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    İstanbullulara metro müjdesi! İşte yıl sonu açılacak 5 yeni hat

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    07.03.2018 - 10:19 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da 2004 yerel seçimleri öncesi 45,10 kilometre olan raylı sistem ağı, Kadir Topbaş’ın görev yaptığı süre içinde toplam 160,5 kilometreye ulaşırken, görevi devralan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 2018 yılı sonuna kadar açılacak yeni metro hattı uzunluğunu 110,8 kilometre olarak belirledi. Yeni hatlar devreye girdiğinde 2018 yıl sonunda İstanbul’daki raylı sistemler 271.3 kilometreye ulaşacak.

    İnşaati süren 267 kilometre uzunluğundaki 17 hattan, 150.4 kilometre uzunluğundaki 13’ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 116.6 kilometre uzunluğundaki 4’ü ise Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılıyor. İhale aşamasında olan metro hattı uzunluğu ise 19,4 kilometre.

    İstanbullulara metro müjdesi İşte yıl sonu açılacak 5 yeni hatHEDEF BİN 100 KİLOMETRE

    İstanbul’da 2018 – 2019 yılında toplam metro uzunluğu 355,45 kilometreye ulaşacak. 2023 yılı sonrası İstanbul’da raylı sistemde hedef bin 100 kilometre.

    Planlanan yeni hatlarla metro Silivri, Çatalca, Yeniköy ve Üçüncü Havalimanı’ndan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Sabiha Gökçen’e bağlanacak. Metro hatları Ankara ve Edirne hızlı tren hatlarıyla da entegre olacak.

    Boğaz’ın iki yakasında da, Beşiktaş–Sarıyer ile, Harem– Beykoz–Tokatköy hattında devam edecek. Marmaray’dan sonra, İstanbul’un iki yakası denizden 3 metro hattıyla daha birbirine bağlanacak. Yeni yapılması planlanan bu hatlardan biri Kandilli–Arnavutköy, ikincisi Kavacık 4.Levent ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerine yapılacak raylı sistem hattı olacak.

    BU YIL SONU AÇILACAK 5 HAT

    Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy – Sancaktepe Metrosu’nın 2. Etabı olan ve 7 istasyondan oluşan 9,5 kilometrelik Ümraniye (Yamanevler) – Çekmeköy hattı. (2018 Haziran sonunda açılacak)

    Mecidiyeköy – Kağıthane – Alibeyköy – Mahmutbey Metrosu (18 kilometre, 15 istasyon)

    Dudullu – Kayışdağı – İçerenköy – Bostancı Metrosu’nun Bostancı İDO’dan İMES’e kadar olan kısmı. (10.2 kilometre, 9 istasyon)

    Eminönü – Eyüpsultan – Alibeyköy Tramvayı (10.1 kilometre, 14 istasyon)

    Marmaray (Banliyo) Gebze – Halkalı (63 kilometre) Aralık 2018’de açılacak.

    8 teleferik hattı

    İstanbul’da 2019 yılı sonrasında planlanan teleferik hatları şöyle:

    Piyer Loti – Miniatürk
    Fener - Sütlüce
    Beykoz’da, Sultaniye – Karlıtepe
    Beykoz Çayırı – Hz. Yuşa Tepesi
    Barbaros Hayrettinpaşa İlkokulu – Yavuz Sultan Selim Parkı
    Yedpa – Kayışdağı
    Yakacık – Aydos
    Aydos Kalesi – Sultanbeyli Gölet

    İstanbullulara metro müjdesi İşte yıl sonu açılacak 5 yeni hat

     

    Etiketler: istanbul , metro hatları , yeni açılacak metro hatları , gündem
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