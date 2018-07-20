İstanbul'u ayağa kaldıran olayda istenen ceza belli oldu
Tuzla’da, kanalizasyondan yayılarak 4 mahalleyi etkisi altına alan ve 71 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal maddeden yayılan kokuyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
Soruşturma kapsamında, aralarında bir mühendisin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında, ‘iştiraken çevreyi kasten kirletmek’ ve ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçlarından toplamda 1 yıl 3 aydan 6,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
26 Aralık 2017'de İstanbul'un Tuzla ilçesindeki İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, genizleri yakan yoğun koku paniğe yol açmıştı. Genizleri yakan koku ile ilgili AKOM ve İGDAŞ ekipleri harekete geçmişti. İstanbul Valisi Vasip Şahin, ölçümler sonucunda kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığının tespit edildiğini söylemişti. Koku nedeniyle çok sayıda kişi hastanelere akın etmiş, konuyla ilgili 11 şüpheli yakalanmıştı.
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