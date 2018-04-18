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    İstanbul’u felç eden kazada akıl almaz görüntüler

    Hurriyet.com.tr / ÖZEL
    18.04.2018 - 14:05 | Son Güncelleme:

    FSM Köprüsü Kavacık mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olaydan hemen öncesinde duyarlı bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntüler ise yollarda yaşanan ve bir türlü önlenemeyen tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Köprüsü Kavacık mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yaralılara müdahale ederken TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik durdu. Otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

    KAZA ÖNCESİ KAMERADA

    İstanbul’u kilitleyen kazadan saniyeler öncesi ise vatandaş kamerasına yansıdı. Sadece hurriyet.com.tr'deki görüntülerde iki aracın aşırı süratli bir şekilde trafik güvenliğini tehlikeye atacak biçimde yarıştığı görülüyor.

    Saniyeler sonra araçlardan birinin yoldaki araçlara çarparak kazaya sebep olduğu görülüyor.
    Yarışan araçlardan koyu renkli olanı ise olay yerinden kaçıyor.

    FSM Köprü girişinde kazaFSM Köprüsü Kavacık mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstimaketinde trafik durdu.
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    Köprü girişinde kaza... Trafik durduKöprü girişinde kaza... Trafik durdu


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    Etiketler: gündem
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