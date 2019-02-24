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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
24.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘İstanbul’u hasta ettiler’

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‘İstanbul’u hasta ettiler’

CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Ne yazık ki üzülerek söylüyorum İstanbul’u hasta ettiler. Biz güler yüzümüzle, inancımızla, projelerimizle hem İstanbul’u hem de İstanbulluları iyi etmeye geldik, hepsini iyileştireceğiz” dedi.

Trabzon Dernekleri buluşmasında konuşan İmamoğlu, şunları söyledi: “Bu güzel kent iyi yönetilmiyor. Bu güzel kentte insanlar mutsuz. Bu güzel şehirde ne yazık ki ‘Ben bu şehirde mutsuzum, fırsatını bulsam giderim’ diyenlerin oranı neredeyse yüzde 61-62 seviyesinde. Bunları yaptığımız araştırmalardan söylüyorum. Bu güzel kente olan sorumluluk duygumuz aynı zamanda bu güzel ülkeye olan sorumluluk duygumuz. Çünkü İstanbul iyi ve mutlu olursa, Türkiye iyi ve mutlu olur. Türkiye’nin motor gücü İstanbul’dur.” 

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