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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.03.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

İstanbulluları sevindiren "Hızır" bu kez orada ortaya çıktı

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İstanbulluları sevindiren "Hızır" bu kez orada ortaya çıktı

İstanbul'un Beyoğlu ve Başakşehir ilçelerinde yardıma muhtaç pek çok kişinin kapısına zarf bırakan ve mahalle sakinlerinin 'Hızır' adını verdiği hayırsever, terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin kuzeyinde de yardım dağıttı.

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  • İstanbulluları sevindiren Hızır bu kez Suriyede
  • İstanbulluları sevindiren Hızır bu kez Suriyede
  • İstanbulluları sevindiren Hızır bu kez Suriyede
  • İstanbulluları sevindiren Hızır bu kez Suriyede
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden temizlenen Suriye’nin kuzeyi, iç savaştan kaçan milyonlarca kişiye ev sahipliği yapıyor.

Şam’dan, Halep’ten Hama’dan ve Suriye’nin dört bir tarafından güvenli bölgeye gelen Suriyeliler, çadırlarda ya da yıkılmaya yüz tutan evlerde zor şartlar altında hayat mücadelesi veriyor.

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ayakta kalan bölgedeki halka, bu kez İstanbul'un Beyoğlu ve Başakşehir ilçelerinde yardıma muhtaç pek çok kişinin kapısına zarf bırakan ve mahalle sakinlerinin 'Hızır' adını verdiği hayırsever destek verdi.

Azez, Çobanbey ve Afrin’de zor şartlar altında yaşayan yüzlerce ailenin kapısına, içinde bir miktar para bulunan zarflar bırakıldı.

Genellikle yetim, kimsesiz ve savaş gazisi bulunan ailelere bırakılan zarfları gören Suriyeliler, şaşkınlıklarını ve mutluluklarını gizleyemedi.

BÖLGE HALKINDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Evinin önüne zarf bırakılan Suriyelilerden Afrin'in Kastel Cindo köyünde yaşayan 85 yaşındaki Hatice Cindo, yaptığı açıklamada, geçen yıl eşinin vefat ettiğini söyledi.

Yalnız yaşadığını anlatan Cindo, "Bu bölgede yıllardır acı çekiyoruz. Kimsemiz yok. Yardımı yapanlardan Allah razı olsun." dedi.

Azez’de zeytin ağaçları altındaki çadırlarda yaşayan Suriyelilerden Mahmut Abdullah da zarfın kim tarafından bırakıldığının bilinmediğini belirterek, şunları söyledi:

"İsmini bilmediğimiz bu hayırseverden Allah razı olsun. Burada hepimizin kayıpları var. Evsiz, barksız kaldık. Kimsesiz de kaldığımızı düşünüyorduk ama Türkiye hayırseverler bize kimsesiz olmadığımızı gösterdi. Tüm Türkiye’deki kardeşlerimize teşekkür ediyoruz."

İstanbul'un Beyoğlu ve Başakşehir ilçelerindeki bazı mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerinin evlerinin önüne siyah takım elbiseli kişilerce içerisinde para bulunan zarf bırakılmış, vatandaşlar hayırsever kişiyi "Hızır" diye nitelendirmişti.

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İstanbuldaki Hızır yine ortaya çıktı
İstanbul'daki 'Hızır' yine ortaya çıktı
Evlere para dolu zarf bırakıyorlar
daha fazla video için
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