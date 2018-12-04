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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çağatay KENARLI - Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA)
04.12.2018 - 10:39, Son Güncelleme:

İstanbul’un atlı polisleri göreve böyle hazırlanıyor

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İstanbul’un atlı polisleri göreve böyle hazırlanıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği yaklaşık 1 ay önce kuruldu. 5’i kadın toplam 20 polisten oluşan birlik kapılarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açtı.

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  • İstanbul’un atlı polisleri göreve böyle hazırlanıyor
  • İstanbul’un atlı polisleri göreve böyle hazırlanıyor
  • İstanbul’un atlı polisleri göreve böyle hazırlanıyor
  • İstanbul’un atlı polisleri göreve böyle hazırlanıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul Atlı Birlikler’de şu an 3 Alman, 1 Belçika atı olmak üzere toplam 4 at görev yapıyor. Atlı birliklerin eğitimleri Büyükçekmece’de bulunan bir binicilik okulunda devam ediyor. Karamel, Prenses, Nezih ve Hashan ’tavla’da bulunan kendi ’box’larında kalıyor.

Atlı polisler güne ilk başta box’ta bulunan atların gözle fiziki muayenelerini yaptıktan sonra atların tımarlarını yaparak başlıyor. Atların tımarlama işlemi sonrasında ekipler hava durumuna göre açık veya kapalı manejlere atları götürerek eğitim için ısınma turlarına başlıyor.

İŞTE ALDIKLARI O EĞİTİMLER

Atlı polisler, günde iki defa çeşitli eğitimler alıyor. Bu eğitimler ise; engel, flama ve bayraklar, sis bombası, ateş yakma, çeşitli sesler çıkartarak atların davranışlarını öğrenmek ve olası durumlarda atın dışarıda bu durumlardan biriyle karşılaştığında soğukkanlı davranması amaçlanıyor. 

İLK MAÇ GÖREVLERİNE ÇIKTILAR

Atlı polisler İstanbul’da ilk olarak 23 Kasım Galatasaray - Atiker Konyaspor maçında görev aldı. Daha önce de 13 Kasım’da Sultanahmet Meydanı’nda basın mensuplarına tanıtılmıştı.

GÖNÜLLÜK ESAS, ASIL TERCİH HAYVAN SEVGİSİ

Çevik Kuvvet ekiplerinin, atlı polis olması için gereken en büyük kriter hayvan sevgisinin olması. Atlar, her gün sabah ve akşamüstü olmak üzere günde toplam 2 antrenman yapıyor. Atlı polisler, çevik kuvvet bünyesinde 28 yaşını aşmamış polisler arasından, kilo-boy oranı dikkate alınarak seçiliyor. Bu polisler, aldıkları 4 aylık eğitim sonrasında atlı polis olarak göreve başlıyor.

''ATLARLA TOPLUMSAL OLAY PROVASI YAPIYORUZ''

İstanbul Atlı Polis Grup Amiri Komiser Yardımcısı Taner Ural, ''Şu an için 4 atla İstanbul’da görevimizin başındayız. Atlarımızla birlikte bütün toplumsal olayların provalarını yapıyoruz. Toplumsal olaylarda Çevik Kuvvet olarak daha önceki tüm tecrübelerimizi bu yönde de burada atlara aktarmaya çalışıyoruz. Atlarımız bu provalar sayesinde daha sakin ve soğukkanlı davranması için düzenli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Atlı birlik sayesinde vatandaşların ilgisini çekmeyi başardık. Vatandaşlar için atlı birlik; polisin gülen yüzü oldu" dedi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (04.12.2018)
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