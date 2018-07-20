İstanbullular'a müjde! Yıl sonunda bu görüntü sona erecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbullular'a müjde! Yıl sonunda bu görüntü sona erecek
GeriGündem İstanbullular'a müjde! Yıl sonunda bu görüntü sona erecek
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA-Güven USTA /DHA
20.07.2018 - 12:07, Son Güncelleme:

İstanbullular'a müjde! Yıl sonunda bu görüntü sona erecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İSTANBUL’da sürücülerin kabusu olan, neredeyse günün her saatinde trafik yoğunluğu yaşanan Mahmutbey kavşağında yoğunluğu azaltması beklenen yolların yıl sonuna kadar açılması planlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mahmutbey kavşağındaki trafik yoğunluğunun yıl sonuna kadar azalacağını açıkladı. Trafiğin rahatlamasını sağlayacak TEM Otoyolu’nun Çatalca ayrımı ile Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri kavşağı arasında 45 kilometrelik güzergahta süren çalışmalar, havadan görüntülendi.

"MAHMUTBEY’DE YAŞANAN TRAFİK KAZALACAK"

TEM Otoyolu Çatalca Ayrımı ile Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Kavşağı arasında yapımına devam edilen 45 kilometrelik güzerghtaki çalışmalar havadan görüntülendi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanma zorunluluğu bulunan ağır tonajlı araçların sebep olduğu trafik yoğunluğu, özellikle iş saatlerinde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yeni yolların açılmasıyla İstanbul’da trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı yerlerden biri olan Mahmutbey kavşağının yıl sonuna kadar rahatlaması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kınalı-Odayeri Kesimi ve Çatalca-Subaşı Devlet Yolu’nun yıl sonuna kadar tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Ağır tonajlı araçların yıl sonuna kadar açıklaması beklenen yollara yönlendirilmesiyle, Mahmutbey’de yaşanan araç trafiğinin de azalacağı kaydedildi.

"2018 YILI SONUNA KADAR TAMAMLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR"

KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kınalı-Odayeri Kesimi ve Çatalca-Subaşı Devlet Yolu’nun 2018 yılı sonuna kadar tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. TEM Otoyolu Çatalca Ayrımı ile Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Kavşağı arasında yapımına devam edilen yolların uzunluğu 45 km olup, söz konusu otoyol ve bölünmüş yol standardındaki devlet yolunun tamamlanmasıyla, ağır taşıt trafiğinin bu yollara yönlendirilmesi mümkün olabilecek ve TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde yaşanan trafik yoğunluğu azalacaktır."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Atatürk Havalimanı'nda şok! Yolcunun unuttuğu valizden çıktı...

Son dakika.. TSK'dan teröristlere büyük darbe

İstanbullular'a müjde! Yıl sonunda bu görüntü sona erecek

Dövmesi var diye saldırıya uğradı