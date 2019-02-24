‘İstanbul’u hasta ettiler’
CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Ne yazık ki üzülerek söylüyorum İstanbul’u hasta ettiler. Biz güler yüzümüzle, inancımızla, projelerimizle hem İstanbul’u hem de İstanbulluları iyi etmeye geldik, hepsini iyileştireceğiz” dedi.
Trabzon Dernekleri buluşmasında konuşan İmamoğlu, şunları söyledi: “Bu güzel kent iyi yönetilmiyor. Bu güzel kentte insanlar mutsuz. Bu güzel şehirde ne yazık ki ‘Ben bu şehirde mutsuzum, fırsatını bulsam giderim’ diyenlerin oranı neredeyse yüzde 61-62 seviyesinde. Bunları yaptığımız araştırmalardan söylüyorum. Bu güzel kente olan sorumluluk duygumuz aynı zamanda bu güzel ülkeye olan sorumluluk duygumuz. Çünkü İstanbul iyi ve mutlu olursa, Türkiye iyi ve mutlu olur. Türkiye’nin motor gücü İstanbul’dur.”
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