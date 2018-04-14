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    Ä°stanbul'u kilitleyen fuarlar! AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda trafik alt Ã¼st oldu

    Enver ALASÂ
    14.04.2018 - 17:02 | Son GÃ¼ncelleme:

    YeÅŸilkÃ¶y'de bulunan CNR EXPO Fuar Merkezi ile Ä°stanbul Fuar Merkezi (Ä°FM)'nde aynÄ± tarihlere denk gelen 5 ayrÄ± fuar, trafik yoÄŸunluÄŸuna neden oldu. Fuar alanÄ±na giden yolda durma noktasÄ±na gelen trafik, bazÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri de isyan ettirdi.

    Ä°stanbul'un en bÃ¼yÃ¼k fuar merkezleri arasÄ±nda yer alan CNR EXPO ve Ä°FM'de bugÃ¼n 5 farklÄ± fuar gerÃ§ekleÅŸiyor. YeÅŸilkÃ¶y'de Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren fuarlarÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgeye Ã§Ä±kan yollarda trafik oluÅŸmaya baÅŸladÄ±. Ã–zellikle fuar alanÄ± Ã§evresindeki otoparklarÄ±n da dolmasÄ±yla birlikte bazÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin de yol kenarlarÄ±na park etmesi trafiÄŸin oluÅŸmasÄ±na yol aÃ§tÄ±. Fuar alanÄ±ndaki yollarÄ±n kilitlenmesiyle, geriye doÄŸru trafik oluÅŸtu. Ã–zellikle AtatÃ¼rk HavalimanÄ± kavÅŸaÄŸÄ± ve buradan YeÅŸilkÃ¶y'e gitmek isteyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler de trafikten olumsuz etkilendi. TrafiÄŸin havalimanÄ±na giriÅŸleri ise etkilemediÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

    "BÄ°R SAATTÄ°R FUAR ALANINA GÄ°RMEYE Ã‡ALIÅžIYORUZ"

    SÄ±kÄ±ÅŸan trafik sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri de bezdirdi. Fuar alanÄ±na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan Mehmet Ã‡olakoÄŸlu, bir saattir fuar alanÄ±na girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Åžu rezilliÄŸe bakar mÄ±sÄ±nÄ±z? Arabayla gelmeyin buraya. Ä°ÅŸimiz gÃ¼cÃ¼mÃ¼z var. Fuara ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ama hiÃ§ uÄŸramadan dÃ¶neceÄŸi galiba" diye konuÅŸtu.

    AYNI ANDA 5 FARKLI FUAR

    Ã–te yandan CNR EXPO Fuar alanÄ±nda '15. Ä°stanbul AÄŸÄ±z- DiÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, Cihaz ve Malzemeleri FuarÄ±', '12. UluslararasÄ± Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Ã‡ikolata ve Teknolojileri FuarÄ± ile Ä°MOB Mersin Mobilya FuarÄ±, Ä°stanbul Fuar Merkezi'nde ise '14.UluslararasÄ± Kozmetik, GÃ¼zellik KuafÃ¶r FuarÄ±', '5. Cami YapÄ± ElemanlarÄ± FuarÄ±' gerÃ§ekleÅŸiyor.

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