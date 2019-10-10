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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

İstanbul’un altını üstüne getiren çift yakalandı!

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İstanbul’un altını üstüne getiren çift yakalandı!

İstanbul trafiğinde motosiklete sırtüstü yatıp ayaklarıyla da gidonu kontrol eden, araçların arasında ‘makas’ atarak trafiği tehlikeye düşüren maganda çift, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandalara 2 bin 474 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul E-5 Karayolu’nda trafikte giden motosiklet sürücüsü ayaklarıyla gidonun üzerine koyarak trafiği tehlikeye düşürmüş, araçların arasında makas atmıştı.

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, sürücülerin 34 BGF 895 plakalı motosiklet sürücüsü Aslı İlayda Ç. ile 81 EG 195 plakalı araç sürücüsü Akın K.’yı tespit etti.

EHLİYETLERİNE EL KONULARAK PARA CEZASI KESİLDİ

Adresleri belirlenen sürücüleri yakalanarak gözaltına alındıktan sonra şubeye götürüldü. Sürücülere burada ayrı ayrı, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek” maddesinden bin 2 lira, “motosiklet sürücülerinin yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları” maddesinden de 235 lira olmak üzere toplamda 2 bin 474 lira idari para cezası kesti.

2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAKLAR

Ayrıca sürücülerin ehliyetleri, “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruluşuna sevk edilerek sürücü belgeleri geçici olarak geri alındı. Şubede işlemleri tamamlanan sürücüler A.i.Ç. ve A.K., “ulaşım araçlarını kişilerin hayat,sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezlerine teslim edildi.

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