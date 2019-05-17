İstanbul’u dünyada 1 numara yapacağız
AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte, Ümraniye Belediyesi’nce yaşlı ve engelli vatandaşlar için düzenlenen iftara katıldı.
Milli mücadelenin 100. yıldönüme değinen Yıldırım, özetle şöyle konuştu: “Bundan 100 yıl önce topraklarımız işgal edilmişti. İstanbul da işgal edilmişti. O günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 18 arkadaşı padişah tarafından 9. Kolordu Müfettişliği’ne görevlendirilerek Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan gizlice Samsun’a doğru yola çıktılar. 19 Mayıs’ta Samsun’a vararak bağımsızlık meşalesini yaktılar. Eskiden engellilerin adı yoktu. Engellilerin kamuda çalışması için düzenlemeler yaptık. Bugün 60 bin civarında engelli kardeşimiz kamu ve özel sektörde çalışıyor.”
Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, hızlı tren gibi büyük projeler yaptıklarını anlatan Yıldırım, “Büyük hizmetler yaptığımız, Peygamberimizin müjdesine mazhar olmuş bu şehre belediye başkan adayı olarak karşınızdayım. İnşallah destek ve dualarınızla İstanbul’u dünyada 1 numara yapacağız” diye konuştu.
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