat aralığında
|Mahalle: YAYLA - Sokak: NİZAM
Mahalle: YAYLA - Sokak: ERLER
Mahalle: YAYLA - Sokak: LÜTUF
Mahalle: YAYLA - Sokak: EBRU
Mahalle: YAYLA - Sokak: AYSEV
Mahalle: AYDINLI - Sokak: MİMOZA
ÜMRANİYE
|14:15 - 15:15 saat aralığında
|Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KIBLE
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KULE
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KIZKALESİ
Mahalle: TATLISU - Sokak: GÖKSU
Mahalle: TATLISU - Sokak: MÜNEVVER
Mahalle: TATLISU - Sokak: TEZCAN
Mahalle: TATLISU - Sokak: ÇETİN
|11:30 - 14:00 saat aralığında
|Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: MÜNEVVER
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KULE
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KALE
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TURCAN
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: HENDEM
ÜSKÜDAR
|09:30 - 17:00 saat aralığında
|Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ÇENGELKÖY HAMAM ÇEŞMESİ
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ÇENGELKÖY KUYU
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ÇENGELOĞLU
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: SIRMAPERDE
Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: YETİMHANE
Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: BAYRAMAĞA
Mahalle: BARBAROS - Sokak: GÜLBAHÇE
Mahalle: BARBAROS - Sokak: VEYSİPAŞA