İstanbul’u tek tek hesapladı
YEREL seçim gecesi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ndeki makam odasında ayrı bir hareketlilik vardı.
Seçim günü oyunu kullanan Kılıçdaroğlu, daha sonra evine geçti. Kılıçdaroğlu sonuçları, saat 23.30’a kadar eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte evinden takip etti. Seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte Genel Merkez’e gelen Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla yaptığı kısa bir değerlendirmenin ardından kameraların karşısına geçmeden önce 53 kentte işbirliği yaptığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşerek seçim sonuçlarını değerlendirdi. Gece iki ayrı konuşma yapan Kılıçdaroğlu, konuşmanın içeriğini kurmaylarıyla değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu, gece boyunca bıçak sırtında giden İstanbul sonuçlarını makamında, kurmayları ile birlikte izledi. Makam odasındaki bilgisayarında sabah saat 05.30’a kadar İstanbul’da sandıklardan partiye ulaşan verileri, YSK’dan gelen verilerle de karşılaştırıp tek tek inceleyerek, seçim sonuçlarını hesapladı. Akşam saatlerinde YSK’dan veri akışının kesilmesinin ardından da Kılıçdaroğlu, “Gerekirse arkadaşlarımız hiç uyumayacak. Nöbet tutulacak. Tek bir oya bile sahip çıkacağız” diyerek kurmaylarını İstanbul’a gönderdi. Sabah saatlerine kadar Ekrem İmamoğlu ile doğrudan iletişim halinde olan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na sık sık kameraların karşısına geçerek seçmenleri bilgilendirmesini istedi.
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