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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
02.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstanbul’u tek tek hesapladı

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İstanbul’u tek tek hesapladı

YEREL seçim gecesi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ndeki makam odasında ayrı bir hareketlilik vardı.

Seçim günü oyunu kullanan Kılıçdaroğlu, daha sonra evine geçti. Kılıçdaroğlu sonuçları, saat 23.30’a kadar eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte evinden takip etti. Seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte Genel Merkez’e gelen Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla yaptığı kısa bir değerlendirmenin ardından kameraların karşısına geçmeden önce 53 kentte işbirliği yaptığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşerek seçim sonuçlarını değerlendirdi. Gece iki ayrı konuşma yapan Kılıçdaroğlu, konuşmanın içeriğini kurmaylarıyla değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, gece boyunca bıçak sırtında giden İstanbul sonuçlarını makamında, kurmayları ile birlikte izledi. Makam odasındaki bilgisayarında sabah saat 05.30’a kadar İstanbul’da sandıklardan partiye ulaşan verileri, YSK’dan gelen verilerle de karşılaştırıp tek tek inceleyerek, seçim sonuçlarını hesapladı. Akşam saatlerinde YSK’dan veri akışının kesilmesinin ardından da Kılıçdaroğlu, “Gerekirse arkadaşlarımız hiç uyumayacak. Nöbet tutulacak. Tek bir oya bile sahip çıkacağız” diyerek kurmaylarını İstanbul’a gönderdi. Sabah saatlerine kadar Ekrem İmamoğlu ile doğrudan iletişim halinde olan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na sık sık kameraların karşısına geçerek seçmenleri bilgilendirmesini istedi. 

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