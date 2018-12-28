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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
28.12.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

İstanbulluların beklediği haber geldi! Test sürüşleri başladı

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İstanbulluların beklediği haber geldi! Test sürüşleri başladı

Halkalı-Sirkeci arasında devam eden banliyö tren hattındaki yolcuları taşıyacak Marmaray treni test sırasında ilk kez havadan görüntülendi. Hat boyunca test seferleri yapan trende bulunan çalışanlar şerit değiştirilen makas noktalarında pür dikkat çalıştı.

Sirkeci-Halkalı ve Söğütlüçeşme-Gebze arasındaki banliyö hatları, İstanbul Ankara arası Yüksek Hızlı Tren projesine entegrasyon için kapatılmıştı. Hat boyunca istasyonların ve rayların inşaatlarının büyük bir kısmı bitti. 

İstanbulluların beklediği haber geldi Test sürüşleri başladı

Hat boyunca yolcuları taşıyacak olan Marmaray treni test sırasında ilk kez havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde trenin test sırasında ileri geri gittiği ve içinde bulunan personelin kimi zaman yanında yürüyerek son kontrolleri yaptığı görülüyor. 


İstanbulluların beklediği haber geldi Test sürüşleri başladı

Tren istasyona gelmeden şerit değiştirmek için kullanılan makaslar ise dikkatli bir şekilde kontrol ediliyor. Hatta kontroller sırasında tren bir iki sefer aynı makas değişimi olan yerden geçiş yapıyor. 


İstanbulluların beklediği haber geldi Test sürüşleri başladı

Çalışan personel ise hem trenin içinden hem de trenin dışında kontrollerine devam ediyor. Gebze-Halkalı banliyö hattındaki son çalışmalar da devam ediyor. 


İstanbulluların beklediği haber geldi Test sürüşleri başladı

Zemin düzeltme çalışmalarının bittiği ve rayların döşendiği projede, altyapı ve sinyalizasyon sisteminin testleri gerçekleştiriliyor.


İstanbulluların beklediği haber geldi Test sürüşleri başladı

Günde 1 milyon yolcu taşınacak

Gebze’den başlayan banliyö hattı içerisinde yer alan Pendik-Ayrılıkçeşme-Sirkeci-Zeytinburnu-Bakırköy-Halkalı güzergahı 43 istasyonla 77 kilometrelik bir mesafede hizmete açılacak.


İstanbulluların beklediği haber geldi Test sürüşleri başladı

Tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında 43 İstasyonun bulunacağı Gebze’den Halkalı’ya yolculuk süresi 115 dakikaya inecek.


İstanbulluların beklediği haber geldi Test sürüşleri başladı


Hattın tamamının açılmasının ardından yapılacak olan tek seferde 3 bin, bir günde ise toplam 1 milyon yolcunun taşınması hedefleniyor.

Yüzde 94'ü tamamlanan Halkalı-Gebze banliyö tren hattı havadan görüntülendiHalkalı-Gebze arasında bulunan banliyö tren hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmalarında sona gelindi. Hat boyunca döşenen rayların son test işlemleri yapılırken, istasyonların inşaatının büyük bölümü tamamlandı. Yıl sonunda açılması beklenen hattın son durumu havadan görüntülendi.
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